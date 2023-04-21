Пашков о финале Кубка Гагарина: «Ощущение, что в ключевой момент ЦСКА добавит за счет большего опыта побед»
Александр Пашков оценил ход финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (1-1).
– Нравится ли вам финал Кубка Гагарина-2023?
– Да, неплохая серия. Первый матч прошел в равной борьбе, но ЦСКА проморгал свои шансы. Во второй встрече класс армейцев Москвы проявился, были реализованы почти все ошибки соперника, качественная победа.
Счет 1-1 – интригующий. Есть шанс, что завяжется борьба, и нас ждет длинная серия. Есть ощущение, что в ключевой момент ЦСКА за счет большего опыта побед всегда добавит.
– В чем козыри команд?
– «Ак Барс» уже по ходу сезона выстроился как классическая команда Билялетдинова. Чувствуется его динамовский стиль – надежная силовая оборона, быстрые контратаки.
ЦСКА действует по-другому, хочет обыграть соперника, а не добыть результат. Но есть какие-то отрезки, когда команда позволяет себе взять паузу. И с «Северсталью», и с «Локомотивом», и с «Ак Барсом». Наверное, в плане мотивации ЦСКА был на пике только в армейском дерби, все-таки СКА – самый большой раздражитель.
– Ваш прогноз на развитие финальной серии.
– Меня насторожил второй матч, когда было видно, что Казань выплеснулась в первой домашней игре и на повторную ее уже не хватает. Все-таки ЦСКА чуть более зрелая и сбалансированная команда, ее шансы повыше. Но у Казани свой козырь – главный тренер. Так что интрига есть, – сказал олимпийский чемпион.
СКА, ЦСКА, Ак Барс, Авангард, Магнитка, Локомотив - вполне себе денежные мешки.
На Западе, среди конкурентов у ЦСКА, кроме СКА, есть и Локомотив, а были и Динамо (М) и Йокерит. Если у вас в списке конкурентов есть СЮ, то и на Западе можно добавить Торпедо (в этом сезоне), и Динамо (М). Так-то, в этом сезоне у Локомотива, Динамо (М) и Торпедо по одной победе и по поражению во встречах с ведущими командами Востока (Ак Барс, Авангард, Металлург, СЮ). Зачем принижать силу этих команд?
А во-вторых это пятый финал подряд:
1.2018 с АкБарсом
2.2019 с Авангардом
3.2021 с Авангардом
4.2022 с Металлургом
5.2023 с АкБарсом.
Вот отсюда и 5 финал подряд
Некорретное глупое сравнение. ЦСКА - играет в комфортных условиях в песочной лиге. Если брать российский чемпионат + КХЛ, то Ак Барс более титулованный, ЦСКА НИЧЕГО НЕ МОГ во времена чемпионата России. Если взять советский период, то тут наоборот, Ак Барс уже сильно отстающий, но в те времена ЦСКА брал титулы одним за другим за счет "призывной специфики", как бы запашок все же есть, когда можно любого игрока в стране взять бесплатно себе в любой момент.
Но все же Чемпионат России больше относится к делу, чем давние чемпионаты СССР(это факт), а Ак Барс побеждал в чемпионатах России не так, как это делал ЦСКА в чемпионатах СССР.
Лень было выяснять сколько финалов и сколько из них выигранных любопытства ради, но Вы любезно подсказали. Благодарю за ценную информацию