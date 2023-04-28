Курьянов назначен генменеджером «Авангарда». Хабибулин перешел на пост ассистента генменеджера
Антон Курьянов стал генеральным менеджером «Авангарда».
Контракт с Антоном Курьяновым, который ранее входил в тренерский штаб команды, подписан на два года.
Рашид Хабибулин переходит на должность ассистента генерального менеджера.
«Благодарен руководству клуба за доверие, постараюсь максимально его оправдать.
В ближайшее время предстоит немало работы: необходимо определиться с главным тренером команды и комплектовать состав на новый сезон.
После этого можно будет говорить о том, в какой хоккей будет играть «Авангард». Не изменится философия нашего клуба и стремление быть в лидерах КХЛ.
Знаю, что наши самые лучшие болельщики в этом помогут – только вместе мы сможем достичь наших целей!» – сказал Курьянов.
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