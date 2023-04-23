Нерс о серии с «Кингс»: «Эдмонтон» не может расстраиваться. Нужно продолжать играть так же – и результат придет»
Дарнелл Нерс поделился мыслями о ходе серии с «Лос-Анджелесом».
«Ойлерс» уступают «Кингс» со счетом 1-2 в серии после трех игр первого раунда Кубка Стэнли.
«В плей-офф никогда не бывает легко, особенно когда играешь против соперника по дивизиону и рассчитываешь надолго остаться в серии.
Следующий матч будет важным. В плей-офф происходит проверка того, кто сможет продолжить играть в свой хоккей.
Мы не можем расстраиваться. Нам просто нужно продолжать играть так же, как мы играли, и тогда результат придет», – сказал защитник «Эдмонтона».
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