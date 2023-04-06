Панин о Хо-Сэнге: «Быть ########## до площадки, а там быть крутым – плохой пример для подрастающего поколения»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Джош Хо-Сэнг брань контент Хоккей

Григорий Панин считает, что Джош Хо-Сэнг ведет себя непрофессионально вне хоккея

Защитник «Салавата Юлаева» высказался о канадском хоккеисте.

«Он очень своеобразный игрок. Точнее – очень своеобразный человек. Он на своей волне, занимается рэпом – творческая личность. У него, по-моему, есть то ли альбом, то ли свои песни.

Он творческая личность. Ему кайф, когда на ты поле с этой шайбочкой. Но все, что касается до поля, это... Ну, как я воспитан, как мы привыкли – это непрофессионально. Они там по-другому привыкли.

Когда он выходит на площадку, он профессионал. Видно по нему, что он мастер, умеет с шайбой обращаться.

Но если ты мастер, если ты на слуху, ты человек, которого в Уфе ждут, где отчасти тебя любят, ты должен являться примером для молодых ребят.

Не только на площадке, а именно до площадки.

Быть ########## (раздолбаем – прим. Sports.ru) до площадки, а там быть крутым – это плохой пример для подрастающего поколения», – сказал Григорий Панин.

Ранее сообщалось, что уфимский клуб предложил Хо-Сэнгу новый контракт.

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19 комментариев

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Den_94
Ответ Latenight Radio
raspizdяем
действительно, про склонения то я забыл
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Артем Зырянов
Ответ Серый
Панин, скорее, антипод Хо-Сэнга - отличный человек вне льда и не очень на льду.
Панин он такой. Сейчас. В свои за 35. А каким он был в 25-27, как сейчас Хо-Сэнгу? Сколько у него было диких историй, совсем не для примера молодым игрокам? Гриша - молодец, что пытается сейчас образумить партнеров по команде, но сам он до этого дошел далеко не сразу.
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Амин Манн
Ответ Hudson_Hawk
От Гриши грязи давно уже не было. А вы видимо такой человек, который во всем видет грязь.
Просто он болельщик другого клуба
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Амин Манн
Ответ Latenight Radio
raspizdяем
Обычно кто 2 буквы "с" пишут, те не могут рассчитать количество букв в слове ))
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nebolela
Панин пусть за собой следит вне площадки. Может еще канадцу пионерский галстук нацепить вне площадки, ну чтоб прмером быть.
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Евгений Мешков
Хо-сэнг еще в преддрафтовых раскладах характеризовался как чрезвычайно талантливый, но нестабильный и имеющий проблемы с неигровой дисциплиной игрок. я вот честно, не знаю, тут кто то на ветках уверял, что у нас в клубах КХЛ щас прям такой про скаутинг, ну такая аналитика, но что то у меня ощущение что игроков как выбирали на элитпроспектс так и продолжают выбирать
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Latenight Radio
Ответ Den_94
Сложный кроссворд, ваша подсказка не совпадает по количеству звёздочек в слове. Либо я не так искушён в русском языке
raspizdяем
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Den_94
Сложный кроссворд, ваша подсказка не совпадает по количеству звёздочек в слове. Либо я не так искушён в русском языке
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Космический Котик
Ответ Руслан Х
Только вот редковато он выходил на площадку…🤔
На рэперскую?
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Серый
Ответ Hudson_Hawk
Панин проводит и участвует в куче благотворительных мероприятий, т.ч. ваш комментарий не уместен.
Панин, скорее, антипод Хо-Сэнга - отличный человек вне льда и не очень на льду.
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Hudson_Hawk
Ответ Jenqa123
Ага, давно, в феврале с Торпедо в колено въехал игроку. Повезло, что хоть не сломал. Уж его старые отвратительные поступки всегда за ним будут, репутацию он свою спустил в одно место
Игровой момент, грязи не было
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Jenqa123
Ответ Hudson_Hawk
От Гриши грязи давно уже не было. А вы видимо такой человек, который во всем видет грязь.
Ага, давно, в феврале с Торпедо в колено въехал игроку. Повезло, что хоть не сломал. Уж его старые отвратительные поступки всегда за ним будут, репутацию он свою спустил в одно место
+2
-5
-3
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Hudson_Hawk
Ответ Jenqa123
И при этом ломает грязными силовыми приемами соперников. Конечно не уместен
От Гриши грязи давно уже не было. А вы видимо такой человек, который во всем видет грязь.
+4
-3
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Любовь Сутягина
Я нечего не понял
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-2
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Jenqa123
Ответ Hudson_Hawk
Панин проводит и участвует в куче благотворительных мероприятий, т.ч. ваш комментарий не уместен.
И при этом ломает грязными силовыми приемами соперников. Конечно не уместен
+2
-9
-7
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Hudson_Hawk
Ответ Jenqa123
Кто бы говорил про пример. Один из самых грязных игроков в истории лиги
Панин проводит и участвует в куче благотворительных мероприятий, т.ч. ваш комментарий не уместен.
+17
-2
+15
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Jenqa123
Кто бы говорил про пример. Один из самых грязных игроков в истории лиги
+6
-9
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Hudson_Hawk
Это видимо о том, что усугубил травму на больничном
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Руслан Х
Только вот редковато он выходил на площадку…🤔
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