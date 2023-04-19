ЦСКА сравнял счет в серии с «Ак Барсом», выиграв второй матч 3:0
ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф против «Ак Барса».
Команда тренера Сергея Федорова одержала победу в Казани во втором матче финала Кубка Гагарина со счетом 3:0.
Счет в серии «Ак Барс» – ЦСКА сравнялся – 1-1.
Третий матч состоится 21 апреля в Москве.
Более и более нравится Полтапов, а также Макаров. Ну и повторяю, СКА берет кого попало, а собственного воспитанника Полтапова не удержит. Хотя может так к лучшему, сегодня Прохор один из лучших вообще.