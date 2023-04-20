Форвард «Чайки» Виноградов сделал 2-й хет-трик в финале МХЛ. Его дисквалифицировали после 2-го матча, он вернулся в 4-й игре и забил трижды «Омским Ястребам»
Егор Виноградов сделал второй хет-трик по ходу финальной серии Кубка Харламова.
20-летний нападающий «Чайки» забросил три шайбы в ворота «Омских Ястребов» (5:2, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Харламова.
Причем в четвертой игре форвард вернулся в состав нижегородской команды после того, как пропустил третий матч серии из-за дисквалификации.
Во втором матче Егор Виноградов показал неприличный жест, был удален до конца игры, а впоследствии дисквалифицирован на одну игру.
В первом матче серии, в котором «Чайка» выиграла 6:2, нападающий отметился хет-триком.
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