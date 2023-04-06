Панин о Хо-Сэнге: «Быть ########## до площадки, а там быть крутым – плохой пример для подрастающего поколения»

Григорий Панин считает, что Джош Хо-Сэнг ведет себя непрофессионально вне хоккея

Защитник « » высказался о канадском хоккеисте.

«Он очень своеобразный игрок. Точнее – очень своеобразный человек. Он на своей волне, занимается рэпом – творческая личность. У него, по-моему, есть то ли альбом, то ли свои песни.

Он творческая личность. Ему кайф, когда на ты поле с этой шайбочкой. Но все, что касается до поля, это... Ну, как я воспитан, как мы привыкли – это непрофессионально. Они там по-другому привыкли.

Когда он выходит на площадку, он профессионал. Видно по нему, что он мастер, умеет с шайбой обращаться.

Но если ты мастер, если ты на слуху, ты человек, которого в Уфе ждут, где отчасти тебя любят, ты должен являться примером для молодых ребят.

Не только на площадке, а именно до площадки.

Быть ########## (раздолбаем – прим. Sports.ru) до площадки, а там быть крутым – это плохой пример для подрастающего поколения», – сказал .

Ранее сообщалось, что уфимский клуб предложил Хо-Сэнгу новый контракт.