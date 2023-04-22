«Радулов что-то пропал. Работает, пашет, но от него ждут совершенно другого. Он же лидер «Ак Барса». Кожевников об игре форварда в финале

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Матч ТВ Дмитрий Воронков Хоккей

Александр Кожевников подверг критике игру Александра Радулова в финале Кубка Гагарина.

36-летний форвард «Ак Барса» набрал 2 (1+1) очка в трех матчах серии с ЦСКА (1-2). В третьей игре он забросил одну из двух шайб казанцев. 

«ЦСКА получше играет в обороне в этом финале. Что касается трех голов с пяти бросков во втором периоде – это ни о чем не говорит, просто стечение обстоятельств. Казань сражается – молодцы. «Ак Барс» здорово вчера смотрелся, особенно в начале третьего периода. Но чего‑то казанцам не хватает, ЦСКА лучше готов к этому финалу психологически.

«Ак Барс» – не такая сыгранная команда, она пока только собрана. У ЦСКА все вместе играют уже второй год. Хоккеисты хорошо знают преимущества, за счет которых можно побеждать.

Что делать Казани, чтобы переломить ход финала? Забивать надо, лезть на ворота! Там только один Воронков лезет. Чего тут? Радулов что‑то пропал. Так здорово смотрелся до финальных игр, а тут… Да, он работает, пашет, но от него ждут голов. Вчера забил, молодец, но от него ждут совершенно другого. Он же все‑таки лидер команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Мощнейшее шоу в финале Кубка Гагарина: «Ак Барс» давил, но подвел вратарь. ЦСКА забил все, что хотел

5 комментариев

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йозе марино
как то все забыли что Радулову уже 36 лет, подустал дедушка.
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крок 58
Да нормально он смотриться и играет… больше к Щипачеву вопросов
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Tim_Nazarov
Вчера он нормально играл.
+6
-3
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srs
Ответ йозе марино
как то все забыли что Радулову уже 36 лет, подустал дедушка.
А Билл ещё старше, нужно беречь дав работу более шадящую. Барсам бы аналога мистера Ларионова, или мистера Федса. Такие ещё есть? КенеВилл свободен, Хартли в раздумьях, БиЗ в ожидании предложений...
+1
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