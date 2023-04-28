Александр Крылов: «Назначение Курьянова – взвешенный и обдуманный шаг. Подписания и обсуждение новичков проходили при участии Антона»

Александр Крылов объяснил назначение Антона Курьянова на должность генерального менеджера «Авангарда».

«Решение об этом назначении случилось не вчера. Это был взвешенный и обдуманный шаг. Сразу после того, как Алексей Волков решил прекратить сотрудничество с нашей командой, мы начали искать замену.

Найти генерального менеджера посреди сезона было точно невыполнимой миссией, поэтому задача раннего формирования костяка команды на будущий сезон была поручена Рашиду Хабибулину.

Еще в момент назначения Волкова я говорил, что рынок в этом плане пуст. Найти готового кандидата на этот ответственный пост, который здесь и сейчас обладает всеми навыками, практически невозможно. К сожалению, сейчас в этом плане ситуация не изменилась.

Тем не менее, мы провели встречи с несколькими потенциальными генеральными менеджерами, выслушали их видение по стратегии комплектования и развития клуба.

Параллельно состоялся разговор с Антоном Курьяновым, с которым мы в любом случае постоянно находились на связи по вопросам всей клубной вертикали «Авангарда».

Антон взял паузу, долго думал, но в конце концов принял предложение. Этот смелый шаг говорит о том, что Антон не боится новых вызовов и готов прогрессировать в профессиональном плане.

Все последние подписания, а также обсуждение будущих кандидатур новичков, проходили уже при участии Курьянова.

– знаковый человек для омского хоккея. Он прошел весь путь от воспитанника ДЮСШ клуба до тренера, много лет был одной из главных звезд команды. Выступая за «Авангард», становился чемпионом России и чемпионом мира.

Он от начала и до конца предан омскому хоккею и городу Омску. За годы работы в клубе не понаслышке, а на деле узнал все ступени развития хоккеистов в системе «Авангарда», от академии через МХЛ и ВХЛ – до , досконально разбирается в предмете.

Курьянов действительно живет хоккеем. За годы совместной работе в «Авангарде» я понял, что он хочет и умеет учиться, не стесняется признавать свои ошибки.

Думаю, все видят уверенный профессиональный рост Курьянова в последние несколько сезонов. Важнейшим его плюсом является также человеческая порядочность и безупречная репутация в хоккейном сообществе.

Еще со времен своей игровой карьеры он знаком со всеми агентами, знает игроков, их возможности. Огромный опыт, игровой интеллект, а также умение быстро учиться, безусловно, помогут Антону Алексеевичу на новой должности.

Строительство боеспособного коллектива на новый сезон – командная работа. Курьянову в этом деле будут помогать проверенные люди: Рашид Хабибулин, который уже занимался комплектованием последние полгода, а также Евгений Забуга, работавший еще в чемпионской команде и знающий все нюансы спортивно-правового характера, и Юрий Кузьменков, который также последние сезоны был в «Авангарде» на должности ассистента генерального менеджера.

Верю, что новая команда спортивного блока сможет решить поставленные амбициозные задачи и добиться максимального результата, которого весь Омск ждет от «Авангарда». Желаю Антону и его коллегам удачи», – сказал председатель совета директоров « ».