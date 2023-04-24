Владимир Юрзинов-младший: «ЦСКА при Никитине выглядел хорошо и выигрывал Кубок Гагарина, но команда Федорова – более играющая и техничная, отлажена система»

Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

Команда тренера Сергея Федорова ведет со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Гагарина

– Серия началась хорошо для « » – с первой домашней победы. Но лидеры ЦСКА стали здорово играть и проявили себя в равных матчах.

Команда идет к своему второму Кубка Гагарина подряд вместе с Федоровым. ЦСКА – кубковая команда. Там работают здорово все четыре звена и отлажена вся система.

Несомненно, у «Ак Барса» есть еще шансы, но придется очень сложно.

Для начала нужно будет выиграть следующий домашний матч, тогда завяжется какая-то борьба. Но, откровенно говоря, ЦСКА имеет преимущество в серии.

– Такой реализации моментов ЦСКА удается добиваться благодаря кубковому опыту?

– Да, благодаря опыту, и еще видна уверенность. Если в первом матче казанские лидеры выглядели здорово, то ЦСКА смог перехватить инициативу.

ЦСКА играет именно командой, и выделить можно многих – Григоренко, Нестерова, Рейдеборна и других, то есть это видно во всех линиях.

Также хочется отметить, что армейцы не только выполняют огромный объем работы, но и отлично играют с шайбой.

Раньше, в том числе под руководством Игоря Никитина, тоже выглядел хорошо и выигрывал , но эта команда более играющая и техничная.

– В чем, как вы думаете, секрет Сергея Федорова как тренера? Он пока не проиграл ни одной серии плей-офф в карьере.

– ЦСКА – сильная команда с хорошим подбором игроков и этот состав сохраняется уже не первый сезон. не стал ничего портить и привнес что-то свое.

Он имеет большой игровой опыт и раньше работал в системе ЦСКА, поэтому ему были знакомы и структура, и игроки. Он знал, куда нужно двигаться, и идет в правильную сторону, – сказал бывший тренер клубов .