ЦСКА сравнял счет в серии с «Ак Барсом», выиграв второй матч 3:0

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ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф против «Ак Барса».

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу в Казани во втором матче финала Кубка Гагарина со счетом 3:0.

Счет в серии «Ак Барс»ЦСКА сравнялся – 1-1.

Третий матч состоится 21 апреля в Москве.

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32 комментария

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*BG*
Ну так-то гораздо лучше. Четко сыграли в обороне, забросили вовремя. Отбились при игре 3 на 5. Молодцы! Но с большинством нужно что-то делать. Это - тихий ужас. В большинстве у нас шанс пропустить шайбу больше, чем забить. Гуськову в большинстве делать нечего. Нужно дать шанс Абрамову. Почему редко играет Панкратов, тоже, непонятно. Хорошую игру провел. Адама - с сухарем! Едем домой с хорошим настроением.
+22
0
+22
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ildaron017
Сегодня к сожалению все по делу, цска был значительно собраннее и без ошибок, Ак Барсу не унывать, никто и не ждал наверное 2:0, что ж… Тем и интереснее, едем в Москву, Ак барс, возвращайся с победами🙏🏻🙏🏻🙏🏻
+19
-5
+14
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Gornostaev
Какой же Билялетдинов все таки интеллигентный человек! После такого непростого матча так дружелюбно и спокойно дать интервью, улыбнуться и с достоинством удалиться... Одно слово, Маэстро!
+15
-3
+12
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Crosby22
Нормально так армейцы перестроились после первого матча, казанцы по большей части не создали ничего
+15
-4
+11
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1905vb
3:0! Достойный ответ с 1:4!
+11
-2
+9
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Ильдар Искужин
Ответ ildaron017
Сегодня к сожалению все по делу, цска был значительно собраннее и без ошибок, Ак Барсу не унывать, никто и не ждал наверное 2:0, что ж… Тем и интереснее, едем в Москву, Ак барс, возвращайся с победами🙏🏻🙏🏻🙏🏻
хрен вам
+15
-9
+6
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artistry
Ответ *BG*
Ну так-то гораздо лучше. Четко сыграли в обороне, забросили вовремя. Отбились при игре 3 на 5. Молодцы! Но с большинством нужно что-то делать. Это - тихий ужас. В большинстве у нас шанс пропустить шайбу больше, чем забить. Гуськову в большинстве делать нечего. Нужно дать шанс Абрамову. Почему редко играет Панкратов, тоже, непонятно. Хорошую игру провел. Адама - с сухарем! Едем домой с хорошим настроением.
на 100% согласен.
+5
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Олег Носов
Ответ Ильдар Искужин
хрен вам
Разбили татаро монгольское иго в их логове. Так держать Армейцы вперёд к победе.
+11
-6
+5
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Cbj Fan
Я, конечно, не знаю, как завершится серия. Но в этой игре Федоров как тренер показал мастер-класс. Армейцы шайбу излишно не передерживали, но и тупо не выбрасывали. Лёгкая передача в зону атаки и там игроки ЦСКА были готовы навязать борьбу. Компактная игра всей пятёркой, в отличие от первой игры отличное движение, подборы шайбы благодаря правильной игре по позиции, у бортов, игрокам АК Барса было тяжело перейти в зону атаки и там что-нибудь сделать.
Более и более нравится Полтапов, а также Макаров. Ну и повторяю, СКА берет кого попало, а собственного воспитанника Полтапова не удержит. Хотя может так к лучшему, сегодня Прохор один из лучших вообще.
+4
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Cbj Fan
Ответ *BG*
Полтапов не воспитанник СКА. Питерская команда, воспитанником которой является Прохор, вошла в систему СКА уже после перехода Прохора в ЦСКА.
Моя ошибка, спасибо за поправление. Хотя всё-таки, уроженец Питера, домашние игры молодежи у СКА под носом и не усмотрели.
+4
0
+4
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*BG*
Ответ artistry
на 100% согласен.
С победой! Хорошую игру выдали сегодня.
+3
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Олег Носов
Единственный минус Армейцев игра в большинстве.
+3
0
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Кеша
Счет по игре . ЦСКА не был похож на себя в первом матче . Много движения , много работы без шайбы . Минимум ошибок . Нельзя теперь сказать , что все начинается сначала . Теперь преимущество своего поля у ЦСКА . Посмотрим , как Ак барс будет готов к играм в Москве .
+3
0
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Ddd Erf
