Дементьев о Гусеве: «Атака на атаку – не совсем его стиль. Из-за этого и не подошел СКА, возможно. Он лучший игрок позиционной атаки в КХЛ»
Алексей Дементьев высказался о проблемах Никиты Гусева в СКА.
Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга и 30-летний игрок договорились о расторжении контракта.
Сообщается, что на форварда претендуют «Динамо» и «Спартак», сам он хочет играть в Москве.
«Во-первых, он будет отталкиваться от тренерского штаба. Во-вторых, окружение в клубе, какие партнеры.. Это очень важно. Не факт, что это будет клуб из Москвы.
Хоккей в нашей стране меняется. Если посмотреть на регулярку Континентальной хоккейной лиги и плей-офф, то мы увидим, как возросли скорости, хоккей стал более атакующим, вертикальным.
Атака на атаку – не совсем его стиль игры. Возможно, из-за этого Гусев и не подошел СКА. Он лучший игрок позиционной атаки в лиге», – сказал агент и хоккейный эксперт.
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