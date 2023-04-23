Дементьев о Гусеве: «Атака на атаку – не совсем его стиль. Из-за этого и не подошел СКА, возможно. Он лучший игрок позиционной атаки в КХЛ»

Алексей Дементьев высказался о проблемах Никиты Гусева в СКА.

Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга и 30-летний игрок договорились о расторжении контракта.

Сообщается, что на форварда претендуют «Динамо» и «Спартак», сам он хочет играть в Москве.

«Во-первых, он будет отталкиваться от тренерского штаба. Во-вторых, окружение в клубе, какие партнеры.. Это очень важно. Не факт, что это будет клуб из Москвы.

Хоккей в нашей стране меняется. Если посмотреть на регулярку Континентальной хоккейной лиги и плей-офф, то мы увидим, как возросли скорости, хоккей стал более атакующим, вертикальным.

Атака на атаку – не совсем его стиль игры. Возможно, из-за этого и не подошел . Он лучший игрок позиционной атаки в лиге», – сказал агент и хоккейный эксперт.