Вячеслав Фетисов высказал свое отношение к хоккейному чемпионату мира без сборной России.

– В мае в Латвии и Финляндии пройдет ЧМ по хоккею, который изначально должен был пройти в России. Подобные турниры без участия российской сборной – это вообще что?

– Это хрень. Мне это вообще не интересно. Я отыграл 12 чемпионатов мира.

Моя карьера в сборной началась в 1977-м году, когда на ЧМ в Вену приехали канадские профессионалы с шапкозакидательскими настроениями.

Тогда в первом официальном матче мы обыграли команду Фила Эспозито со счетом 11:1.

Тогда это было интересно, это были настоящие чемпионаты мира. А сейчас пусть играют сами как хотят, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.