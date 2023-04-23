Купер об отмене гола «Тампы» в 2-м периоде: «Это шок. Не понимаю, почему судья дал свисток. Мы проиграли не из-за этого, но я просто не понимаю»
Джон Купер раскритиковал решение судей отменить гол Брэйдена Пойнта в матче с «Торонто».
«Тампа» уступила «Лифс» (3:4 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).
Канадский клуб перевел игру в овертайм на 59-й минуте.
На 35-й минуте при счете 3:2 в пользу «Лайтнинг» форвард «молний» Брэйден Пойнт забросил шайбу в ворота Ильи Самсонова, но судьи ее отменили, так до этого прозвучал свисток.
Они посчитали, что вратарь «Торонто» зафиксировал шайбу.
«Я понятия не имею, почему он дал свисток. Это шок. 20 тысяч человек все видели. Я не понимаю, почему судья дал свисток в этом моменте.
Мы проиграли не из-за этого, но я просто не понимаю. Если вспомнить все быстрые свистки в сезоне, то этот будет под номером 1 во всей лиге», – сказал главный тренер «Тампы».
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