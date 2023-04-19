Таварес о судействе после 3:7 с «Тампой»: «Спорные моменты будут трактоваться в их пользу, скорее всего. Нужно быть максимально дисциплинированными»

Джон Таварес высказался о судействе после 1-го матча серии с «Тампой».

Капитан « » после первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (3:7) дал понять, что не считает судей полностью объективными.

«Лифс» 8 раз оставались в меньшинстве и пропустили 4 шайбы. Форвард Майкл Бантинг был удален до конца игры за удар локтем защитника «Лайтнинг» Эрика Чернака.

«Спорные моменты в плане удалений, скорее всего, будут трактоваться в их пользу. Они трижды подряд выходили в финал. Нам нужно быть максимально дисциплинированными.

Мы должны были сыграть намного лучше. Сейчас важно забыть об этом поражении, извлечь урок и перегруппироваться. Трудно объяснить такое, мы очень разочарованы», – сказал .