Фетисов о ЧМ без России: «Хрень, мне это вообще не интересно. Пусть сами играют как хотят»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею брань Хоккей

Вячеслав Фетисов высказал свое отношение к хоккейному чемпионату мира без сборной России.

– В мае в Латвии и Финляндии пройдет ЧМ по хоккею, который изначально должен был пройти в России. Подобные турниры без участия российской сборной – это вообще что?

– Это хрень. Мне это вообще не интересно. Я отыграл 12 чемпионатов мира.

Моя карьера в сборной началась в 1977-м году, когда на ЧМ в Вену приехали канадские профессионалы с шапкозакидательскими настроениями.

Тогда в первом официальном матче мы обыграли команду Фила Эспозито со счетом 11:1.

Тогда это было интересно, это были настоящие чемпионаты мира. А сейчас пусть играют сами как хотят, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

52 комментария

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Mr. Jones
Дядя Славик уже забыл, как сам в НХЛ уезжал?)
Представитель древнейшей профессии в чистом виде. Советское воспитание в худших его проявлениях - двоемыслие и колебание вместе с генеральной линией партии.
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kso77
Слава можешь не смотреть , вы очень быстро переобуваетесь ..
+30
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Виталий Кошкин
И сыграют. И переживут что он его не посмотрит. И стену достроят чтобы все поняли как мы "нужны".
+31
-7
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=KoT=
Е#####ь как хотите, сказал режиссёр порно фильма, увольняясь с киностудии)
+18
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Ljorke
А в 2015-ом приехал Кросби с компанией и вынесли 6-1 в финале команду Знарка вместе с Овечкиным, Ковальчуком, Бобровским, Тарасенко и так далее. Многие даже не стали слушать гимн Канады.
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Marky777
Ответ Александр Богомолов
Редкостную хрень несёт Слава как правило. Но тут все же прав. Из 6-7 топ стран уходит одна. Плюс уходит именно та, что пыталась собирать хороший состав. Плюс оставшиеся сборные тоже стали собирать состав ещё хуже. На выходе евро тур. Я последний ЧМ ни матча не посмотрел. Хотя предыдущие 20 лет это был почти любимый мой турнир
Ну и вкусы у тебя. Составы всегда были второсортные.
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avcgloronalduMU
хорошо играют, кстати
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MikhaL
Не очкуй, Славик. Они сыграют и даже про тебя не вспомнят. И в том году так и было.
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Олег Кузнецов
Ответ Mr. Jones
Дядя Славик уже забыл, как сам в НХЛ уезжал?) Представитель древнейшей профессии в чистом виде. Советское воспитание в худших его проявлениях - двоемыслие и колебание вместе с генеральной линией партии.
Мы эту хрень после вас еще годы разгребать будем....Порулили называется...
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Костя Кот
ну они и играют. как хотят
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ноунэйм
Мне очень импонирует речь и использование разных эпитетов российскими руководителями. От Фетисова до медведева. Дипломатия и руководство грамотными, четко выражающимися терминами прямо отражают суть и культуру. Видимо когда платили в НХЛ, также думал но, скрипя зубами, брал
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LaffyTaffy
даже к лучшему, что Россия не будет играть)
смотреть ежегодно, как наши клюшконосцы обсираются - уже надоело)
а так хоть не будет причины для стыда)
хотя с другой стороны было весело смотреть, как канадцы, американцы, шведы, фины ежегодно возили мордой по льду "красную машину"
+4
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fc-psg
Ответ Mr. Jones
Дядя Славик уже забыл, как сам в НХЛ уезжал?) Представитель древнейшей профессии в чистом виде. Советское воспитание в худших его проявлениях - двоемыслие и колебание вместе с генеральной линией партии.
Ну тогда он был молодой, востребованный. А сейчас если его вышвырнут из всех госструктур куда он подастся? Вот и приходится лицемерно продавать свою совесть,
+4
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Максим Пантелеев
Пыпа реально страну в пропасть бросил. И даже не может объяснить зачем. Блеет какую-то чушь про оборону, независимость, то про трансгендеров, то про воду в Крым. Очевидно иностранный агент.
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Jan T
К твёрдо-освоенному термину "беспредел" добавил новый -- "хрень". Философ так и прёт из "легенды".
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Сергей Жарковский
Интересно, а кто бы играл у нас на ЧМ , "Россия 25" во главе с Ротенбергом?! Не смешно!👎
+5
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Roman Roman
накидался на днюху
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Эразм
Все остальные участники ЧМ: -Вячеслав, вам на плечи ничего не давит?
+3
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NoWar
"Тогда это было интересно"----------------------------------------------------------Ну это понятно. Тогда и небо было голубее и водка крепче и девушки симпатичнее.
+2
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Клирик
А по мне так сам ЧМ полная хрень в начале мая. Ибо лучшие хоккеисты мира в это время кубок Стенли гоняют.
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Sanan1908
Да мы уже поняли кроме Путина тебе ничего не интересно
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Crenk
Ответ Клирик
А по мне так сам ЧМ полная хрень в начале мая. Ибо лучшие хоккеисты мира в это время кубок Стенли гоняют.
Лет 20-25 назад ЧМ вообще начинался 26-27 апреля
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jonnysilverhand01
Источник: Аргументы и факты 🤣
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Павел Светлов
Ответ Александр Богомолов
Редкостную хрень несёт Слава как правило. Но тут все же прав. Из 6-7 топ стран уходит одна. Плюс уходит именно та, что пыталась собирать хороший состав. Плюс оставшиеся сборные тоже стали собирать состав ещё хуже. На выходе евро тур. Я последний ЧМ ни матча не посмотрел. Хотя предыдущие 20 лет это был почти любимый мой турнир
твои проблемы
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19361945sb
Заслуженный человек сказал правильные слова. Респект Вячеславу Фетисову
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