Купер об отмене гола «Тампы» в 2-м периоде: «Это шок. Не понимаю, почему судья дал свисток. Мы проиграли не из-за этого, но я просто не понимаю»

Теги судьи Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джон Купер Брэйден Пойнт Илья Самсонов Хоккей

Джон Купер раскритиковал решение судей отменить гол Брэйдена Пойнта в матче с «Торонто».

«Тампа» уступила «Лифс» (3:4 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2). 

Канадский клуб перевел игру в овертайм на 59-й минуте.

На 35-й минуте при счете 3:2 в пользу «Лайтнинг» форвард «молний» Брэйден Пойнт забросил шайбу в ворота Ильи Самсонова, но судьи ее отменили, так до этого прозвучал свисток.

Они посчитали, что вратарь «Торонто» зафиксировал шайбу. 

«Я понятия не имею, почему он дал свисток. Это шок. 20 тысяч человек все видели. Я не понимаю, почему судья дал свисток в этом моменте.

Мы проиграли не из-за этого, но я просто не понимаю. Если вспомнить все быстрые свистки в сезоне, то этот будет под номером 1 во всей лиге», – сказал главный тренер «Тампы». 

29 комментариев

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NACfoRekcuF
Чистый гол, свисток позже, Самсонов не зафиксировал.
+29
-4
+25
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Vedved
Ответ Фанат Ференцвароша
Именно. Нытикам не место в НХЛ. Бриндамор уже решил поплакать про судейство, Ламберт не начал делать это в ответ. Как и Троц не начал обсуждать судейство в ответ на критику матрасов от Купера 2 года назад
А в чем нытьё то?) все сказал по факту, судья отобрал чистый гол) Тем более, Купер сам сказал - что проиграли не из-за этого🤔
+15
-3
+12
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vwzx8mx5vh
Сперли гол
+13
-2
+11
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Фанат спорта01
Ответ Фанат Ференцвароша
Судьи ошибаются и это часть хоккея. Ты же начинаешь давить на судей, в следствии чего они могут начать ошибаться в твою сторону. Работа судьи - сложная вещь. Не мешай им работать и ошибок будет меньше в обе стороны. Или делай это уже после окончания ПО (ну или после вылета). Купер же начинает ронять слёзки, мол беспредел засудили. Это никак не красит тренера. А ещё не красит тренера постоянные нырки и симуляции от состава. В былые времена ушли бы переломанными тамповцы всем составам за такие вещи. В прочем, игроки Торонто не дремлят и некоторые игроки Тампы и правда травмируются))
а это не Таварес первым начал жаловаться на работу судей?сразу после первой игры.
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+5
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Vedved
Ответ Фанат Ференцвароша
Судьи ошибаются и это часть хоккея. Ты же начинаешь давить на судей, в следствии чего они могут начать ошибаться в твою сторону. Работа судьи - сложная вещь. Не мешай им работать и ошибок будет меньше в обе стороны. Или делай это уже после окончания ПО (ну или после вылета). Купер же начинает ронять слёзки, мол беспредел засудили. Это никак не красит тренера. А ещё не красит тренера постоянные нырки и симуляции от состава. В былые времена ушли бы переломанными тамповцы всем составам за такие вещи. В прочем, игроки Торонто не дремлят и некоторые игроки Тампы и правда травмируются))
То есть, судьи могут мешать работе тренера своими ошибками, а тренер должен молча терпеть, чтобы не мешать судьям? Странная логика) по вашим словам - в НХЛ надо быть терпилой и тогда все норм)
+6
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Vedved
Ответ Фанат Ференцвароша
Ну как я и предсказывал: Купер в очередной раз начинает давить на судей, обсуждая их работу в официальном интервью. Отвратительное зрелище. Тренер Айлендерс Ламберт и слова не проронил после удара клюшкой по лицу Мейфилда перед голом Каролины в овертайме. Троц тоже судейство не обсуждал, когда засчитали гол Тампы с 7 полевыми на льду в плей офф 2 года назад. Этот же товарищ каждую серию пытается деморализовать судей на протяжении последних 2-3 лет. Купер - позор нынешней НХЛ, который не соблюдает условные понятия лиги
Действительно, ведь когда соперник после 1 игры в серии, начинает давить на судей. То надо молчать, когда они ошибаются в пользу соперника🤦🏻‍♂️
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Павел Корнилов
Так а никто не понял
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Александр Максаков
