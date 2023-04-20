Драйзайтль набирает 1,64 очка за матч в плей-офф. Это 2-й результат в истории НХЛ после Гретцки

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль набрал 3 (1+2) очка в матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2, 1-1).

Теперь на счету нападающего «Эдмонтона» 64 (21+43) балла в 39 играх розыгрыша Кубка Стэнли в карьере.

В среднем Драйзайтль набирает по 1,64 очка за матч в плей-офф. Это второй результат в истории лиги среди игроков, сыгравших не менее 8 игр в Кубке Стэнли.

Первое место занимает Уэйн Гретцки (1,84 очка за игру в плей-офф).

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46 комментариев

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Кирил Тарароев
Драйз и мак в одной команде. И явно не важно кто будет тащить когда надо. Притом вся пятёрка мака вообще наглухо закрыто. Но как же забавно смотреть на "ботов" спорт ру которые так радуются когда мак не набрал очки, как будто он у них жену увёл, или дом спалил. В который раз убеждаюсь что о самые мелкие и желчные людишки тут) Не все, но адекватных мало тут.
+48
-16
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Владислав Никонов
Немецкая машина.
+17
-1
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Vadim Mitin
Ответ Павел Зарубин
Интересно было бы узнать, во времена молодого Кросби его так же поливали грязью и смеялись над ним, когда он вылетал из плей-офф. Есть тут старожилы спортса? Или в то время было больше адекватных людей:))
Плюс минус одно и тоже
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Serge Vendino
Ответ BigHead
Самое смешное, что у «бесполезного бегунка» Макдэвида 1.44 за игру, а у «кубкового тащера» Кучерова 1.15. Ни в коем случае не умаляю результаты Кучерова - он реально тащит в плей-офф.
Ну, справедливости ради, у Макди 39 матчей в КС, а у Никиты - 137. Сравнение пока не совсем корректное.
Впрочем, как и Драйза с Гретцки
+12
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ottomann
Ответ Kanan Jarrus
вот это мастер, за 39 матчей набрал половину того, что набрала седая пулялка за всю карьеру
Принижая других, вы не становитесь лучше.

если у вас есть чувство внутреннего удовлетворения от оскорбления и принижения других людей, психолог на первом этапе, если не поможет -психотерапевт.

