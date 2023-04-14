Овечкин о невыходе в плей-офф: «Вашингтону» нужно было набирать очки в начале, было непросто догонять. Мы набирали очки, соперники тоже, мы проигрывали, они выигрывали»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин объяснил непопадание «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли.

«Кэпиталс» пропустят кубковые матчи впервые с 2014 года.

«Сезон завершен и ничего уже не поделаешь. Я всегда говорю, что каждое набранное очко имеет значение.

Нужно было набирать как можно больше очков в начале, чтобы потом не оказаться в такой ситуации, как была у нас два месяца назад.

Нужно было догонять другие команды. Если мы набирали два очка, они тоже набирали, а если мы проигрывали, они побеждали.

У нас были взлеты и падения. Было непросто гнаться за соперниками.

Мы были в 3-4 очках от зоны wild card, но потом все изменилось. Уже ничего не поделаешь», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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10 комментариев

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paha
Ответ Direct free kick
Овечкин в "плохой" сезон 9-й в лиге по голам. Страдайте хейтерки
И это еще он пропустил 10 матчей , и отец у него умер
+6
0
+6
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paha
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
Сбежал из вытрезвителя )))
+1
0
+1
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Direct free kick
Ответ Boser Bube
У тебя 90% камментов про Овечкина, тебе б специалисту показаться, не запускай недуг, гг.
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Direct free kick
Овечкин в "плохой" сезон 9-й в лиге по голам. Страдайте хейтерки
+8
-1
+7
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#nikon
Скоро мы многих в команде не увидим.
+1
-1
0
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Cuore Sportivo
Ответ Boser Bube
У тебя 90% камментов про Овечкина, тебе б специалисту показаться, не запускай недуг, гг.
просто правду написал)неприятно - понимаю)
+1
-6
-5
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Boser Bube
Ответ Cuore Sportivo
Комментарий удален модератором
У тебя 90% камментов про Овечкина, тебе б специалисту показаться, не запускай недуг, гг.
+4
-3
+1
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NACfoRekcuF
Ответ Cuore Sportivo
Комментарий удален модератором
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kutavlik
Отдыхай - и снова в бой, к новым рекордам!!!!
+4
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Кеша
Ничего страшного. В клубе , видимо , идеи реконструкция . Набираться терпения и работать. Удачи Вам , Александр Михайлович, в следующем сезоне !
+1
-2
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Cuore Sportivo
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Сергей Орлов
По идее надо в ребилд уходить, но из-за рекорда путинтимовца никто взрывать, конечно же, не будет.
+6
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true-shadow
Ничего, в PutinTeam победишь еще
+6
-10
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