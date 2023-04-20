Фетисов о ЧМ без России: «Хрень, мне это вообще не интересно. Пусть сами играют как хотят»
Вячеслав Фетисов высказал свое отношение к хоккейному чемпионату мира без сборной России.
– В мае в Латвии и Финляндии пройдет ЧМ по хоккею, который изначально должен был пройти в России. Подобные турниры без участия российской сборной – это вообще что?
– Это хрень. Мне это вообще не интересно. Я отыграл 12 чемпионатов мира.
Моя карьера в сборной началась в 1977-м году, когда на ЧМ в Вену приехали канадские профессионалы с шапкозакидательскими настроениями.
Тогда в первом официальном матче мы обыграли команду Фила Эспозито со счетом 11:1.
Тогда это было интересно, это были настоящие чемпионаты мира. А сейчас пусть играют сами как хотят, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
Представитель древнейшей профессии в чистом виде. Советское воспитание в худших его проявлениях - двоемыслие и колебание вместе с генеральной линией партии.
смотреть ежегодно, как наши клюшконосцы обсираются - уже надоело)
а так хоть не будет причины для стыда)
хотя с другой стороны было весело смотреть, как канадцы, американцы, шведы, фины ежегодно возили мордой по льду "красную машину"