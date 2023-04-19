Таварес о судействе после 3:7 с «Тампой»: «Спорные моменты будут трактоваться в их пользу, скорее всего. Нужно быть максимально дисциплинированными»

Теги судьи Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джон Таварес Хоккей

Джон Таварес высказался о судействе после 1-го матча серии с «Тампой».

Капитан «Торонто» после первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:7) дал понять, что не считает судей полностью объективными.

«Лифс» 8 раз оставались в меньшинстве и пропустили 4 шайбы. Форвард Майкл Бантинг был удален до конца игры за удар локтем защитника «Лайтнинг» Эрика Чернака. 

«Спорные моменты в плане удалений, скорее всего, будут трактоваться в их пользу. Они трижды подряд выходили в финал. Нам нужно быть максимально дисциплинированными. 

Мы должны были сыграть намного лучше. Сейчас важно забыть об этом поражении, извлечь урок и перегруппироваться. Трудно объяснить такое, мы очень разочарованы», – сказал Таварес.

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60 комментариев

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Stucker
Напомнило анекдот: «при счете 0-6 судья поставил пенальти и сломал нам игру»
+65
-4
+61
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SmilingBy
Я такого смешного удаления как то, когда Чернака удаляли после красивого падения Бантинга в ПО давно не видел, о чем вообще речь?
+38
-4
+34
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Lightning 91
Какие спорные моменты, нытик?
+32
-2
+30
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Mephi027
Спорные моменты?

Это те моменты, когда защита позволяет расстреливать кипера из любых позиций и он пропускает 6 в матче плей офф.
+22
-1
+21
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curdboy
Ответ Ko Vi
смысл говорить о судействе при таком счете? при 1-2 шайбы разницы, еще куда ни шло, а тут, больше вопросом к вам самим
это задел на будущее, чтобы в следующих играх судьи поснисходительнее были
+21
-1
+20
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папа Джо
игрок Торонто жалуется на судейство?
ну охренеть вообще.
+21
-2
+19
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Heavy_Axe
Об*ср*лись, давайте валить на судейство
+19
-2
+17
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Алексей Челюканов
Те, кто называет это "нытьём" - категорически неправы. Это не нытьё. Вкупе с "гениальным" (на первый взгляд) решением Кифа брать челлендж по "атаке на вратаря", когда там всем видно, что ничего подобного там и близко не было, это вполне себе стратегическое давление на судей.

Когда счёт стал 5-2, Торонто оставалось в меньшинстве, шайба была засчитана (вот про то, что она была засчитана неправильно - это как раз "нытьё" и, обратите внимание, игроки и тренерский штаб Торонто этим не занимаются), Киф берет челлендж, заведомо понимая, что это будет ещё одно удаление.

Зачем? Потому что матч уже проигран. И это матч плей-офф. Голом больше, голом меньше - какая разница?

Зато потом можно начать говорить про предвзятое судейство, кивая на количество штрафных минут с той и с другой стороны (что и делает Таварес). При этом кого волнует, что из этих штрафных минут - 5 - это удар в голову, а ещё 2 - это казалось бы дурацкий челлендж.

Вполне себе хитрая стратегия - заработать ещё пару минут заведомого штрафа, чтобы потом на это кивать, говоря о предвзятости судей.

При этом, первый матч показал, что стратегическая ставка Кифа не на то, чтобы переиграть Тампу, а на то, чтобы её переломать, вывести из игры ключевых игроков. Не будем даже говорить про то, что удар в голову Эйссимонта был не намного чище удара Бантинга. Достаточно даже одного лишь удара Бантинга.

А для такой стратегии критически важным становится лояльность судей к такой игре. И вот ради этой лояльности Таварес и дает такие комментарии, а Киф берет непонятные челленджи. Психологическое давление на судей. Иными словами, Торонто пытается проиграв битву, стратегически выиграть войну.

Это плей-офф. Тут любые средства хороши. И то, что Торонто с самого первого матча начинает давить на судей показывает, что для них тем более хороши любые средства.

Так что не надо обвинять их в "нытье". Вполне осознанное давление.
+12
-3
+9
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Ko Vi
смысл говорить о судействе при таком счете? при 1-2 шайбы разницы, еще куда ни шло, а тут, больше вопросом к вам самим
+9
-1
+8
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norg
Думал, такие нытики только среди комментаторов существуют )

