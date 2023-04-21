Пашков о финале Кубка Гагарина: «Ощущение, что в ключевой момент ЦСКА добавит за счет большего опыта побед»

Александр Пашков оценил ход финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (1-1).

– Нравится ли вам финал Кубка Гагарина-2023?

– Да, неплохая серия. Первый матч прошел в равной борьбе, но проморгал свои шансы. Во второй встрече класс армейцев Москвы проявился, были реализованы почти все ошибки соперника, качественная победа.

Счет 1-1 – интригующий. Есть шанс, что завяжется борьба, и нас ждет длинная серия. Есть ощущение, что в ключевой момент ЦСКА за счет большего опыта побед всегда добавит.

– В чем козыри команд?

– «Ак Барс» уже по ходу сезона выстроился как классическая команда Билялетдинова. Чувствуется его динамовский стиль – надежная силовая оборона, быстрые контратаки.

ЦСКА действует по-другому, хочет обыграть соперника, а не добыть результат. Но есть какие-то отрезки, когда команда позволяет себе взять паузу. И с «Северсталью», и с «Локомотивом», и с « ». Наверное, в плане мотивации ЦСКА был на пике только в армейском дерби, все-таки СКА – самый большой раздражитель.

– Ваш прогноз на развитие финальной серии.

– Меня насторожил второй матч, когда было видно, что Казань выплеснулась в первой домашней игре и на повторную ее уже не хватает. Все-таки ЦСКА чуть более зрелая и сбалансированная команда, ее шансы повыше. Но у Казани свой козырь – главный тренер. Так что интрига есть, – сказал олимпийский чемпион.