Третьяк о 6-м матче финала: «Ожидал большего от ЦСКА – нельзя делать столько ошибок. Билятединов вытащил «Ак Барс» из ямы, доказал, что он матерый тренер»

Владислав Третьяк заявил, что ожидал от ЦСКА большего в матче с «Ак Барсом».

ЦСКА проиграл «Ак Барсу» (0:3, 3-3 в серии) в шестом матче финала Кубка Гагарина.

«Ожидал большего, честно. Ожидал большего именно от ЦСКА. И не ожидал, что столько ошибок будет сделано. Хотя игра интересная, достойная финала.

Но ошибки игроков ЦСКА сыграли свою роль. У « » было больше моментов, чтобы забить.

В ЦСКА собраны опытные игроки. Они, конечно, должны создавать больше моментов.

И не совершать таких ошибок. Там защитники падают, ошибаются постоянно, в финале нельзя делать столько ошибок.

снова доказал, что очень опытный тренер, матерый. Он вытащил команду из ямы, в которой была Казань.

«Ак Барс» в этом плей‑офф показывает хороший, дисциплинированный хоккей, мотивация зашкаливает. Посмотрите, как они под шайбу ложатся», – сказал президент Федерации хоккея России.