Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по передачам в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Кевин Лоу Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье рекорды Гленн Андерсон Пол Коффи Чарли Хадди Эса Тикканен Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по передачам в плей-офф.

Нападающий «Ойлерс» набрал 3 (1+2) очка в матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2, 1-1).

Теперь на его счету 64 (21+43) балла в 39 играх розыгрыша Кубка Стэнли в карьере.

Драйзайтль повторил достижение Кевина Лоу (43 передачи в плей-офф в составе «Эдмонтона») и разделил с ним 8-е место в истории клуба.

7-е место занимает Эса Тикканен (46), 6-е – Чарли Хадди (61), 5-е – Пол Коффи (67), 4-е – Гленн Андерсон (102). В тройку лидеров входят Яри Курри (110), Марк Мессье (135) и Уэйн Гретцки (171). 

Драйзайтль набирает 1,64 очка за матч в плей-офф. Это 2-й результат в истории НХЛ после Гретцки

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5 комментариев

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Crabstein
Больше полутора очков за игру в ПО, ну звери они там с Макдэвидом
+7
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+7
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Немец похоже на пике своей формы ,рекорд сезона 22-23, 128 очков в 80-ти матчах...
+6
0
+6
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Александр Иванов
43 - есть куда расти, у Кросби, Малкина и Куча уже за 100.
0
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j_jms
Наконец-то опубликовали список реальных конкурентов , пусть пока и не в лиге. Коффи правда в Эдмонтоне всего 7 сезонов сыграл, но его через пару лет догонит.
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j_jms
Ответ Crabstein
Больше полутора очков за игру в ПО, ну звери они там с Макдэвидом
Станешь зверем - полтора за игру, а серии по 0-4
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