Кубок Харламова. Финал. «Чайка» победила «Омских Ястребов» и ведет 3-1 в серии, Виноградов сделал хет-трик

«Чайка» обыграла «Омских Ястребов» (5:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Харламова.

Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока.

Финал

« » – « » – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

0:1 – 24 Гуляев (Вячеслав Малов), ГБ

1:1 – 31 Виноградов (Мисников, Пелевин), ГБ

2:1 – 33 Виноградов (Пелевин), ГБ

3:1 – 45 Зиминов

4:1 – 53 Омелюсик (Конюшков, Чупин)

4:2 – 55 Денис Малов (Хворов)

5:2 – 56 Виноградов (Бреус)

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.