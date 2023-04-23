Самсонов одержал 3-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру, отбив 36 из 39 бросков «Тампы»

отразил 36 бросков из 39 в матче с «Тампой» (4:3 ОТ, 2-1).

Вратарь « » принял участие в третьей игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

Россиянин одержал 3-ю победу в плей-офф за карьеру при 7 поражениях.