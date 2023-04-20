Форвард «Чайки» Виноградов сделал 2-й хет-трик в финале МХЛ. Его дисквалифицировали после 2-го матча, он вернулся в 4-й игре и забил трижды «Омским Ястребам»

Теги Торпедо МХЛ Чайка Омские Ястребы Кубок Харламова Егор Виноградов Хоккей

Егор Виноградов сделал второй хет-трик по ходу финальной серии Кубка Харламова.

20-летний нападающий «Чайки» забросил три шайбы в ворота «Омских Ястребов» (5:2, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Харламова.

Причем в четвертой игре форвард вернулся в состав нижегородской команды после того, как пропустил третий матч серии из-за дисквалификации.

Во втором матче Егор Виноградов показал неприличный жест, был удален до конца игры, а впоследствии дисквалифицирован на одну игру.

В первом матче серии, в котором «Чайка» выиграла 6:2, нападающий отметился хет-триком.

4 комментария

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Евгений Ахиллес
молодёжь торпедо рвет и мечет!!! давайте последний рывок к чемпионству!!! верим
+11
0
+11
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Brothers Ruutu
Егор на интервью прям ребёнок, а в игре- взрослый мужчина. Надеюсь, что его дальнейшая карьера будет не как у ребят из той Чайки, которая брала КХ.
+7
0
+7
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Krypton92
Ответ Brothers Ruutu
Егор на интервью прям ребёнок, а в игре- взрослый мужчина. Надеюсь, что его дальнейшая карьера будет не как у ребят из той Чайки, которая брала КХ.
Ну почему же, есть и хорошие примеры, Ураков, Веряев, Тихомиров, Горбунов
+4
0
+4
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ser7777
Чайку с Победой! Очень важно сегодня было сохранить преимущество своей площадки. Егора с хет-триком!
+2
0
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