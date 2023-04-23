Драка Стэмкоса и Мэттьюса – первая в истории НХЛ с участием игроков, забрасывавших по 60+ шайб за сезон

Драка Стивена Стэмкоса и Остона Мэттьюса в матче «Тампа» – «Торонто» вошла в историю НХЛ.

Впервые в истории лиги в драке участвовали два игрока, забрасывавшие по 60+ шайб за сезон.

Стэмкос забросил 60 шайб в 82 играх в сезоне-2011/12, Мэттьюс – 60 шайб в 73 играх в сезоне-2021/22.

Бой произошел в третьем периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Лифс» и «Лайтнинг» (4:3 ОТ, 2-1).

По данным портала Hockey Fights, для Мэттьюса эта драка стала первой за карьеру в , для Стэмкоса – 7-й.

Кучеров подрался с О’Райлли в 3-м периоде матча «Тампы» и «Торонто», Стэмкос – с Мэттьюсом