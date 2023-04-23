Кожевников об Овечкине: «Что «Вашингтон» не попал в плей-офф – не его вина. Считаю равноценными шайбы в регулярке и плей-офф»

Александр Кожевников не считает, что Александр Овечкин виноват в проблемах «Вашингтона».

Клуб из столицы США в этом сезоне впервые с 2014 года не вышел в плей-офф .

37-летний форвард набрал 75 (42+33) очков в 73 играх. У него 822 шайбы в регулярных чемпионатах, до рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось 72 гола.

« по праву оказался в центре внимания в нынешнем сезоне. Показывает великолепную игру, без всяких поправок на возраст.

А что « » не попал в плей-офф – не его вина.

Я считаю равноценными шайбы, забитые в регулярке и в стадии плей-офф. Кроме того, роль таких бомбардиров велика тем, что они на себя оттягивают внимание и большие силы соперников, тем самым облегчают задачи своим партнерам», – сказал двукратный олимпийский чемпион.