Ответ Фанат Ференцвароша
Палат забил левый гол 2 года назад во 2 игре финале конференции. У Айлов украли чашку!11
Так горит, что список левых голов Тампы ведёшь?)
+8
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кракадил
Торонто врубило кабинет)
+3
-1
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Vedved
Ответ Фанат спорта01
а это не Таварес первым начал жаловаться на работу судей?сразу после первой игры.
Вы не понимаете) это же хейтер Тампы, не важно что делают другие команды/игроки/тренеры)
+2
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гилберт
Не думал что в НХЛ судят такие тюфяки. Сам момент забавный, Поинт забил со второго добивания, а свисток прозвучал между первым и вторым, Самсон просто спас команду. Добей с первого и гол. Ничего не поделаешь, ошибка арбитра, гол после свистка. В другой ситуации можно было и засчитать, например если шайба бесхозная и игрок добивает сразу после свистка. Здесь никак, потому что во время свистка шайбу контролировал вратарь.
+1
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Даня Чебыкин
Ответ Фанат Ференцвароша
Кстати, тамповская фанбаза объяснит, почему отменили гол Торонто в ворота Тампы в 7 игре прошлогодней серии?))
с прошлого года полыхает? возьми ментоловые аппликаторы, приложи. полегче будет.
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Даня Чебыкин
Ответ гилберт
Не думал что в НХЛ судят такие тюфяки. Сам момент забавный, Поинт забил со второго добивания, а свисток прозвучал между первым и вторым, Самсон просто спас команду. Добей с первого и гол. Ничего не поделаешь, ошибка арбитра, гол после свистка. В другой ситуации можно было и засчитать, например если шайба бесхозная и игрок добивает сразу после свистка. Здесь никак, потому что во время свистка шайбу контролировал вратарь.
в нхл и не такие ошибки бывают=) самсон шайбу ну никак не контролировал.
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Гражданин товарищ барин
Ответ Фанат Ференцвароша
Кстати, тамповская фанбаза объяснит, почему отменили гол Торонто в ворота Тампы в 7 игре прошлогодней серии?))
Уже всё давно обьяснили, ещё год назад. Смени пластинку и не искажай факты. Прекрасно знаешь, почему отменили гол. Было нарушение правил на Сирелли (блокировка), поэтому португез беспрепятственно бросал. Судьи разобрались в эпизоде и отменили гол.
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Даня Чебыкин
Ответ кракадил
Торонто врубило кабинет)
да не. просто тупая ошибка судей. тем паче купер четко сказал что проиграли не из-за этого.
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Даня Чебыкин
Ответ гилберт
Контактировал.
не прижал, может слегка касался, но это считово
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гилберт
Ответ Даня Чебыкин
в нхл и не такие ошибки бывают=) самсон шайбу ну никак не контролировал.
Контактировал.
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Фанат Ференцвароша
Ответ Гражданин товарищ барин
Уже всё давно обьяснили, ещё год назад. Смени пластинку и не искажай факты. Прекрасно знаешь, почему отменили гол. Было нарушение правил на Сирелли (блокировка), поэтому португез беспрепятственно бросал. Судьи разобрались в эпизоде и отменили гол.
https://youtu.be/YtpWkYpgQFE?t=43
Смотри первый гол Далласа. Игроки Калгари даже не спорят с судьёй
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Гражданин товарищ барин
Ответ Фанат Ференцвароша
Какая нафиг блокировка? Это футбол что ль? Если бы каждую такую блокировку свистели - пришлось бы увеличивать штрафную скамью, ибо наплыв был бы значительным
Комментарий удален пользователем
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Даня Чебыкин
Ответ Фанат Ференцвароша
Кстати, тамповская фанбаза объяснит, почему отменили гол Торонто в ворота Тампы в 7 игре прошлогодней серии?))
тамповская хейт база способна высказаться об отмене данного гола по делу?
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Даня Чебыкин
Ответ Фанат Ференцвароша
Палат забил левый гол 2 года назад во 2 игре финале конференции. У Айлов украли чашку!11
ты притуши фитилек то, коптит.
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гилберт
Ответ NACfoRekcuF
Чистый гол, свисток позже, Самсонов не зафиксировал.
Чистый свисток, гол позже, Самсонов не зафиксировал.
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