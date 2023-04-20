Костин о победном голе в матче с «Лос-Анджелесом»: «На самом деле я искал Драйзайтля, пытался передать ему шайбу. Доверяю ему больше, чем себе»
Клим Костин прокомментировал свою шайбу в матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом».
Костин забил победный гол в игре с «Кингс» (4:2, 1-1). Это первая шайба форварда «Эдмонтона» в Кубке Стэнли.
«На самом деле я искал [Драйзайтля], пытался передать шайбу ему в руки.
Я доверяю ему больше, чем себе. Но я увидел, что окружен тремя парнями, я ничего не мог сделать, поэтому я просто бросил шайбу, и она зашла в ворота», – сказал нападающий «Эдмонтона».
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-Да тебе в олимпийскую сборную по стрельбе надо
- Я спорт не люблю
- Талант в землю зарываешь
- Да я в голову и не целился
- А куда же ты целился?
- В сердце
- По поводу олимпийской сборной я погорячился