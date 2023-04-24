Карло о попытке Улльмарка подраться с Ткачаком: «Линус – зверь, он может побить любого. Но не позволим ему разбить кому-нибудь лицо»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Линус Улльмарк Брэндон Карло Мэттью Ткачак Хоккей

Брэндон Карло оценил попытку Линуса Улльмарка подраться с Мэттью Ткачаком.

Инцидент произошел в конце третьего периода четвертой игры серии плей-офф между «Брюинс» и «Флоридой» (6:2, 3-1).

После атаки игроков «Флориды» у Мэттью Ткачака и Улльмарка возникла стычка. В результате у ворот «Бостона» завязалась массовая потасовка.

Улльмарк сбросил перчатки и шлем, пытаясь подраться с Ткачаком, но этому помешали судьи.

«Линус – зверь. В глубине души он может побить любого. Думаю, что мы сохраним руки Линуса Улльмарка невредимыми.

Не позволим ему разбить лицо кому-нибудь. Собираемся оставить все как есть», – сказал защитник «Бостона».

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2 комментария

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Maxim Shumov
Гугл-переводчик сделал эту реплику в разы интереснее))
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AA MM
Скорее ему бы лицо разбили в равном бою.
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