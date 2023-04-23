Самсонов одержал 3-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру, отбив 36 из 39 бросков «Тампы»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов отразил 36 бросков из 39 в матче с «Тампой» (4:3 ОТ, 2-1).

Вратарь «Торонто» принял участие в третьей игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

Россиянин одержал 3-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру при 7 поражениях.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Противоречивый матч от Ильи. С одной стороны, местами выглядел неуверенно, вторая шайба во многом на нём (и на Джастине Холле, которого легко обыграл Хэйгл).

С другой стороны, во второй половине матча, включая овертайм, Торонто по сути продержалось исключительно на Самсонове. Команда просто встала, а Илья продолжал сейвить.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
забил на оборону
абсолютно украл победу у Тампы, такой перформанс у Лифс в плей-офф тяжело припомнить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bestttttttofthebest
Один гол сам себе забил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
Ответ Иван Павлов
Противоречивый матч от Ильи. С одной стороны, местами выглядел неуверенно, вторая шайба во многом на нём (и на Джастине Холле, которого легко обыграл Хэйгл). С другой стороны, во второй половине матча, включая овертайм, Торонто по сути продержалось исключительно на Самсонове. Команда просто встала, а Илья продолжал сейвить.
Тут ни добавить, ни отнять. Согласен на 100%.
В первом периоде веяло от него неуверенностью, мне кажется, от того и такой град бросков от «Тампы». Что, кстати, по поводу отмененного гола кто думает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pztpzhmx66
Ответ забил на оборону
абсолютно украл победу у Тампы, такой перформанс у Лифс в плей-офф тяжело припомнить
В овертайме особенно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий