Стэмкос о драке с «Торонто»: «Одного из лучших хоккеистов в мире отправляют головой в борт. За это должен последовать ответ»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Стивен Стэмкос Брэйден Пойнт Хоккей

Стивен Стэмкос высказался о драке в матче с «Торонто».

«Тампа» уступила «Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

Массовая стычка произошла в 3-м периоде. Поводом стал силовой прием защитника «Лифс» Моргана Райлли против нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта.

Стивен Стэмкос подрался с Остоном Мэттьюсом.

«Одного из лучших хоккеистов в мире отправляют головой в борт. За это должен последовать ответ.

Я бы ожидал такого же от «Торонто», если бы Марнер или Мэттьюс оказались в похожей ситуации. Это хоккей в плей-офф. Ничего личного», – сказал нападающий Тампы.

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9 комментариев

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посмотрел 801 игру нхл
Ну заруба конечно была крутая
+12
-1
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Иван Павлов
Ответ разноцветный логотип
Мэттьюса xD
Всё логично. Стэмкос выбил на 5 минут у отыгрывающейся команды её главного снайпера.

Забавно однако, как тут сразу написали, мол, Мэттьюс не может за себя постоять, его легко избили и т. д. Да он вообще драться не хотел изначально, и понятно почему (я обозначил это выше). А тут Стэмкос начинает лупить, и Мэттьюсу пришлось отвечать уже хоть как-то.

Поэтому претензии к Остону по этому эпизоду странные. Просто по той причине, что это неравная драка: один её начал, а другой не хотел в неё вступать. Впрочем, я уже понял, что к Мэттьюсу тут докапываться будут по любому поводу.
+8
-1
+7
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Melnikov1968
Хотя притапливаю за листья, но здесь полностью согласен со Стэмкосом, за это необходимо наказывать и лупить
+7
-3
+4
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karlsson27
Такой хоккей нам нужен!
+3
0
+3
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cnfc
думал вообще Пойнт не встанет...там стадион весь ахнул
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Фанат Ференцвароша
Поинт сам прижался назад туловищем к игроку Торонто. Что игроку Торонто надо было сделать? Естественно он его оттолкнул, и совсем не сильно, без размаха. Кто ж виноват Поинту, что он был в такой позиции и упал от лёгкого толчка? Не ожидал такого бреда от Стемкоса. Нравится мне этот игрок. Но не зря он капитан этого дельфинария, увы
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разноцветный логотип
Ответ Melnikov1968
Хотя притапливаю за листья, но здесь полностью согласен со Стэмкосом, за это необходимо наказывать и лупить
Мэттьюса xD
+1
-1
0
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Сергей Носков
Ответ Иван Павлов
Всё логично. Стэмкос выбил на 5 минут у отыгрывающейся команды её главного снайпера. Забавно однако, как тут сразу написали, мол, Мэттьюс не может за себя постоять, его легко избили и т. д. Да он вообще драться не хотел изначально, и понятно почему (я обозначил это выше). А тут Стэмкос начинает лупить, и Мэттьюсу пришлось отвечать уже хоть как-то. Поэтому претензии к Остону по этому эпизоду странные. Просто по той причине, что это неравная драка: один её начал, а другой не хотел в неё вступать. Впрочем, я уже понял, что к Мэттьюсу тут докапываться будут по любому поводу.
Без всякого повода терпеть не могу усатого латиноса и всю команду глистьев.
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