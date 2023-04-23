Драка Стэмкоса и Мэттьюса – первая в истории НХЛ с участием игроков, забрасывавших по 60+ шайб за сезон

Теги драки Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ рекорды Стивен Стэмкос Остон Мэттьюс Хоккей

Драка Стивена Стэмкоса и Остона Мэттьюса в матче «Тампа» – «Торонто» вошла в историю НХЛ.

Впервые в истории лиги в драке участвовали два игрока, забрасывавшие по 60+ шайб за сезон. 

Стэмкос забросил 60 шайб в 82 играх в сезоне-2011/12, Мэттьюс – 60 шайб в 73 играх в сезоне-2021/22. 

Бой произошел в третьем периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Лифс» и «Лайтнинг» (4:3 ОТ, 2-1).

По данным портала Hockey Fights, для Мэттьюса эта драка стала первой за карьеру в НХЛ, для Стэмкоса – 7-й.

Кучеров подрался с О’Райлли в 3-м периоде матча «Тампы» и «Торонто», Стэмкос – с Мэттьюсом

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5 комментариев

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Фанат спорта01
зачем вообще судья вмешался в их бой до его окончания?
А вообще конечно смешно что 25-летний мужик с ростом 190 и весом 95кг отхватывает от ветерана с ростом 183 и весом 83кг.
+7
0
+7
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Антон
Теперь пусть Коннор с Пастой бьются. Победитель выходит на Стэмкоса.
+6
0
+6
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Андрей Тюрин
Стэмкос дал люлей ✊
+4
0
+4
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Александр Сандалов
Ответ Фанат спорта01
зачем вообще судья вмешался в их бой до его окончания? А вообще конечно смешно что 25-летний мужик с ростом 190 и весом 95кг отхватывает от ветерана с ростом 183 и весом 83кг.
Стамескин на самом деле просто умеет драться,в 18 лет будучи дебютантом лиги на него полез М.Ридчардс ,тогда в статусе капитана Флаерз ,и получил звездюлей от молодого Стиви
0
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Александр Сандалов
Стамескин на самом деле просто умеет драться,в 18 лет будучи дебютантом лиги на него полез М.Ридчардс ,тогда в статусе капитана Флаерз ,и получил звездюлей от молодого Стиви
Видео сего инцидента можно?
0
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