Купер об отмене гола «Тампы» в 2-м периоде: «Это шок. Не понимаю, почему судья дал свисток. Мы проиграли не из-за этого, но я просто не понимаю»

Джон Купер раскритиковал решение судей отменить гол Брэйдена Пойнта в матче с «Торонто».

« » уступила «Лифс» (3:4 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).

Канадский клуб перевел игру в овертайм на 59-й минуте.

На 35-й минуте при счете 3:2 в пользу «Лайтнинг» форвард «молний» забросил шайбу в ворота , но судьи ее отменили, так до этого прозвучал свисток.

Они посчитали, что вратарь « » зафиксировал шайбу.

«Я понятия не имею, почему он дал свисток. Это шок. 20 тысяч человек все видели. Я не понимаю, почему судья дал свисток в этом моменте.

Мы проиграли не из-за этого, но я просто не понимаю. Если вспомнить все быстрые свистки в сезоне, то этот будет под номером 1 во всей лиге», – сказал главный тренер «Тампы».