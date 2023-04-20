Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по передачам в плей-офф
Леон Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по передачам в плей-офф.
Нападающий «Ойлерс» набрал 3 (1+2) очка в матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2, 1-1).
Теперь на его счету 64 (21+43) балла в 39 играх розыгрыша Кубка Стэнли в карьере.
Драйзайтль повторил достижение Кевина Лоу (43 передачи в плей-офф в составе «Эдмонтона») и разделил с ним 8-е место в истории клуба.
7-е место занимает Эса Тикканен (46), 6-е – Чарли Хадди (61), 5-е – Пол Коффи (67), 4-е – Гленн Андерсон (102). В тройку лидеров входят Яри Курри (110), Марк Мессье (135) и Уэйн Гретцки (171).
Драйзайтль набирает 1,64 очка за матч в плей-офф. Это 2-й результат в истории НХЛ после Гретцки
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