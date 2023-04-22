Чибриков планирует отправиться в «Виннипег»: «Скорее всего, поеду после окончания контракта со «Спартаком»

Никита Чибриков сообщил, что планирует продолжить карьеру в «Виннипеге».

Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает 30 апреля.

ответил на вопрос о том, собирается ли поехать в «Виннипег».

«Да, это правда. Скорее всего, поеду после окончания своего контракта», – сказал нападающий системы « ».

В сезоне-2022/23 Чибриков стал обладателем Кубка Петрова в составе « ».

В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 31 матч и набрал 2 (1+1) очка. Нападающий был задрафтован « » в 2021 году под 50-м общим номером.