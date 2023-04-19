Федоров о том, что ЦСКА прочитал «Ак Барс»: «Читают только книги. А мы готовимся к сопернику»

Сергей Федоров отметил, что «Ак Барс» показал очень быстрый хоккей во втором матче с ЦСКА.

Московская команда одержала победу со счетом 3:0. Счет в серии финала Кубка Гагарина сравнялся – 1-1.

– Я думаю, первый матч был своего рода адаптацией к сопернику. Сегодня мы сыграли в хоккей, который приносит результат.

Ребята молодцы, это было нелегко. «Ак Барс» показал очень быстрый хоккей.

– Можно сказать, что прочитали соперника?

– Читают только книги. А мы готовимся к сопернику, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.