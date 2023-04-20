Костин о победном голе в матче с «Лос-Анджелесом»: «На самом деле я искал Драйзайтля, пытался передать ему шайбу. Доверяю ему больше, чем себе»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Леон Драйзайтль Клим Костин Хоккей

Клим Костин прокомментировал свою шайбу в матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом».

Костин забил победный гол в игре с «Кингс» (4:2, 1-1). Это первая шайба форварда «Эдмонтона» в Кубке Стэнли.

«На самом деле я искал [Драйзайтля], пытался передать шайбу ему в руки.

Я доверяю ему больше, чем себе. Но я увидел, что окружен тремя парнями, я ничего не мог сделать, поэтому я просто бросил шайбу, и она зашла в ворота», – сказал нападающий «Эдмонтона».

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3 комментария

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Данил Колпиков
По правде говоря, кип у королей - дыра. Такие шайбы вообще нельзя пропускать на уровне плова
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Johnny_B.
кстати, заметно, что глазами на зад поглядывал, мол где там Драйз?
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sheep_catcher
Напомнило эпизод из «Жмурок»
-Да тебе в олимпийскую сборную по стрельбе надо
- Я спорт не люблю
- Талант в землю зарываешь
- Да я в голову и не целился
- А куда же ты целился?
- В сердце
- По поводу олимпийской сборной я погорячился
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