Овечкин о невыходе в плей-офф: «Вашингтону» нужно было набирать очки в начале, было непросто догонять. Мы набирали очки, соперники тоже, мы проигрывали, они выигрывали»
Александр Овечкин объяснил непопадание «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли.
«Кэпиталс» пропустят кубковые матчи впервые с 2014 года.
«Сезон завершен и ничего уже не поделаешь. Я всегда говорю, что каждое набранное очко имеет значение.
Нужно было набирать как можно больше очков в начале, чтобы потом не оказаться в такой ситуации, как была у нас два месяца назад.
Нужно было догонять другие команды. Если мы набирали два очка, они тоже набирали, а если мы проигрывали, они побеждали.
У нас были взлеты и падения. Было непросто гнаться за соперниками.
Мы были в 3-4 очках от зоны wild card, но потом все изменилось. Уже ничего не поделаешь», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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