Ответ Crosby22
Нормально так армейцы перестроились после первого матча, казанцы по большей части не создали ничего
не создали? как раз нормально создали. вы были хороши однако. ждём 3ий матч
+5
-2
+3
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*BG*
Ответ Cbj Fan
Я, конечно, не знаю, как завершится серия. Но в этой игре Федоров как тренер показал мастер-класс. Армейцы шайбу излишно не передерживали, но и тупо не выбрасывали. Лёгкая передача в зону атаки и там игроки ЦСКА были готовы навязать борьбу. Компактная игра всей пятёркой, в отличие от первой игры отличное движение, подборы шайбы благодаря правильной игре по позиции, у бортов, игрокам АК Барса было тяжело перейти в зону атаки и там что-нибудь сделать. Более и более нравится Полтапов, а также Макаров. Ну и повторяю, СКА берет кого попало, а собственного воспитанника Полтапова не удержит. Хотя может так к лучшему, сегодня Прохор один из лучших вообще.
Полтапов не воспитанник СКА. Питерская команда, воспитанником которой является Прохор, вошла в систему СКА уже после перехода Прохора в ЦСКА.
+2
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*BG*
Ответ Cbj Fan
Вроде начал в Динамо, только затем в ЦСКА.
После питерских "Серебрянных львов" он сначала играл в системе Витязя, потом в системе Динамо (М). Затем его и хотел к себе забрать СКА в свою систему, но он выбрал ЦСКА, который ему тоже предложил контракт.
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Grom 8
Ответ Ильдар Искужин
хрен вам
Себе его запихай, баШКУРин.
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Grom 8
Ответ Олег Носов
Разбили татаро монгольское иго в их логове. Так держать Армейцы вперёд к победе.
Сразу видно имбецила. Казанские татары к монголам вообще никакого отношения не имеют, как раз будучи булгарами лучше дали отпор, нежели русы, сразу одевшие ярмо на 300 лет.
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*BG*
Ответ Cbj Fan
Моя ошибка, спасибо за поправление. Хотя всё-таки, уроженец Питера, домашние игры молодежи у СКА под носом и не усмотрели.
Его хотели забрать в систему СКА, но он решил перейти в ЦСКА. Думаю, не жалеет. В его, мхл-овском еще возрасте, играет в финале КГ. И здорово играет. Молодец!
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noff73
Поздравляю ЦСКА с очень важной победой в серии! Потеряв исключительно важных для команды Мамина и Светлакова, армейцам нужно было почувствовать, что их план работает. Дитц прекрасен, настоящий конь! )) Еще отмечу Дыбленко, о нем мало говорят, а он реально прибавил и играет сейчас отменно. При всем этом армейцы продолжают многовато ошибаться, это надо исправлять. Ну и игра Ак Барса в меньшинстве - задачка на дом для штаба Фёдорова... Казанцы и во второй игре продолжали играть агрессивно, но на этом и погорели - если заметили - второй гол ЦСКА пришел после жёсткого хита армейца на номере 9 казанцев, тот озлился, побежал мстить, воткнулся у борта в своего же игрока, потерял позицию и не успел на дальнюю штангу. Вот они, детали... А хоккей классный, ждем следующую игру!
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*BG*
Ответ Олег Носов
Комментарий удален модератором
Давайте без тузиков и грелок, пожалуйста. В первой игре проиграли 1-4, сегодня выиграли 3-0. В финале играют две сильные команды. Нужно еще 3 раза выигрывать, если хотим поднять над головой КГ.
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Tina
Барсы забыли и идём дальше. Матчей ещё достаточно, удачи Вам.
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Игорь Иванов
Ответ *BG*
Ну так-то гораздо лучше. Четко сыграли в обороне, забросили вовремя. Отбились при игре 3 на 5. Молодцы! Но с большинством нужно что-то делать. Это - тихий ужас. В большинстве у нас шанс пропустить шайбу больше, чем забить. Гуськову в большинстве делать нечего. Нужно дать шанс Абрамову. Почему редко играет Панкратов, тоже, непонятно. Хорошую игру провел. Адама - с сухарем! Едем домой с хорошим настроением.
Гуськова выпустили только из-за того что Плотников ушёл, играл мало посвежее был, вынужденный ход. С победой!!!
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Прокси
Ответ Gornostaev
Какой же Билялетдинов все таки интеллигентный человек! После такого непростого матча так дружелюбно и спокойно дать интервью, улыбнуться и с достоинством удалиться... Одно слово, Маэстро!
Сильнейший хоккейный тренер России
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Олег Носов
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