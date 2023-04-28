Курьянов назначен генменеджером «Авангарда». Хабибулин перешел на пост ассистента генменеджера

Теги Авангард Антон Курьянов Рашид Хабибулин КХЛ Хоккей

Антон Курьянов стал генеральным менеджером «Авангарда».

Контракт с Антоном Курьяновым, который ранее входил в тренерский штаб команды, подписан на два года.

Рашид Хабибулин переходит на должность ассистента генерального менеджера.

«Благодарен руководству клуба за доверие, постараюсь максимально его оправдать.

В ближайшее время предстоит немало работы: необходимо определиться с главным тренером команды и комплектовать состав на новый сезон.

После этого можно будет говорить о том, в какой хоккей будет играть «Авангард». Не изменится философия нашего клуба и стремление быть в лидерах КХЛ.

Знаю, что наши самые лучшие болельщики в этом помогут – только вместе мы сможем достичь наших целей!» – сказал Курьянов.

11 комментариев

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Коля Иванов
Кабзда Антохе.
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sed3009
Одно радует. Тохе не безразличен Авангард
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Fenek
так-то сомнительное назначение(
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чайка.
Удачи, Антон Алексеевич! )
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зильбер
это фиаско
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Габорик
С таким ассистентом Вайсфельда не надо :)
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Ыжык
Я так понял придет новый тренер, который не хочет что бы Курьянов был помощником. Ну и что бы не потерять предложили номинальную должность. Курьянов генмен это как Хартли черлидер.
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Евгений Бачин
Хартли если придёт, он обещал Рябыкина позвать))
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Hell-On Earth
Ответ Габорик
С таким ассистентом Вайсфельда не надо :)
Такой ассистент Шарпи и Буше продлил. А еще цыгана послал по известному направлению)
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Ыжык
Ответ Hell-On Earth
Такой ассистент Шарпи и Буше продлил. А еще цыгана послал по известному направлению)
А так же слил двух предыдущих генменов.
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