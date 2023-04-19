Федоров о том, что ЦСКА прочитал «Ак Барс»: «Читают только книги. А мы готовимся к сопернику»

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров отметил, что «Ак Барс» показал очень быстрый хоккей во втором матче с ЦСКА.

Московская команда одержала победу со счетом 3:0. Счет в серии финала Кубка Гагарина сравнялся – 1-1.

– Я думаю, первый матч был своего рода адаптацией к сопернику. Сегодня мы сыграли в хоккей, который приносит результат.

Ребята молодцы, это было нелегко. «Ак Барс» показал очень быстрый хоккей.

– Можно сказать, что прочитали соперника?

– Читают только книги. А мы готовимся к сопернику, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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11 комментариев

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staro82@pm.me
Читают книги, а мы наказываем, жестоко наказываем :)
+31
-1
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Vagner01
Браво Сергей! Все по делу сказал! Жлем дома такой же уверенной игры!
+20
0
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Кеша
Читает Ротенберг , а мы готовимся к сопернику . Как лаконично и по делу . Без разного бла бла .
+18
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Алекс1986
Читают только книги, а я наказываю, жестоко наказываю.
+2
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*BG*
Ответ Adel Khaniev
Черчесова напомнил
У Черчесова бзик какой-то, а здесь просто элемент суеверия и уважения к сопернику. Типа, чтобы не спугнуть удачу. Ну и чтобы не было шапкозакидательского настроения. Серия продолжается. Счет пока 1-1, а ему вопросы задают о том, что ЦСКА соперника прочитал.
+2
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paradose
Это что-то из раннего Черчесова.
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Niko [Ars]
ауф
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Кино Музыка
Дочитывает.
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Russel130013
Ответ staro82@pm.me
Читают книги, а мы наказываем, жестоко наказываем :)
концовку то этого персонажа помнишь?)))
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