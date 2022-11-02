Ткачев об «Авангарде»: «Стараюсь играть в хоккей, как просит тренер. У меня хорошие партнеры – Найт и Буше могли бы спокойно играть в НХЛ»

Владимир Ткачев рассказал о своей статистике в и тройке с и .

– У вас 24 (7+17) очка в 23 матчах. А ведь сезон начали так, что Ткачева просто не было видно. Что изменилось с приходом нового главного тренера Михаила Кравеца?

– Хороший вопрос… Скажу так, что новый тренер вызвал меня на разговор. Он мне сказал, что от меня хочет. И я стараюсь играть в тот хоккей, как просит тренер, как он это видит. Просто стараюсь выполнять.

– Сильно переживали, что сезон начали плохо? Может быть, вы не свою роль исполняли?

– Вообще на предсезонке все было нормально. А вошел в сезон, и где-то случился микроспад.

Сам бы хотел разобраться… Надеюсь, что такого больше не будет. Просто стараюсь выходить и показывать свой хоккей, в который могу играть.

– Ваша тройка с Корбаном Найтом и Ридом Буше – сейчас одна из лучших в . Как вы договариваетесь, кто что делает на льду?

– Конечно, партнеры у меня хорошие. Я бы даже сказал, что очень хорошие. Мы на льду договариваемся – например, перед вбрасыванием.

У нас сразу сложилось хорошее взаимопонимание. Мы чувствуем друг друга, и никто одеяло на себя не тянет. Каждый играет на партнера, и поэтому у нас все получается.

– Все думали, как может заиграть в НХЛ. А ведь может, если ему доверять и дать таких партнеров.

– Да, ребята просто отличные. Всегда поддерживают, когда что-то не получается. В нашей тройке ведь тоже бывают спады.

Но важно, что мы получаем удовольствие от игры. И Найт, и Буше могли бы спокойно играть в НХЛ, причем не были бы последними хоккеистами. Повезло, что сейчас они здесь, со мной, – сказал нападающий «Авангарда».