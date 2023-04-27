Третьяк о 6-м матче финала: «Ожидал большего от ЦСКА – нельзя делать столько ошибок. Билятединов вытащил «Ак Барс» из ямы, доказал, что он матерый тренер»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк заявил, что ожидал от ЦСКА большего в матче с «Ак Барсом».

ЦСКА проиграл «Ак Барсу» (0:3, 3-3 в серии) в шестом матче финала Кубка Гагарина.

«Ожидал большего, честно. Ожидал большего именно от ЦСКА. И не ожидал, что столько ошибок будет сделано. Хотя игра интересная, достойная финала.

Но ошибки игроков ЦСКА сыграли свою роль. У «Ак Барса» было больше моментов, чтобы забить.

В ЦСКА собраны опытные игроки. Они, конечно, должны создавать больше моментов.

И не совершать таких ошибок. Там защитники падают, ошибаются постоянно, в финале нельзя делать столько ошибок.

Зинэтула Билялетдинов снова доказал, что очень опытный тренер, матерый. Он вытащил команду из ямы, в которой была Казань.

«Ак Барс» в этом плей‑офф показывает хороший, дисциплинированный хоккей, мотивация зашкаливает. Посмотрите, как они под шайбу ложатся», – сказал президент Федерации хоккея России.

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3 комментария

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Олег
У тебя Ротенберг матёрый, ты забыл.
А БИЛЛ и без тебя знает кто он.....ТОП......
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сервисник
Ответ Iuasamotu
Нужно радоваться успехам хоккейного Востока, а не показывать своё столичное нутро. Ты же хоккейный президент страны, а не армейский подмосковный староста? Как эти сибиряки и иже с ними всё это неуважение терпят?
Сибиряки? Ты, если накидываешь , хоть в карты заглядывай
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