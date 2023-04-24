«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил «Кингс» в овертайме (5:4), сравняв счет в серии (2-2)

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Зак Хайман Хоккей

«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ, 2-2) в 4-м матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

К 25-й минуте «Ойлерс» проигрывали 0:3, но во втором периоде забросили три шайбы подряд и сравняли счет (3:3).

В третьем периоде команды обменялись голами, а на 71-й минуте форвард «Эдмонтона» Зак Хайман забросил победную шайбу.

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9 комментариев

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BigHead
Эдмонтон приучил своих болельщиков, что если ведут 3:0 - это еще не победа, а если проигрывают 0:3 - еще не поражение.
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Kanan Jarrus
теперь эдмонтон должен зарешать у себя дома
мак и драйз по классике выходят на 2 очка за матч
фанаты овцова по классике желают им поражения
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Bardownski
А команда-то с характером
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Bashibuzuck
Кубок Стэнли в Эдмонтон✊✊✊
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Виктор Полесов
я так понял Нефть овертайм в два звена сыграло, Клим в обнимку с Деарне дружно переживали за товарищей, Кейн и Хайман проснулись очень кстати, аж слеза навернулась.
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Mephi027
Макди зарешал. 3 передачи!!!
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Mephi027
Ответ BigHead
Эдмонтон приучил своих болельщиков, что если ведут 3:0 - это еще не победа, а если проигрывают 0:3 - еще не поражение.
Зато весело!
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