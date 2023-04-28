Самсонов отразил 34 из 37 бросков «Тампы» в 5-м матче серии. Поражение – 2-е в этом плей-офф

Илья Самсонов отразил 34 из 37 бросков «Тампы» в 5-м матче серии.

«Лифс» проиграли « » в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 3-2).

Четвертую шайбу «Лайтнинг» забросили в пустые ворота.

У российского вратаря в этом плей-офф 3 победы и 2 поражения при 88,6% отраженных бросков (140 из 158).