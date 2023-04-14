Владельцы «Питтсбурга»: «Претендовать на Кубок Стэнли – цель не изменилась. Сезон разочаровал, но мы верим в наш костяк игроков»

Владельцы «Питтсбурга» прокомментировали увольнение генерального менеджера клуба.

После невыхода в плей-офф «Пингвинс» отправили в отставку генерального менеджера Рона Хекстолла, президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, а также ассистента генерального менеджера Криса Прайора.

«Мы благодарны Брайану, Рону и Крису за их вклад в организацию в течение последних двух сезонов, но мы считаем, что команда получит пользу от нового руководства.

Сезон был разочаровывающим.

Но мы верим в наш костяк игроков, и цель претендовать на Кубок Стэнли не изменилась», – говорится в заявлении Джона Хенри и Тома Вернера из компании Fenway Sports Group, владеющих командой.