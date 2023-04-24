Капитан «Авангарда» Шарипзянов просит 80 млн рублей в год по новому контракту (Михаил Зислис)

Дамир Шарипзянов хочет получать 80 миллионов рублей в год по новому контракту.

30 апреля у капитана « » истекает договор с клубом, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.

Требования 27-летнего Дамира Шарипзянова в переговорах по новому соглашению стартовали с 80 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

В нынешнем сезоне оклад хоккеиста составлял 50 миллионов рублей.

Шарипзянов выступает за «Авангард» с 2020 года.

В этом сезоне защитник набрал 19 (7+12) очков при полезности «плюс 11» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 23:38.

Ранее сообщалось, что нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев рассчитывает получить контракт с зарплатой 120-130 миллионов рублей в год, а представитель Арсения Грицюка просит у «ястребов» 110 миллионов рублей за два сезона (50 млн рублей в первый год и 60 млн – во второй).

Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами «Авангарда» являются Корбан Найт и Рид Буше с окладами 95 млн рублей в год.