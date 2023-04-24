«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил «Кингс» в овертайме (5:4), сравняв счет в серии (2-2)
«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ, 2-2) в 4-м матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли.
К 25-й минуте «Ойлерс» проигрывали 0:3, но во втором периоде забросили три шайбы подряд и сравняли счет (3:3).
В третьем периоде команды обменялись голами, а на 71-й минуте форвард «Эдмонтона» Зак Хайман забросил победную шайбу.
мак и драйз по классике выходят на 2 очка за матч
фанаты овцова по классике желают им поражения