Любушкин о невыходе «Баффало» в плей-офф в 12-м сезоне подряд: «Никто особо не переживает насчет этих цифр. В следующем году все будет по-другому»

Теги Баффало Кубок Стэнли НХЛ Илья Любушкин ТАСС Хоккей

Илья Любушкин высказался о невыходе «Баффало» в плей-офф НХЛ.

– До выхода в плей-офф «Баффало» не хватило двух очков. Насколько горьким было сожаление от непопадания в Кубок Стэнли?

– Чувство разочарования было и присутствует, когда совсем немного не хватает, как нам этих двух очков. Начинаешь задумываться, в каком матче надо было побеждать, но сейчас бесполезно этим заниматься. Надо проанализировать свои ошибки и готовиться к следующему сезону с хорошими эмоциями.

– Какие ошибки в игре команды были видны на поверхности? 

– Я не хочу вдаваться в подробности. Наверное, на эти вопросы корректнее было бы услышать ответ от тренерского штаба, а не от игрока команды.

– «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд. Как в клубе относятся к этой антирекордной серии?

– Я думаю, клуб сейчас находится в том направлении, когда все понимают, что в ближайшее время мы будем в плей-офф. И никто особо не переживает насчет этих цифр.

Думаю, что в следующем году все будет по-другому, а сколько лет мы не попадали в плей-офф – не особо всех интересует, – сказал защитник «Баффало».

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