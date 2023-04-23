Стэмкос о драке с «Торонто»: «Одного из лучших хоккеистов в мире отправляют головой в борт. За это должен последовать ответ»

Стивен Стэмкос высказался о драке в матче с «Торонто».

« » уступила «Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

Массовая стычка произошла в 3-м периоде. Поводом стал силовой прием защитника «Лифс» Моргана Райлли против нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта.

подрался с Остоном Мэттьюсом.

«Одного из лучших хоккеистов в мире отправляют головой в борт. За это должен последовать ответ.

Я бы ожидал такого же от « », если бы Марнер или Мэттьюс оказались в похожей ситуации. Это хоккей в плей-офф. Ничего личного», – сказал нападающий Тампы.

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