Владельцы «Питтсбурга»: «Претендовать на Кубок Стэнли – цель не изменилась. Сезон разочаровал, но мы верим в наш костяк игроков»

Теги Питтсбург Брайан Бурк НХЛ Рон Хекстолл Джон Хенри Хоккей

Владельцы «Питтсбурга» прокомментировали увольнение генерального менеджера клуба.

После невыхода в плей-офф «Пингвинс» отправили в отставку генерального менеджера Рона Хекстолла, президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, а также ассистента генерального менеджера Криса Прайора.

«Мы благодарны Брайану, Рону и Крису за их вклад в организацию в течение последних двух сезонов, но мы считаем, что команда получит пользу от нового руководства.

Сезон был разочаровывающим.

Но мы верим в наш костяк игроков, и цель претендовать на Кубок Стэнли не изменилась», – говорится в заявлении Джона Хенри и Тома Вернера из компании Fenway Sports Group, владеющих командой.

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3 комментария

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CrusadeR
"верим в наш костяк игроков, и цель претендовать на Кубок Стэнли не изменилась"
В бой идут одни старики)))
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waleri
Ну, тогда привет Вам из Чикаго!
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mas76
Чуваки а вы не пытались вообще вникать?
+4
0
+4
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