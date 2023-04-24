Капитан «Авангарда» Шарипзянов просит 80 млн рублей в год по новому контракту (Михаил Зислис)

Теги Авангард КХЛ Михаил Зислис Дамир Шарипзянов Хоккей

Дамир Шарипзянов хочет получать 80 миллионов рублей в год по новому контракту.

30 апреля у капитана «Авангарда» истекает договор с клубом, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.

Требования 27-летнего Дамира Шарипзянова в переговорах по новому соглашению стартовали с 80 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

В нынешнем сезоне оклад хоккеиста составлял 50 миллионов рублей.

Шарипзянов выступает за «Авангард» с 2020 года.

В этом сезоне защитник набрал 19 (7+12) очков при полезности «плюс 11» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 23:38.

Ранее сообщалось, что нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев рассчитывает получить контракт с зарплатой 120-130 миллионов рублей в год, а представитель Арсения Грицюка просит у «ястребов» 110 миллионов рублей за два сезона (50 млн рублей в первый год и 60 млн – во второй).

Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами «Авангарда» являются Корбан Найт и Рид Буше с окладами 95 млн рублей в год.

9 комментариев

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Darkhan Darkhan
потолок заскрипит у Авангарда
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kopl.roma
Много очень просит, 60 это потолок , пора уже вводить лимит на зарплату одному игроку .
+2
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Рамис Зарипов
Вот и Омск подкатил к ПЗ !!!
+1
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Александр
спасибо владику за лимит! хоккейная дзюба просит от 80, дожили
+3
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Сергей Бакин
ну ребята вам дорога в Алмирал
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
контракты растут как на дрожжах
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Олег
Расчехляйте мишки Омичи.
Туговато вам придётся.
+2
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Денис Дьяконов
Ответ Darkhan Darkhan
потолок заскрипит у Авангарда
100%
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