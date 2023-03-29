Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 0+3 в 4 последних играх за «Даллас»

Теги Даллас Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

Евгений Дадонов сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (4:1).

На 19-й минуте форвард «Далласа» ассистировал Колину Миллеру, забросившему победную шайбу.

В последних 4 играх чемпионата НХЛ Дадонов набрал 3 (0+3) очка.

Всего в 15 матчах за «Старс» после обмена из «Монреаля» на счету россиянина 11 (3+8) баллов.

Всего в 65 играх сезона Дадонов набрал 29 (7+22) очков.

Сегодня за 16:09 (3:38 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, полезность – «минус 1».

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