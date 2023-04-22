Чибриков планирует отправиться в «Виннипег»: «Скорее всего, поеду после окончания контракта со «Спартаком»

Теги Спартак Химик Воскресенск НХЛ КХЛ ВХЛ Виннипег ТАСС Никита Чибриков Хоккей

Никита Чибриков сообщил, что планирует продолжить карьеру в «Виннипеге».

Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает 30 апреля.

Чибриков ответил на вопрос о том, собирается ли поехать в «Виннипег».

«Да, это правда. Скорее всего, поеду после окончания своего контракта», – сказал нападающий системы «Спартака».

В сезоне-2022/23 Чибриков стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика».

В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 31 матч и набрал 2 (1+1) очка. Нападающий был задрафтован «Виннипегом» в 2021 году под 50-м общим номером. 

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6 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Sergant_St
Ну , да с такой статистикой в КХЛ только в НХЛ и рваться. Какой смысл?
Кучеров с какой статистикой ехал?
+4
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Магомед Саид Амирханов
Удачи!
+1
0
+1
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Bashibuzuck
Успехов✊✊✊
+1
-1
0
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mitos
Ответ Фёдор Кузнецов
Кучеров с какой статистикой ехал?
Кучеров рекорды ставил в МХЛ, а он там был в тени.
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Фёдор Кузнецов
Ответ mitos
Кучеров рекорды ставил в МХЛ, а он там был в тени.
Чибриков в этом сезоне: 19 матчей 28 очков в МХЛ, 16 матчей 10 очков в ВХЛ, 32 матча 2 очка в КХЛ в прошлом сезоне 4 матча в КХЛ, 12 матчей 14 очков в МХЛ и 45 матчей 41 очко в ВХЛ
Кучеров: в ВХЛ не играл,в КХЛ 18 матчей 4 очка в МХЛ 23 матча 43 очка, из этого делаем вывод что Чибриков имеет хуже статистику в МХЛ потому что чаще играет в ВХЛ
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