Но для начала надо закончить школу )))
+9
-1
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BigHead
Самое смешное, что у «бесполезного бегунка» Макдэвида 1.44 за игру, а у «кубкового тащера» Кучерова 1.15. Ни в коем случае не умаляю результаты Кучерова - он реально тащит в плей-офф.
+13
-6
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КиКо
Ответ старые кеды
в прошлой регулярке ,вроде , мак был сломан. драйз тащил так же.
Так и Макдэвид (в прошлой регулярке он был вполне здоров) вытаскивает команду, когда Драйзайтль ломается или с травмой играет, как в прошлом плей-офф. Это и есть - Команда.
+6
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VladosParovoz
Ответ Кирил Тарароев
Драйз и мак в одной команде. И явно не важно кто будет тащить когда надо. Притом вся пятёрка мака вообще наглухо закрыто. Но как же забавно смотреть на "ботов" спорт ру которые так радуются когда мак не набрал очки, как будто он у них жену увёл, или дом спалил. В который раз убеждаюсь что о самые мелкие и желчные людишки тут) Не все, но адекватных мало тут.
Фанаты одной команды поносят фанов другой, так отродясь было, при чем тут желчь, это называется у кого что болит, тот о том и говорит…
+7
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КиКо
А не у кого не возникала мысль, что Драйзайтль много забивает и отдает, в том числе и потому, что лучшие оборонительные силы соперника виснут на пятерке Макдэвида?
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akrets
Ответ Павел Зарубин
Интересно было бы узнать, во времена молодого Кросби его так же поливали грязью и смеялись над ним, когда он вылетал из плей-офф. Есть тут старожилы спортса? Или в то время было больше адекватных людей:))
На его результат вообще не смотрели, при том, что он постоянно выигрывал. Просто поливали помоями за то, что он кому-нибудь да мешал из отечественных. Просто самим фактом своего величия. Учитывайте, что тогда еще общество не ощетинилось на весь мир и на сайте присутствовали, в основном, любители спорта, а не боты и патриотические фанатики
+7
-4
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Anton Woland
Ответ Павел Зарубин
Интересно было бы узнать, во времена молодого Кросби его так же поливали грязью и смеялись над ним, когда он вылетал из плей-офф. Есть тут старожилы спортса? Или в то время было больше адекватных людей:))
Плохой пример. Кросби ещё 22х не было, когда он первый кубок поднял, а ещё через несколько месяцев гол в овертайме финала домашней Олимпиады
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BigHead
Ответ Евгений Ермаков
Ну может потому что в 1 раунде проще очко набирать, чем раунды, которые ближе к финалу?
Специально для вас посчитал Кучерова в первых двух раундах: 60 игр, 70 очков - 1.17 за игру.
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Ivan Juniorovich
Ответ Mephi027
На каком месте МакДэвид?
Да недалеко там, и передачу шикарную отдал на гол Драйзу.
+4
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Павел Зарубин
Ответ Кирил Тарароев
Драйз и мак в одной команде. И явно не важно кто будет тащить когда надо. Притом вся пятёрка мака вообще наглухо закрыто. Но как же забавно смотреть на "ботов" спорт ру которые так радуются когда мак не набрал очки, как будто он у них жену увёл, или дом спалил. В который раз убеждаюсь что о самые мелкие и желчные людишки тут) Не все, но адекватных мало тут.
Интересно было бы узнать, во времена молодого Кросби его так же поливали грязью и смеялись над ним, когда он вылетал из плей-офф. Есть тут старожилы спортса? Или в то время было больше адекватных людей:))
+4
-2
+2
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Евгений Ермаков
Ответ BigHead
Самое смешное, что у «бесполезного бегунка» Макдэвида 1.44 за игру, а у «кубкового тащера» Кучерова 1.15. Ни в коем случае не умаляю результаты Кучерова - он реально тащит в плей-офф.
Ну может потому что в 1 раунде проще очко набирать, чем раунды, которые ближе к финалу?
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Velirpa
Кайзер.
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Кирил Тарароев
Ответ nupor
Это вы еще на ветки футбольного Спартака не заходили )))))
Наверное слава богу, сюда захожу редко, но как зайдёшь не верится что живые люди пишут такую чушь. Есои конечно им за 40, они толстые никому не нужные, сидият тут и поливают всех то мб, а так хз. Я вообще редко коменты пишу. Просто думаю как такие люди живут в реаеле
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Андрей Никандров
Ответ BigHead
Самое смешное, что у «бесполезного бегунка» Макдэвида 1.44 за игру, а у «кубкового тащера» Кучерова 1.15. Ни в коем случае не умаляю результаты Кучерова - он реально тащит в плей-офф.
так вроде бесполезного бегунка никто в финалах не видел🤣🤣а там ой как сложнее очки набирать и ментально и физически
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Valentin Efimenko
Ответ Кирил Тарароев
Драйз и мак в одной команде. И явно не важно кто будет тащить когда надо. Притом вся пятёрка мака вообще наглухо закрыто. Но как же забавно смотреть на "ботов" спорт ру которые так радуются когда мак не набрал очки, как будто он у них жену увёл, или дом спалил. В который раз убеждаюсь что о самые мелкие и желчные людишки тут) Не все, но адекватных мало тут.
Мне вот интересно, в условном США тоже хейтят Овечкина за его рекорды ?! хотя, он повод своим путинтимом дал гораздо больше его не любить. . Или всё-таки дело в нашем менталитете?
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Valentin Efimenko
Ответ VladosParovoz
Фанаты одной команды поносят фанов другой, так отродясь было, при чем тут желчь, это называется у кого что болит, тот о том и говорит…
Тут не в команде дело, это именно целенаправленный хейт одного человека. Из серии Месси/Роналду. Только в данной ситуации есть только Месси)
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izdaba
Ответ igor nn
Вот цэ настоящий лидер Нефти..В плей-офф стабильно тащит..МакНэгитс учись..))
Статистику прошлого плей-офф взглянуть не хочешь?
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YoRHa
Ответ Павел Зарубин
Интересно было бы узнать, во времена молодого Кросби его так же поливали грязью и смеялись над ним, когда он вылетал из плей-офф. Есть тут старожилы спортса? Или в то время было больше адекватных людей:))
У Кросби финал в третьем сезоне и кубок — в четвертом. Разные уровни.

Фанаты Коннора такие забавные. Да пофиг всем было бы на Макдэвида и его результаты в п/о, не будь этого оверхайпа от этих же е*нутых фанатов, этих "изменил игру", "на уровне Гретцки", "один из лучших в истории" и тому подобной чуши... И ладно бы он регулярно демонстрировал это в п/о — но нет же.

Вы настолько задолбали со своим Макдэвидом, что люди начнут болеть против него лишь для того, чтобы такие как вы хотя бы на пару месяцев наконец заткнулись.
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Misson
Тащер.
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Splin
Ответ Alexander Bragin
27 лет Драйзайтлю, в этом возрасте Гретцки закончил все свои успешные кубковые походы и, покинув Ойлерз отправился поднимать хоккей на лос-анжелесской целине, потом дальше, но всё без толку. кубков больше не было.
не поехал, а сослали, разница весьма большая. Хоккей поднял, заслуга повесомей КуС будет. За безтолку Максорли спасибо надо сказать😅+не засиживтиься так долго в Элэе , и не выбирать дно НР
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igor nn
Ответ BigHead
Самое смешное, что у «бесполезного бегунка» Макдэвида 1.44 за игру, а у «кубкового тащера» Кучерова 1.15. Ни в коем случае не умаляю результаты Кучерова - он реально тащит в плей-офф.
уахахаха..Куч играл почти 150 игр а у Макдоналдса и 50 нету..по моему ваще и 40 игр нет .уУ одного 3 финала КС у другого 0..Ты шо сравниваешь то..савсем скорбен головушкою?))
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