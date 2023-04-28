Александр Крылов: «Назначение Курьянова – взвешенный и обдуманный шаг. Подписания и обсуждение новичков проходили при участии Антона»

Теги Авангард Антон Курьянов Рашид Хабибулин КХЛ Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов объяснил назначение Антона Курьянова на должность генерального менеджера «Авангарда».

«Решение об этом назначении случилось не вчера. Это был взвешенный и обдуманный шаг. Сразу после того, как Алексей Волков решил прекратить сотрудничество с нашей командой, мы начали искать замену.

Найти генерального менеджера посреди сезона было точно невыполнимой миссией, поэтому задача раннего формирования костяка команды на будущий сезон была поручена Рашиду Хабибулину.

Еще в момент назначения Волкова я говорил, что рынок в этом плане пуст. Найти готового кандидата на этот ответственный пост, который здесь и сейчас обладает всеми навыками, практически невозможно. К сожалению, сейчас в этом плане ситуация не изменилась.

Тем не менее, мы провели встречи с несколькими потенциальными генеральными менеджерами, выслушали их видение по стратегии комплектования и развития клуба.

Параллельно состоялся разговор с Антоном Курьяновым, с которым мы в любом случае постоянно находились на связи по вопросам всей клубной вертикали «Авангарда».

Антон взял паузу, долго думал, но в конце концов принял предложение. Этот смелый шаг говорит о том, что Антон не боится новых вызовов и готов прогрессировать в профессиональном плане.

Все последние подписания, а также обсуждение будущих кандидатур новичков, проходили уже при участии Курьянова.

Антон Курьянов – знаковый человек для омского хоккея. Он прошел весь путь от воспитанника ДЮСШ клуба до тренера, много лет был одной из главных звезд команды. Выступая за «Авангард», становился чемпионом России и чемпионом мира.

Он от начала и до конца предан омскому хоккею и городу Омску. За годы работы в клубе не понаслышке, а на деле узнал все ступени развития хоккеистов в системе «Авангарда», от академии через МХЛ и ВХЛ – до КХЛ, досконально разбирается в предмете.

Курьянов действительно живет хоккеем. За годы совместной работе в «Авангарде» я понял, что он хочет и умеет учиться, не стесняется признавать свои ошибки.

Думаю, все видят уверенный профессиональный рост Курьянова в последние несколько сезонов. Важнейшим его плюсом является также человеческая порядочность и безупречная репутация в хоккейном сообществе.

Еще со времен своей игровой карьеры он знаком со всеми агентами, знает игроков, их возможности. Огромный опыт, игровой интеллект, а также умение быстро учиться, безусловно, помогут Антону Алексеевичу на новой должности.

Строительство боеспособного коллектива на новый сезон – командная работа. Курьянову в этом деле будут помогать проверенные люди: Рашид Хабибулин, который уже занимался комплектованием последние полгода, а также Евгений Забуга, работавший еще в чемпионской команде и знающий все нюансы спортивно-правового характера, и Юрий Кузьменков, который также последние сезоны был в «Авангарде» на должности ассистента генерального менеджера.

Верю, что новая команда спортивного блока сможет решить поставленные амбициозные задачи и добиться максимального результата, которого весь Омск ждет от «Авангарда». Желаю Антону и его коллегам удачи», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

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2 комментария

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Олег Тихонюк
Ждём пережогина тренером по большинству! Шутка!
+2
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цэсемьэр
иными словами: я долго выбирал, чью голову надеть на свою руку чтобы потом слить за неудачные решения.
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