17-летний Дворски сделал покер и набрал 5 очков в матче с Германией на ЮЧМ. Форварда сборной Словакии могут выбрать в 1-м раунде драфте НХЛ

Теги НХЛ драфт НХЛ сборная Германии U18 сборная Словакии U18 ЧМ по хоккею юниорский Далибор Дворски Хоккей

Далибор Дворски забросил четыре шайбы в ворота сборной Германии.

17-летний нападающий сборной Словакии набрал 5 (4+1) очков в матче группового этапа юниорского чемпионата мира против команды Германии (6:4).

В общей сложности на турнире Дворски записал на свой счет 8 (5+3) баллов в четырех играх.

Считается, что словацкий форвард может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

Центральное скаутское бюро НХЛ поставило Дворски на третье место в рейтинге среди европейских хоккеистов.

5 комментариев

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Kirill HG
уже на двух МЧМ засветился (5 очков за 9 игр) и до сих пор на ЮЧМ может выступать
новый талант-поколения для Словакии, тем более центр
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Cbj Fan
Ну, в играх с Чехией и Швецией не выглядел сильно, но с Канадой игру улучшил, жаль, что не забил буллит.
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Cbj Fan
Ну, в играх с Чехией и Швецией не выглядел сильно, но с Канадой игру улучшил, жаль, что не забил буллит. Интересно, будет ли включен в номинацию на ЧМ взрослых.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Kirill HG
уже на двух МЧМ засветился (5 очков за 9 игр) и до сих пор на ЮЧМ может выступать новый талант-поколения для Словакии, тем более центр
У Словакии уже минимум 3 таланта поколения
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SD_RM_VC
Ответ Kirill HG
уже на двух МЧМ засветился (5 очков за 9 игр) и до сих пор на ЮЧМ может выступать новый талант-поколения для Словакии, тем более центр
Смущает его -19 на взрослом уровне, да и в целом не большая производительность в шведском пердиве
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