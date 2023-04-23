Нерс о серии с «Кингс»: «Эдмонтон» не может расстраиваться. Нужно продолжать играть так же – и результат придет»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Дарнелл Нерс Хоккей

Дарнелл Нерс поделился мыслями о ходе серии с «Лос-Анджелесом».

«Ойлерс» уступают «Кингс» со счетом 1-2 в серии после трех игр первого раунда Кубка Стэнли.

«В плей-офф никогда не бывает легко, особенно когда играешь против соперника по дивизиону и рассчитываешь надолго остаться в серии.

Следующий матч будет важным. В плей-офф происходит проверка того, кто сможет продолжить играть в свой хоккей. 

Мы не можем расстраиваться. Нам просто нужно продолжать играть так же, как мы играли, и тогда результат придет», – сказал защитник «Эдмонтона».

7 комментариев

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Deathspell Omega
C такими "илитными" защитниками как Нёрс результат конечно придет, но он не понравится "Ойлерз".
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LeicesterCity
Ответ Виктор Полесов
Ты давай по воротам бросай почаще от ушей, не расстраивается он.
Если понадобиться, он обязательно спросит твой совет, не переживай)
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Cube Litening C:68X
Так же уж точно не надо продолжать играть..😬
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борецЗАнеСправедливость
Ну если продолжать играть так же, то и результат будет таким же
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