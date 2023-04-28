Рафик Якубов станет генменеджером «Лады», Александр Титов войдет в тренерский штаб Браташа («Чемпионат»)
Рафик Якубов станет генменеджером «Лады», Александр Титов войдет в тренерский штаб.
Ранее появилась информация, что Олег Браташ станет главным тренером тольяттинского клуба, вернувшегося в КХЛ в этом году.
48-летний Титов в этом сезоне возглавлял «СКА-Неву», с которой уступил в первом раунде Кубка Петрова новокузнецкому «Металлургу» (2-4).
56-летний Якубов с 2017 по 2021 год был генеральным менеджером «Ак Барса». С сентября 2021 года был спортивным директором СКА.
Вот теперь можно действительно говорить, что Ладу зря вернули в КХЛ(