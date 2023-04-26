Мэтью Барзэл: «Сорокин весь год был стержнем «Айлендерс». Если брать самых важных игроков для своих команд, он войдет в топ-3 или топ-5 в НХЛ» 

Теги Айлендерс Кубок Стэнли НХЛ Илья Сорокин Мэтью Барзэл Хоккей

Мэттью Барзэл считает Илью Сорокина главной опорой «Айлендерс» в этом сезоне.

Вратарь клуба с Лонг-Айленда отразил 34 броска из 36 в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2, 2-3). 

«Он особенный, это в самом деле так. Он весь год был нашим стержнем. Если брать самых важных игроков для своих команд, то Сорокин войдет в топ-3 или топ-5 во всей лиге. 

Если бы он так не играл, то нас бы тут просто не было», – сказал форвард «Айлендерс». 

«Айлендерс» выжили благодаря Сорокину, Капризова не видно, а «Эдмонтон» уже близок ко второму раунду

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3 комментария

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dzenga 1
Когда нечего добавить …
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nemishiko
Затащил в ПО и сейчас тащит, так можно и поломаться. Команда собирается помогать?
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*MVP*
Ответ nemishiko
Затащил в ПО и сейчас тащит, так можно и поломаться. Команда собирается помогать?
Сорокин затащил 2 игры из 5, в остальных 3 был плох. хватит уже пропагандировать нелепую версию о том, что Илья играет один, это дико нелепо читать
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