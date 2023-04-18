Драйзайтль о 3:4 с «Кингс»: «Мы должны быть более зрелыми. При счете 3:1 надо было доводить матч до победы»

Леон Драйзайтль сказал, что «Эдмонтону» не хватило зрелости в первом матче с «Кингс».

«Ойлерс» вели со счетом 3:1 в третьем периоде первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом», но в итоге уступили (3:4 ОТ, 0-1).

«Это расстраивает, но мы должны быть более зрелыми. Счет был 3:1, оставалось около 8 минут, надо было доводить матч до победы.

В целом мы показывали хороший хоккей. В конце все пошло не по плану. Мы хотели выиграть сегодня, разумеется.

Не получилось, поэтому мы должны перегруппироваться и как следует подготовиться к следующей игре», – сказал нападающий канадского клуба, сделавший в матче дубль.

«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в овертайме, сделав камбэк с 1:3 в 3-м периоде. Копитар сравнял на 59:43, у него 1+3 в матче