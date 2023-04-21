Пашков о финале Кубка Гагарина: «Ощущение, что в ключевой момент ЦСКА добавит за счет большего опыта побед»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков оценил ход финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (1-1).

– Нравится ли вам финал Кубка Гагарина-2023?

– Да, неплохая серия. Первый матч прошел в равной борьбе, но ЦСКА проморгал свои шансы. Во второй встрече класс армейцев Москвы проявился, были реализованы почти все ошибки соперника, качественная победа.

Счет 1-1 – интригующий. Есть шанс, что завяжется борьба, и нас ждет длинная серия. Есть ощущение, что в ключевой момент ЦСКА за счет большего опыта побед всегда добавит.

– В чем козыри команд?

– «Ак Барс» уже по ходу сезона выстроился как классическая команда Билялетдинова. Чувствуется его динамовский стиль – надежная силовая оборона, быстрые контратаки.

ЦСКА действует по-другому, хочет обыграть соперника, а не добыть результат. Но есть какие-то отрезки, когда команда позволяет себе взять паузу. И с «Северсталью», и с «Локомотивом», и с «Ак Барсом». Наверное, в плане мотивации ЦСКА был на пике только в армейском дерби, все-таки СКА – самый большой раздражитель.

– Ваш прогноз на развитие финальной серии.

– Меня насторожил второй матч, когда было видно, что Казань выплеснулась в первой домашней игре и на повторную ее уже не хватает. Все-таки ЦСКА чуть более зрелая и сбалансированная команда, ее шансы повыше. Но у Казани свой козырь – главный тренер. Так что интрига есть, – сказал олимпийский чемпион.

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BLAD
Могу только сказать, что у Зинатулла Хайдаровича опыта побед побольше. Всех мусульман с праздником Ураза Байрам! В такой день мы не имеем права проигрывать. За АК Барс.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ Руслан Х
Скорее,за счёт «длины скамейки».🤔
А какая длина скамейки у ЦСКА? Не нужно писать то, чего не знаете. ЦСКА весь ПО играет одним и тем же составом, с минимальной ротацией в 1-2 хоккеистов. Выбыли Мамин и Светлаков, ввели Брюквина (выпавшего до этого на несколько матчей из игрового состава) и Панкратова (сыгравшего всего 4 игры в ПО). Кроме Брюквина и Панкратова в ротации еще есть Гуськов. Плюс Дронык (из МХЛ, 19 лет), сыгравший в этом ПО 14 секунд. Все, собственно говоря. Это и есть длинная скамейка? За весь ПО за ЦСКА сыграли 25 игроков. За Ак Барс в ПО заиграно 26 хоккеистов, если что.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Хохряков
Ответ Болельщик МГ
Умник! Ак Барс самая титулованная команда КХЛ! О Каких победах он говорит, про какой опыт это загадка !?
Ну при всем уважении к АкБарс у и всем его болельщикам, на данный момент именно ЦСКА самый стабильный клуб в лиге, всё-таки пятый финал подряд, отсюда и побед поболее, и опыта, соответственно, победного. Другой вопрос сколько из этих финалов выиграно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ Pasta
Еще бы не догнать... ЦСКА денежный мешок, при этом он богаче того же Ак Барса. ЦСКА играет на "комфортном" Западе, без дальних перелетов и с одним и единственным конкурентом(СКА). Ак Барс летает гораздо чаще на Дальний Восток, да и конкурентов у него поболее(Авангард, Магнитка, СЮ). Некорретное глупое сравнение. ЦСКА - играет в комфортных условиях в песочной лиге. Если брать российский чемпионат + КХЛ, то Ак Барс более титулованный, ЦСКА НИЧЕГО НЕ МОГ во времена чемпионата России. Если взять советский период, то тут наоборот, Ак Барс уже сильно отстающий, но в те времена ЦСКА брал титулы одним за другим за счет "призывной специфики", как бы запашок все же есть, когда можно любого игрока в стране взять бесплатно себе в любой момент. Но все же Чемпионат России больше относится к делу, чем давние чемпионаты СССР(это факт), а Ак Барс побеждал в чемпионатах России не так, как это делал ЦСКА в чемпионатах СССР.
А Ак Барс не денежный мешок? В межсезонье подписали Радулова, Шипачева, Войнова, Галиева, Семенова. Не денежные мешки з/п таких игроков не потянут.
СКА, ЦСКА, Ак Барс, Авангард, Магнитка, Локомотив - вполне себе денежные мешки.
На Западе, среди конкурентов у ЦСКА, кроме СКА, есть и Локомотив, а были и Динамо (М) и Йокерит. Если у вас в списке конкурентов есть СЮ, то и на Западе можно добавить Торпедо (в этом сезоне), и Динамо (М). Так-то, в этом сезоне у Локомотива, Динамо (М) и Торпедо по одной победе и по поражению во встречах с ведущими командами Востока (Ак Барс, Авангард, Металлург, СЮ). Зачем принижать силу этих команд?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семен Бабцов
Ответ BLAD
Могу только сказать, что у Зинатулла Хайдаровича опыта побед побольше. Всех мусульман с праздником Ураза Байрам! В такой день мы не имеем права проигрывать. За АК Барс.
Да, Билялетдинов очень опытный тренер. И банда хорошая собралась. От христиан с праздником вас!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ zakirshah
На энергетиках....Так носиться ,как кони ,можно только при помощи подпитки.Как выходят чистыми ,так и проигрывали в сезоне....
Что за муть? Игроков тестируют на допинг постоянно. Причем, игроков ЦСКА проверяют больше других.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Хохряков
Ответ Ильфат Габдулвалиев
Откуда у них пять финалов подряд? И побед поболее? Три из пяти проигрыша в финале. В этом отношении у Ак Барса из четырех три кубка. Даже если считать по матчам, за три проигранных финала у ЦСКА их наберётся -12, у Ак Барса -4. В победных финалах у Ак Барса+12 побед, у ЦСКА+8. Где тут стабильность и опыт?
Ну во-первых, я писал не про победы в финалах, а про победы в ПО в целом (я даже в конце про выигранные финалы подметил).
А во-вторых это пятый финал подряд:
1.2018 с АкБарсом
2.2019 с Авангардом
3.2021 с Авангардом
4.2022 с Металлургом
5.2023 с АкБарсом.
Вот отсюда и 5 финал подряд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ Руслан Х
Скорее,за счёт «длины скамейки».🤔
И еще. СЮ, сыгравший в ПО 6 игр, задействовал 25 игроков (это без учета второго вратаря, не отыгравшего ни минуты). Это просто для количественного сравнения задействованных игроков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильфат Габдулвалиев
Ответ BLAD
Могу только сказать, что у Зинатулла Хайдаровича опыта побед побольше. Всех мусульман с праздником Ураза Байрам! В такой день мы не имеем права проигрывать. За АК Барс.
Спасибо брат, взаимно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pasta
Ответ srs
ЦСКА уже догналъ. Мистер Фёдоров справился в сжатые сроки. Биллу спасибо за все, но пришло время других
Еще бы не догнать... ЦСКА денежный мешок, при этом он богаче того же Ак Барса. ЦСКА играет на "комфортном" Западе, без дальних перелетов и с одним и единственным конкурентом(СКА). Ак Барс летает гораздо чаще на Дальний Восток, да и конкурентов у него поболее(Авангард, Магнитка, СЮ).

