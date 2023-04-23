Кожевников об Овечкине: «Что «Вашингтон» не попал в плей-офф – не его вина. Считаю равноценными шайбы в регулярке и плей-офф»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников не считает, что Александр Овечкин виноват в проблемах «Вашингтона».

Клуб из столицы США в этом сезоне впервые с 2014 года не вышел в плей-офф НХЛ

37-летний форвард набрал 75 (42+33) очков в 73 играх. У него 822 шайбы в регулярных чемпионатах, до рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось 72 гола. 

«Александр Овечкин по праву оказался в центре внимания в нынешнем сезоне. Показывает великолепную игру, без всяких поправок на возраст.

А что «Вашингтон» не попал в плей-офф – не его вина.

Я считаю равноценными шайбы, забитые в регулярке и в стадии плей-офф. Кроме того, роль таких бомбардиров велика тем, что они на себя оттягивают внимание и большие силы соперников, тем самым облегчают задачи своим партнерам», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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2 комментария

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Andry 72
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