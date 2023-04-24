17-летний Дворски сделал покер и набрал 5 очков в матче с Германией на ЮЧМ. Форварда сборной Словакии могут выбрать в 1-м раунде драфте НХЛ
Далибор Дворски забросил четыре шайбы в ворота сборной Германии.
17-летний нападающий сборной Словакии набрал 5 (4+1) очков в матче группового этапа юниорского чемпионата мира против команды Германии (6:4).
В общей сложности на турнире Дворски записал на свой счет 8 (5+3) баллов в четырех играх.
Считается, что словацкий форвард может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.
Центральное скаутское бюро НХЛ поставило Дворски на третье место в рейтинге среди европейских хоккеистов.
новый талант-поколения для Словакии, тем более центр