Спорное удаление Кемпфа?
Так и у Тампы такое же Чернака
+9
-1
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Pink Floyd1276
А может надо было просто ограничиться словами Мэттьюса, капитан очевидность:
- «Они вышли на новый уровень, мы – нет. Все просто».
+9
-2
+7
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Адепт Суперлиги
Ответ Фанат Ференцвароша
Вспомнил серию Тампа Айлендерс, когда после нескольких левых удалений в пользу Тампы, голов с 7 игроками на льду и симуляций Никитушка, болелы Тампы обвинили судей в предвзятости, "ведь острова бедного Никитушка сломали в 6 игре серии а судья не удалил Мейфилда на 10 минут!111"
Такое ощущение, что ты только эту серию и помнишь, всю ветку уже засрал своим нытьем по бедным островитянам))
+7
-1
+6
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Artem Karev
да отлетайте уже быстрее в первом раунде, бездари.
+7
-2
+5
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curdboy
Ответ Garikus89
А я удалений типа Кампфа за касание клюшки или тычок рукой (клюшка вообще в другой была) Шенна давно не видел, о чем вообще речь? Чтобы шайбу, которая ни на одном ракурсе не пересекла линию ворот, засчитали я тоже не видел. Обратного - масса примеров, а вот такого никогда не видел. При этом когда Марнера подсекают или Бантинга лупят - это нормально, мы удаления не видим)
Про защитанную шайбу если Вам не показали таких ракурсов - это не значит, что их нет. Поищите трансляции Bally Sports. На крайний случай послушайте того же Стива Дэнгла
+5
0
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Евгений Ермаков
За это можно и штраф словить
+4
-1
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D Lee
Ответ Алексей Челюканов
Те, кто называет это "нытьём" - категорически неправы. Это не нытьё. Вкупе с "гениальным" (на первый взгляд) решением Кифа брать челлендж по "атаке на вратаря", когда там всем видно, что ничего подобного там и близко не было, это вполне себе стратегическое давление на судей. Когда счёт стал 5-2, Торонто оставалось в меньшинстве, шайба была засчитана (вот про то, что она была засчитана неправильно - это как раз "нытьё" и, обратите внимание, игроки и тренерский штаб Торонто этим не занимаются), Киф берет челлендж, заведомо понимая, что это будет ещё одно удаление. Зачем? Потому что матч уже проигран. И это матч плей-офф. Голом больше, голом меньше - какая разница? Зато потом можно начать говорить про предвзятое судейство, кивая на количество штрафных минут с той и с другой стороны (что и делает Таварес). При этом кого волнует, что из этих штрафных минут - 5 - это удар в голову, а ещё 2 - это казалось бы дурацкий челлендж. Вполне себе хитрая стратегия - заработать ещё пару минут заведомого штрафа, чтобы потом на это кивать, говоря о предвзятости судей. При этом, первый матч показал, что стратегическая ставка Кифа не на то, чтобы переиграть Тампу, а на то, чтобы её переломать, вывести из игры ключевых игроков. Не будем даже говорить про то, что удар в голову Эйссимонта был не намного чище удара Бантинга. Достаточно даже одного лишь удара Бантинга. А для такой стратегии критически важным становится лояльность судей к такой игре. И вот ради этой лояльности Таварес и дает такие комментарии, а Киф берет непонятные челленджи. Психологическое давление на судей. Иными словами, Торонто пытается проиграв битву, стратегически выиграть войну. Это плей-офф. Тут любые средства хороши. И то, что Торонто с самого первого матча начинает давить на судей показывает, что для них тем более хороши любые средства. Так что не надо обвинять их в "нытье". Вполне осознанное давление.
Как бы эта хитрая стратегия не пошла в минус именно хтрицам
+3
0
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v3
Что значит «Спорные моменты в плане удалений, скорее всего, будут трактоваться в их пользу»?
+3
0
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Сергей Югай
Таварняк заскулил… играй прежде всего лучше сам, повышай к себе требования а не к судьям … слабак…!
+3
0
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hhlg
Прошёл всего 1 матч, а Торонто уже горит. Бугага)
+4
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Амфитрион
С фига ли?
+3
0
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Ko Vi
Ответ curdboy
это задел на будущее, чтобы в следующих играх судьи поснисходительнее были
после такой предъявы? ну не знаю
+3
0
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e1ther - e1ther
Уха,поплыл Товарищ)
+3
-1
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v3
Ответ Garikus89
А я удалений типа Кампфа за касание клюшки или тычок рукой (клюшка вообще в другой была) Шенна давно не видел, о чем вообще речь? Чтобы шайбу, которая ни на одном ракурсе не пересекла линию ворот, засчитали я тоже не видел. Обратного - масса примеров, а вот такого никогда не видел. При этом когда Марнера подсекают или Бантинга лупят - это нормально, мы удаления не видим)
Видимо ты слепой. В телеги Тампы как раз есть видео и там всё видно.
+3
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lus
И еще задайте вопрос Кифу, зачем он после просмотра судьями шайбы Перри, которую засчитали, уперто берет свой челлендж и к пяти минутам штрафа добавляет еще две, в результате чего "Торонто" играет втроем против пятерых.
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curdboy
Ответ Фанат Ференцвароша
Листья хоть наказывают за дайвинг. А как наказали короля Тампы по дайвингу Никиту Кучерова? Хотя бы раз)) https://www.youtube.com/watch?v=JNY4lGBQiJI https://www.youtube.com/watch?v=islFetDMMtI
))) вот это я понмаю - дайвинг)))
не люблю отвечать на клоунские комментарии, но тут не удержался - настолько меня впечатлил этот "дайвинг"
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