Владимир Юрзинов-младший: «ЦСКА при Никитине выглядел хорошо и выигрывал Кубок Гагарина, но команда Федорова – более играющая и техничная, отлажена система»
Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о серии между ЦСКА и «Ак Барсом».
Команда тренера Сергея Федорова ведет со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Гагарина
– Серия началась хорошо для «Ак Барса» – с первой домашней победы. Но лидеры ЦСКА стали здорово играть и проявили себя в равных матчах.
Команда идет к своему второму Кубка Гагарина подряд вместе с Федоровым. ЦСКА – кубковая команда. Там работают здорово все четыре звена и отлажена вся система.
Несомненно, у «Ак Барса» есть еще шансы, но придется очень сложно.
Для начала нужно будет выиграть следующий домашний матч, тогда завяжется какая-то борьба. Но, откровенно говоря, ЦСКА имеет преимущество в серии.
– Такой реализации моментов ЦСКА удается добиваться благодаря кубковому опыту?
– Да, благодаря опыту, и еще видна уверенность. Если в первом матче казанские лидеры выглядели здорово, то ЦСКА смог перехватить инициативу.
ЦСКА играет именно командой, и выделить можно многих – Григоренко, Нестерова, Рейдеборна и других, то есть это видно во всех линиях.
Также хочется отметить, что армейцы не только выполняют огромный объем работы, но и отлично играют с шайбой.
Раньше, в том числе под руководством Игоря Никитина, ЦСКА тоже выглядел хорошо и выигрывал Кубок Гагарина, но эта команда более играющая и техничная.
– В чем, как вы думаете, секрет Сергея Федорова как тренера? Он пока не проиграл ни одной серии плей-офф в карьере.
– ЦСКА – сильная команда с хорошим подбором игроков и этот состав сохраняется уже не первый сезон. Сергей Федоров не стал ничего портить и привнес что-то свое.
Он имеет большой игровой опыт и раньше работал в системе ЦСКА, поэтому ему были знакомы и структура, и игроки. Он знал, куда нужно двигаться, и идет в правильную сторону, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
У меня стойкое ощущение-надо будет-они еще прибавят..