Форвард «Чайки» Виноградов сделал 2-й хет-трик в финале МХЛ. Его дисквалифицировали после 2-го матча, он вернулся в 4-й игре и забил трижды «Омским Ястребам»

Егор Виноградов сделал второй хет-трик по ходу финальной серии Кубка Харламова.

20-летний нападающий «Чайки» забросил три шайбы в ворота «Омских Ястребов» (5:2, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Харламова.

Причем в четвертой игре форвард вернулся в состав нижегородской команды после того, как пропустил третий матч серии из-за дисквалификации.

Во втором матче показал неприличный жест, был удален до конца игры, а впоследствии дисквалифицирован на одну игру.

В первом матче серии, в котором « » выиграла 6:2, нападающий отметился хет-триком.