41-летний вратарь «Баффало» Андерсон завершил карьеру. Он отразил 30 бросков «Оттавы» из 33 в последнем матче и одержал победу

Теги Баффало Оттава Крэйг Андерсон НХЛ Хоккей

41-летний вратарь «Баффало» Крэйг Андерсон завершил карьеру.

Американский голкипер объявил об этом после матча с «Оттавой» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Андерсон отразил 30 из 33 бросков «Сенаторс» (своей бывшей команды) и записал в актив последнюю победу в карьере. 

В текущем сезоне он провел 26 матчей и одержал 11 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,06. 

За карьеру у него 709 игр и 319 побед (5-й показатель в истории лиги среди вратарей, родившихся в США) при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86.

Крэйг также выступал за «Чикаго», «Флориду», «Колорадо» и «Вашингтон». 

4 комментария

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Антон Якимцев
Всё, сказка закончилась.

С заслуженным отдыхом.
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Red Wings the best
Это была славная охота.
Удачи Крэйгу в дальнейших начинаниях.
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АРХАТ
Теперь кто там самый старый в лиге
Джиордано вроде как (1983 г.р)
+1
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t0ni12
Красиво завершил, да ещё и против бывшего клуба. Удачи на гражданке, Крейг!
+4
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