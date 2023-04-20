Кубок Харламова. Финал. «Чайка» победила «Омских Ястребов» и ведет 3-1 в серии, Виноградов сделал хет-трик

Теги результаты МХЛ Чайка Омские Ястребы Кубок Харламова Хоккей

«Чайка» обыграла «Омских Ястребов» (5:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Харламова.

Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока. 

Кубок Харламова

Финал 

«Чайка» – «Омские Ястребы» – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

0:1 – 24 Гуляев (Вячеслав Малов), ГБ

1:1 – 31 Виноградов (Мисников, Пелевин), ГБ

2:1 – 33 Виноградов (Пелевин), ГБ

3:1 – 45 Зиминов

4:1 – 53 Омелюсик (Конюшков, Чупин)

4:2 – 55 Денис Малов (Хворов)

5:2 – 56 Виноградов (Бреус)

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

13 комментариев

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Александр Серов
С такими болелами как у Нижнего , Омску в финале ничего не светит ... Губернатор на матчи ходит , Ларионов ....полный зал ,ну что еще надо для Победы !!!
+15
0
+15
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Dundee
Важный матч. Нужно брать его ✊
+14
-4
+10
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Иван Голинько
надо признать, что чайка поинтереснее, причём вторую игру подряд
+8
-1
+7
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Руслан Х
Победу Чайке!✊🏻
+14
-8
+6
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Dundee
Чайку с победой. Виноградова с очередным хет триком. Последний шаг - он трудный самый. Нужно брать кубок 👊🔥
+6
0
+6
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barbarian1991
Ответ omsk1716
Глупые удаления сломали игру. Чайка мастеровитей смотрится. Возможно есть провокации, но нужно игрой доказывать, а не грубостью.
Вы дважды 5х3 играли почти по 2 минуты, ломали игру Чайке, да парни крепкие оказались
+4
0
+4
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Krypton92
Классный хоккей, 1 период на одном дыхании пролетел
+3
0
+3
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Раменки за Динамо
Вся надежда на бабулю-диктора, больше козырей у г.Омска нет.
+4
-2
+2
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KoolThing
Ответ Иван Голинько
надо признать, что чайка поинтереснее, причём вторую игру подряд
Хотя в первом периоде ничего не предвещало.
0
0
0
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KoolThing
Ответ Александр Серов
С такими болелами как у Нижнего , Омску в финале ничего не светит ... Губернатор на матчи ходит , Ларионов ....полный зал ,ну что еще надо для Победы !!!
А в Омске не полный?! И кто-то из Омска сегодня возмущался, дескать, хоть кто бы из НН в Омск приехал…
+1
-1
0
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KoolThing
Ответ omsk1716
Глупые удаления сломали игру. Чайка мастеровитей смотрится. Возможно есть провокации, но нужно игрой доказывать, а не грубостью.
Чайка сама попыталась в начале второго сломать себе все, получив вместо 4-х минут большинства 3 удаление подряд и 3х5. Но не получилось! )
+1
-1
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