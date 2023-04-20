Драйзайтль набирает 1,64 очка за матч в плей-офф. Это 2-й результат в истории НХЛ после Гретцки
Леон Драйзайтль набрал 3 (1+2) очка в матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2, 1-1).
Теперь на счету нападающего «Эдмонтона» 64 (21+43) балла в 39 играх розыгрыша Кубка Стэнли в карьере.
В среднем Драйзайтль набирает по 1,64 очка за матч в плей-офф. Это второй результат в истории лиги среди игроков, сыгравших не менее 8 игр в Кубке Стэнли.
Первое место занимает Уэйн Гретцки (1,84 очка за игру в плей-офф).
Впрочем, как и Драйза с Гретцки
если у вас есть чувство внутреннего удовлетворения от оскорбления и принижения других людей, психолог на первом этапе, если не поможет -психотерапевт.
Но для начала надо закончить школу )))
Фанаты Коннора такие забавные. Да пофиг всем было бы на Макдэвида и его результаты в п/о, не будь этого оверхайпа от этих же е*нутых фанатов, этих "изменил игру", "на уровне Гретцки", "один из лучших в истории" и тому подобной чуши... И ладно бы он регулярно демонстрировал это в п/о — но нет же.
Вы настолько задолбали со своим Макдэвидом, что люди начнут болеть против него лишь для того, чтобы такие как вы хотя бы на пару месяцев наконец заткнулись.