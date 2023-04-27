3 очка Дворски помогли Словакии обыграть Финляндию и выйти в полуфинал ЮЧМ-2023. 17-летний форвард набрал 11 баллов в 5 играх

Теги НХЛ драфт НХЛ сборная Финляндии U18 сборная Словакии U18 ЧМ по хоккею юниорский Далибор Дворски Самуэль Урбан Хоккей

17-летний Далибор Дворски набрал три очка в четвертьфинальном матче ЮЧМ против Финляндии.

Сборная Словакии обыграла Финляндию (3:2) и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира.

Дворски, которого могут выбрать в первом раунде драфта НХЛ-2023, забросил одну шайбу и сделал две результативных передачи при показателе полезности «плюс 2».

Финская команда перебросала соперника со счетом 56:16. Голкипер словацкой сборной Самуэль Урбан отразил 54 броска из 56.

В общей сложности на турнире Далибор Дворски записал на свой счет 11 (6+5) очков в 5 матчах.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hhlg
Ответ Александр Богомолов
За Беднаром и Фантили и уйдёт
Ага, перед ними ;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Словаки поперли, это хорошая новость, им давно пора возвращаться :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vdvbill.e1.ru
Бедные финны, России нет на турнире
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Подавляющее большинство бросков было неопасных, но Самуел и так большой молодец. Так, как мы играли в третьем периоде, против американцев играть нельзя.
Далибор красавчик, надеюсь, разыгрался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Ответ Александр Богомолов
За Беднаром и Фантили и уйдёт
Так за Бедардом и Фантилли все остальные. 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий