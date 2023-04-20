Гимаев-младший о 2-м матче финала: «ЦСКА был лучше во всех компонентах: отлично функционально готов, здорово выглядел системно, был быстрее»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Сергей Гимаев-младший Хоккей

Сергей Гимаев-младший высказался о победе ЦСКА над «Ак Барсом».

ЦСКА выиграл со счетом 3:0 второй матч финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1.

«ЦСКА был на удивление хорош в этой игре, а ведь армейцы потеряли двоих ключевых игроков! Не играли Андрей Светлаков и Максим Мамин, вместо них появились в составе Владимир Брюквин и Семен Панкратов, который в первой игре был тринадцатым нападающим.

Тем не менее, хоккеисты ЦСКА были отлично функционально готовы, здорово выглядели системно, были быстрее соперника.

ЦСКА выигрывал единоборства и вбрасывания, а также реализовывал свои моменты благодаря тому, что команда выглядела тактически грамотно.

Во всех компонентах ЦСКА был лучше, играл ровно на протяжении всего матча и, как следствие, каждый период остался за армейцами.

«Ак Барс» вроде бы нанес 29 бросков, но опасных моментов было не так уж и много. Лидеры «Ак Барса» во второй игре промолчали – ноль шайб. 

Если возвращаться ко второму матчу в целом, то он выглядел так, будто ЦСКА разобрал игру «Ак Барса». Не просто так Сергей Федоров сказал, что в первых трех раундах у ЦСКА подобных соперников не было.

Команде нужно было время, чтобы приспособиться. Первая игра была похожа на разведку со стороны обеих команд, в ней лучше выглядел «Ак Барс».

Однако Сергей Федоров пообещал, что ЦСКА разберет свои ошибки и сыграет иначе во второй игре серии. Так и получилось, армейцы действовали иначе и играли в хоккей, который дает результат», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

3 комментария

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zakirshah
не признаю коменты его ,да и отца откровенно не нравились...типа он всё шарит ,а мы лохи....
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Николай Колосов
Ответ BLAD
Ему простительно, несмышленыш, его коммент ни о чём. Вылез ко второй игре, а что про первую игру? И все такие промосковские, а если завтра Барсы выиграют, все будут в стойле в очереди за овсом, тьфу на таких оценщиков. Хайдарыч разобрал вторую игру серии, ход конём сработал, ждём ответа))
Посмотрим чем Зинка ответит!!!
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