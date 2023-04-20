Кубок Харламова. Финал. «Чайка» победила «Омских Ястребов» и ведет 3-1 в серии, Виноградов сделал хет-трик
«Чайка» обыграла «Омских Ястребов» (5:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Харламова.
Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока.
Финал
«Чайка» – «Омские Ястребы» – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
0:1 – 24 Гуляев (Вячеслав Малов), ГБ
1:1 – 31 Виноградов (Мисников, Пелевин), ГБ
2:1 – 33 Виноградов (Пелевин), ГБ
3:1 – 45 Зиминов
4:1 – 53 Омелюсик (Конюшков, Чупин)
4:2 – 55 Денис Малов (Хворов)
5:2 – 56 Виноградов (Бреус)
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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