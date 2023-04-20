Леон Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по передачам в плей-офф.

Нападающий «Ойлерс» набрал 3 (1+2) очка в матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2, 1-1).

Теперь на его счету 64 (21+43) балла в 39 играх розыгрыша Кубка Стэнли в карьере.

Драйзайтль повторил достижение Кевина Лоу (43 передачи в плей-офф в составе «Эдмонтона») и разделил с ним 8-е место в истории клуба.

7-е место занимает (46), 6-е – Чарли Хадди (61), 5-е – Пол Коффи (67), 4-е – Гленн Андерсон (102). В тройку лидеров входят Яри Курри (110), (135) и (171).

Драйзайтль набирает 1,64 очка за матч в плей-офф. Это 2-й результат в истории НХЛ после Гретцки