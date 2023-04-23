Самсонов одержал 3-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру, отбив 36 из 39 бросков «Тампы»
Илья Самсонов отразил 36 бросков из 39 в матче с «Тампой» (4:3 ОТ, 2-1).
Вратарь «Торонто» принял участие в третьей игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.
Россиянин одержал 3-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру при 7 поражениях.
С другой стороны, во второй половине матча, включая овертайм, Торонто по сути продержалось исключительно на Самсонове. Команда просто встала, а Илья продолжал сейвить.
В первом периоде веяло от него неуверенностью, мне кажется, от того и такой град бросков от «Тампы». Что, кстати, по поводу отмененного гола кто думает?