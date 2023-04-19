Таварес о судействе после 3:7 с «Тампой»: «Спорные моменты будут трактоваться в их пользу, скорее всего. Нужно быть максимально дисциплинированными»
Джон Таварес высказался о судействе после 1-го матча серии с «Тампой».
Капитан «Торонто» после первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:7) дал понять, что не считает судей полностью объективными.
«Лифс» 8 раз оставались в меньшинстве и пропустили 4 шайбы. Форвард Майкл Бантинг был удален до конца игры за удар локтем защитника «Лайтнинг» Эрика Чернака.
«Спорные моменты в плане удалений, скорее всего, будут трактоваться в их пользу. Они трижды подряд выходили в финал. Нам нужно быть максимально дисциплинированными.
Мы должны были сыграть намного лучше. Сейчас важно забыть об этом поражении, извлечь урок и перегруппироваться. Трудно объяснить такое, мы очень разочарованы», – сказал Таварес.
Это те моменты, когда защита позволяет расстреливать кипера из любых позиций и он пропускает 6 в матче плей офф.
ну охренеть вообще.
Когда счёт стал 5-2, Торонто оставалось в меньшинстве, шайба была засчитана (вот про то, что она была засчитана неправильно - это как раз "нытьё" и, обратите внимание, игроки и тренерский штаб Торонто этим не занимаются), Киф берет челлендж, заведомо понимая, что это будет ещё одно удаление.
Зачем? Потому что матч уже проигран. И это матч плей-офф. Голом больше, голом меньше - какая разница?
Зато потом можно начать говорить про предвзятое судейство, кивая на количество штрафных минут с той и с другой стороны (что и делает Таварес). При этом кого волнует, что из этих штрафных минут - 5 - это удар в голову, а ещё 2 - это казалось бы дурацкий челлендж.
Вполне себе хитрая стратегия - заработать ещё пару минут заведомого штрафа, чтобы потом на это кивать, говоря о предвзятости судей.
При этом, первый матч показал, что стратегическая ставка Кифа не на то, чтобы переиграть Тампу, а на то, чтобы её переломать, вывести из игры ключевых игроков. Не будем даже говорить про то, что удар в голову Эйссимонта был не намного чище удара Бантинга. Достаточно даже одного лишь удара Бантинга.
А для такой стратегии критически важным становится лояльность судей к такой игре. И вот ради этой лояльности Таварес и дает такие комментарии, а Киф берет непонятные челленджи. Психологическое давление на судей. Иными словами, Торонто пытается проиграв битву, стратегически выиграть войну.
Это плей-офф. Тут любые средства хороши. И то, что Торонто с самого первого матча начинает давить на судей показывает, что для них тем более хороши любые средства.
Так что не надо обвинять их в "нытье". Вполне осознанное давление.
Спорное удаление Кемпфа?
Так и у Тампы такое же Чернака
- «Они вышли на новый уровень, мы – нет. Все просто».
не люблю отвечать на клоунские комментарии, но тут не удержался - настолько меня впечатлил этот "дайвинг"