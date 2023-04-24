Карло о попытке Улльмарка подраться с Ткачаком: «Линус – зверь, он может побить любого. Но не позволим ему разбить кому-нибудь лицо»

Брэндон Карло оценил попытку Линуса Улльмарка подраться с Мэттью Ткачаком.

Инцидент произошел в конце третьего периода четвертой игры серии плей-офф между «Брюинс» и «Флоридой» (6:2, 3-1).

После атаки игроков «Флориды» у и Улльмарка возникла стычка. В результате у ворот « » завязалась массовая потасовка.

Улльмарк сбросил перчатки и шлем, пытаясь подраться с Ткачаком, но этому помешали судьи.

«Линус – зверь. В глубине души он может побить любого. Думаю, что мы сохраним руки невредимыми.

Не позволим ему разбить лицо кому-нибудь. Собираемся оставить все как есть», – сказал защитник «Бостона».