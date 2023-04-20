Драйзайтль набирает 1,64 очка за матч в плей-офф. Это 2-й результат в истории НХЛ после Гретцки

Леон Драйзайтль набрал 3 (1+2) очка в матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2, 1-1).

Теперь на счету нападающего « » 64 (21+43) балла в 39 играх розыгрыша Кубка Стэнли в карьере.

В среднем Драйзайтль набирает по 1,64 очка за матч в плей-офф. Это второй результат в истории лиги среди игроков, сыгравших не менее 8 игр в Кубке Стэнли.

Первое место занимает (1,84 очка за игру в плей-офф).