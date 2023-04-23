Стэмкос о драке с «Торонто»: «Одного из лучших хоккеистов в мире отправляют головой в борт. За это должен последовать ответ»
Стивен Стэмкос высказался о драке в матче с «Торонто».
«Тампа» уступила «Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.
Массовая стычка произошла в 3-м периоде. Поводом стал силовой прием защитника «Лифс» Моргана Райлли против нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта.
Стивен Стэмкос подрался с Остоном Мэттьюсом.
«Одного из лучших хоккеистов в мире отправляют головой в борт. За это должен последовать ответ.
Я бы ожидал такого же от «Торонто», если бы Марнер или Мэттьюс оказались в похожей ситуации. Это хоккей в плей-офф. Ничего личного», – сказал нападающий Тампы.
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Забавно однако, как тут сразу написали, мол, Мэттьюс не может за себя постоять, его легко избили и т. д. Да он вообще драться не хотел изначально, и понятно почему (я обозначил это выше). А тут Стэмкос начинает лупить, и Мэттьюсу пришлось отвечать уже хоть как-то.
Поэтому претензии к Остону по этому эпизоду странные. Просто по той причине, что это неравная драка: один её начал, а другой не хотел в неё вступать. Впрочем, я уже понял, что к Мэттьюсу тут докапываться будут по любому поводу.