«Радулов что-то пропал. Работает, пашет, но от него ждут совершенно другого. Он же лидер «Ак Барса». Кожевников об игре форварда в финале

Александр Кожевников подверг критике игру Александра Радулова в финале Кубка Гагарина.

36-летний форвард « » набрал 2 (1+1) очка в трех матчах серии с ЦСКА (1-2). В третьей игре он забросил одну из двух шайб казанцев.

«ЦСКА получше играет в обороне в этом финале. Что касается трех голов с пяти бросков во втором периоде – это ни о чем не говорит, просто стечение обстоятельств. Казань сражается – молодцы. «Ак Барс» здорово вчера смотрелся, особенно в начале третьего периода. Но чего‑то казанцам не хватает, ЦСКА лучше готов к этому финалу психологически.

«Ак Барс» – не такая сыгранная команда, она пока только собрана. У ЦСКА все вместе играют уже второй год. Хоккеисты хорошо знают преимущества, за счет которых можно побеждать.

Что делать Казани, чтобы переломить ход финала? Забивать надо, лезть на ворота! Там только один Воронков лезет. Чего тут? Радулов что‑то пропал. Так здорово смотрелся до финальных игр, а тут… Да, он работает, пашет, но от него ждут голов. Вчера забил, молодец, но от него ждут совершенно другого. Он же все‑таки лидер команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Мощнейшее шоу в финале Кубка Гагарина: «Ак Барс» давил, но подвел вратарь. ЦСКА забил все, что хотел