Некорретное глупое сравнение. ЦСКА - играет в комфортных условиях в песочной лиге. Если брать российский чемпионат + КХЛ, то Ак Барс более титулованный, ЦСКА НИЧЕГО НЕ МОГ во времена чемпионата России. Если взять советский период, то тут наоборот, Ак Барс уже сильно отстающий, но в те времена ЦСКА брал титулы одним за другим за счет "призывной специфики", как бы запашок все же есть, когда можно любого игрока в стране взять бесплатно себе в любой момент.

Но все же Чемпионат России больше относится к делу, чем давние чемпионаты СССР(это факт), а Ак Барс побеждал в чемпионатах России не так, как это делал ЦСКА в чемпионатах СССР.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ Ильфат Габдулвалиев
По финалам смотри, кто больше проиграл. ЦСКА илик Ак Барс.
1-1 между этими соперниками после этого ПО?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BLAD
Ответ diadiasasha59
Ребят,Я болею за СКА.Но,на мой взгляд,ЦСКА явно сильнее Акбарса.Две победы в Москве и туши свет.Ничего не затянется.
Не мандражи Барсы это не пони...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BLAD
Ответ Pasta
Еще бы не догнать... ЦСКА денежный мешок, при этом он богаче того же Ак Барса. ЦСКА играет на "комфортном" Западе, без дальних перелетов и с одним и единственным конкурентом(СКА). Ак Барс летает гораздо чаще на Дальний Восток, да и конкурентов у него поболее(Авангард, Магнитка, СЮ). Некорретное глупое сравнение. ЦСКА - играет в комфортных условиях в песочной лиге. Если брать российский чемпионат + КХЛ, то Ак Барс более титулованный, ЦСКА НИЧЕГО НЕ МОГ во времена чемпионата России. Если взять советский период, то тут наоборот, Ак Барс уже сильно отстающий, но в те времена ЦСКА брал титулы одним за другим за счет "призывной специфики", как бы запашок все же есть, когда можно любого игрока в стране взять бесплатно себе в любой момент. Но все же Чемпионат России больше относится к делу, чем давние чемпионаты СССР(это факт), а Ак Барс побеждал в чемпионатах России не так, как это делал ЦСКА в чемпионатах СССР.
Полностью согласен с Вами. Следующий сезон покажет, что есть восток и что такое есть запад))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильфат Габдулвалиев
Ответ srs
У ЗХБ конечно большой опыт по большим проигрышам, пожалуй достаточно
По финалам смотри, кто больше проиграл. ЦСКА илик Ак Барс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diadiasasha59
Ответ BLAD
Не мандражи Барсы это не пони...
Скоро узнаем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BLAD
Ответ Ivan Sergeev
По-хорошему, Ак Барс должен был отлетать еще от Авангарда, но там тренер вообще никак не мог влиять на события. Против ЦСКА подобные отскоки не получатся в принципе.
Ванюша, сегодня мы всё увидим, будь проще. Пока не перепрыгнул, а всё туда же, не будь конём))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильфат Габдулвалиев
Ответ srs
1-1 между этими соперниками после этого ПО?
АК Барс -4 финала, 3 кубка. ЦСКА -5 финалов, 2 кубка. И где тут Билл имеет больше поражений в финале? И между Ак Барсом и ЦСКА в финалах 1:0 на данный момент. Какие мечты ты тут нарисовал не понятные- 1-1?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Sergeev
Ответ Болельщик МГ
Умник! Ак Барс самая титулованная команда КХЛ! О Каких победах он говорит, про какой опыт это загадка !?
По-хорошему, Ак Барс должен был отлетать еще от Авангарда, но там тренер вообще никак не мог влиять на события. Против ЦСКА подобные отскоки не получатся в принципе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ Ильфат Габдулвалиев
АК Барс -4 финала, 3 кубка. ЦСКА -5 финалов, 2 кубка. И где тут Билл имеет больше поражений в финале? И между Ак Барсом и ЦСКА в финалах 1:0 на данный момент. Какие мечты ты тут нарисовал не понятные- 1-1?
Если мы будем все класть на весы циферок ведь окажется, что Фёдоров на сегодняшний день вообще не проиграл ни одну серию ПО. Хочется спросить - где ж он пропадал столько времени портя ЦСКА статы финалов... А разговора о том, что у кого то больше, у кого меньше не было)

Лень было выяснять сколько финалов и сколько из них выигранных любопытства ради, но Вы любезно подсказали. Благодарю за ценную информацию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diadiasasha59
Ответ Болельщик МГ
Умник! Ак Барс самая титулованная команда КХЛ! О Каких победах он говорит, про какой опыт это загадка !?
Ребят,Я болею за СКА.Но,на мой взгляд,ЦСКА явно сильнее Акбарса.Две победы в Москве и туши свет.Ничего не затянется.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ Болельщик МГ
Умник! Ак Барс самая титулованная команда КХЛ! О Каких победах он говорит, про какой опыт это загадка !?
ЦСКА уже догналъ. Мистер Фёдоров справился в сжатые сроки. Биллу спасибо за все, но пришло время других
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаим Юсупов
Ответ Vanek1
Опыта конечно у него много. Никогда не забуду позор 2014года.
Вешайся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильфат Габдулвалиев
Ответ Ivan Sergeev
По-хорошему, Ак Барс должен был отлетать еще от Авангарда, но там тренер вообще никак не мог влиять на события. Против ЦСКА подобные отскоки не получатся в принципе.
Отлетели уж и от Адмирала, и авангарда и от ЦСКА отлетели. Только от Нефтехимика не отлетели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BLAD
Ответ srs
Билялетдинов после сборной: проиграл серию ПО БиЗ со СКА, проиграл СЮ с Захаркиным на мостике, проиграл звену Зарипова с Магниткой, проиграл Хартли с Авангардом. Ну ладно все проигрывают. Но там особо без шансов все происходило для Седого. Победа над своим учеником уг Никитина есть, ну и хорошо, что хоть что то за этот немалый отрезок. Достижение какое то далекое от того которое ожидают от большого клуба АБ
И что? Ты бы ещё результаты игр привёл, без поражений не бывает побед. Хайдарычу доказывать ничего не надо, колличество кубков налицо. Да, и будь спокойней, не нужно выпрыгивать из белья))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ srs
Билялетдинов после сборной: проиграл серию ПО БиЗ со СКА, проиграл СЮ с Захаркиным на мостике, проиграл звену Зарипова с Магниткой, проиграл Хартли с Авангардом. Ну ладно все проигрывают. Но там особо без шансов все происходило для Седого. Победа над своим учеником уг Никитина есть, ну и хорошо, что хоть что то за этот немалый отрезок. Достижение какое то далекое от того которое ожидают от большого клуба АБ
Отрезок 2006-2012 Билла с АБ титул на титуле. Одно из лучших коллективов, что приходилось видеть. Всякого рода изменения, переименования’ лиги эта команда будто бы не замечала. Но достижение из далёкого прошлого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий