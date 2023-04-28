Самсонов отразил 34 из 37 бросков «Тампы» в 5-м матче серии. Поражение – 2-е в этом плей-офф

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов отразил 34 из 37 бросков «Тампы» в 5-м матче серии.

«Лифс» проиграли «Тампе» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 3-2). 

Четвертую шайбу «Лайтнинг» забросили в пустые ворота. 

У российского вратаря в этом плей-офф 3 победы и 2 поражения при 88,6% отраженных бросков (140 из 158). 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fandorin Erast
Сейчас по классике Торонто поплывёт,и вылетит в 7 матче!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Ответ Mephi027
Хорошо бы! Просто потому что это прикольно. Пыжатся, стараются, в одном шаге от цели а потом НЕ Судьба. Вперёд ТАМПА!
Оказывается, это прикольно - неудачи других людей. У Вас интересные вкусы, однако.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Ответ Fandorin Erast
Сейчас по классике Торонто поплывёт,и вылетит в 7 матче!
Хорошо бы!

Просто потому что это прикольно. Пыжатся, стараются, в одном шаге от цели а потом НЕ Судьба.

Вперёд ТАМПА!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий