Овечкин о невыходе в плей-офф: «Вашингтону» нужно было набирать очки в начале, было непросто догонять. Мы набирали очки, соперники тоже, мы проигрывали, они выигрывали»

Александр Овечкин объяснил непопадание «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли.

«Кэпиталс» пропустят кубковые матчи впервые с 2014 года.

«Сезон завершен и ничего уже не поделаешь. Я всегда говорю, что каждое набранное очко имеет значение.

Нужно было набирать как можно больше очков в начале, чтобы потом не оказаться в такой ситуации, как была у нас два месяца назад.

Нужно было догонять другие команды. Если мы набирали два очка, они тоже набирали, а если мы проигрывали, они побеждали.

У нас были взлеты и падения. Было непросто гнаться за соперниками.

Мы были в 3-4 очках от зоны wild card, но потом все изменилось. Уже ничего не поделаешь», – сказал капитан « » .