Рафик Якубов станет генменеджером «Лады», Александр Титов войдет в тренерский штаб Браташа («Чемпионат»)

Рафик Якубов станет генменеджером «Лады», Александр Титов войдет в тренерский штаб.

Ранее появилась информация, что станет главным тренером тольяттинского клуба, вернувшегося в в этом году.

48-летний Титов в этом сезоне возглавлял «СКА-Неву», с которой уступил в первом раунде Кубка Петрова новокузнецкому «Металлургу» (2-4).

56-летний с 2017 по 2021 год был генеральным менеджером «Ак Барса». С сентября 2021 года был спортивным директором СКА.