3 очка Дворски помогли Словакии обыграть Финляндию и выйти в полуфинал ЮЧМ-2023. 17-летний форвард набрал 11 баллов в 5 играх

17-летний Далибор Дворски набрал три очка в четвертьфинальном матче ЮЧМ против Финляндии.

Сборная Словакии обыграла Финляндию (3:2) и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира.

Дворски, которого могут выбрать в первом раунде драфта НХЛ-2023, забросил одну шайбу и сделал две результативных передачи при показателе полезности «плюс 2».

Финская команда перебросала соперника со счетом 56:16. Голкипер словацкой сборной Самуэль Урбан отразил 54 броска из 56.

В общей сложности на турнире Далибор Дворски записал на свой счет 11 (6+5) очков в 5 матчах.