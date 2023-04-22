Чибриков планирует отправиться в «Виннипег»: «Скорее всего, поеду после окончания контракта со «Спартаком»
Никита Чибриков сообщил, что планирует продолжить карьеру в «Виннипеге».
Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает 30 апреля.
Чибриков ответил на вопрос о том, собирается ли поехать в «Виннипег».
«Да, это правда. Скорее всего, поеду после окончания своего контракта», – сказал нападающий системы «Спартака».
В сезоне-2022/23 Чибриков стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика».
В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 31 матч и набрал 2 (1+1) очка. Нападающий был задрафтован «Виннипегом» в 2021 году под 50-м общим номером.
Кучеров: в ВХЛ не играл,в КХЛ 18 матчей 4 очка в МХЛ 23 матча 43 очка, из этого делаем вывод что Чибриков имеет хуже статистику в МХЛ потому что чаще играет в ВХЛ