Курьянов назначен генменеджером «Авангарда». Хабибулин перешел на пост ассистента генменеджера

Антон Курьянов стал генеральным менеджером «Авангарда».

Контракт с , который ранее входил в тренерский штаб команды, подписан на два года.

Рашид Хабибулин переходит на должность ассистента генерального менеджера.

«Благодарен руководству клуба за доверие, постараюсь максимально его оправдать.

В ближайшее время предстоит немало работы: необходимо определиться с главным тренером команды и комплектовать состав на новый сезон.

После этого можно будет говорить о том, в какой хоккей будет играть « ». Не изменится философия нашего клуба и стремление быть в лидерах .

Знаю, что наши самые лучшие болельщики в этом помогут – только вместе мы сможем достичь наших целей!» – сказал Курьянов.