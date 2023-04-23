Дементьев о Гусеве: «Атака на атаку – не совсем его стиль. Из-за этого и не подошел СКА, возможно. Он лучший игрок позиционной атаки в КХЛ»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Алексей Дементьев Никита Гусев Роман Ротенберг Хоккей

Алексей Дементьев высказался о проблемах Никиты Гусева в СКА.

Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга и 30-летний игрок договорились о расторжении контракта. 

Сообщается, что на форварда претендуют «Динамо» и «Спартак», сам он хочет играть в Москве. 

«Во-первых, он будет отталкиваться от тренерского штаба. Во-вторых, окружение в клубе, какие партнеры.. Это очень важно. Не факт, что это будет клуб из Москвы.

Хоккей в нашей стране меняется. Если посмотреть на регулярку Континентальной хоккейной лиги и плей-офф, то мы увидим, как возросли скорости, хоккей стал более атакующим, вертикальным.

Атака на атаку – не совсем его стиль игры. Возможно, из-за этого Гусев и не подошел СКА. Он лучший игрок позиционной атаки в лиге», – сказал агент и хоккейный эксперт. 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
То что Гусев один из лучших в лиге,это факт,а вот тот кто пытался его тренировать совсем не факт что тренер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Руслан
ну по факту гусев сыграл всё матчи бледно против ЦСКА , возможно что тренер его не правильно использовал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий