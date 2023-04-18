Председатель тренерского совета ФХР Майоров: «Ротенберг беззаветно любит хоккей, предан ему – замечательное достоинство. Другие кандидатуры не обсуждались»
Борис Майоров назвал причины назначения Романа Ротенберга тренером «России 25».
– Почему главным тренером сборной России выбрали именно Романа Ротенберга? Были ли другие кандидаты на этот пост?
– Давайте сразу обозначим, что нынешний вариант – промежуточный, принятый с учетом того, что в международных турнирах ИИХФ мы пока не играем.
Мы же сами придумали себе вот такое выездное турне по России, а также столицам Белоруссии и Казахстана.
Ротенберг будет руководить сборной пока только во время этих майских матчей. Сейчас ведь игроки в большинстве команд уже распущены, да и тренеры разъехались, никого не найдешь.
А у Романа Борисовича есть одно замечательное достоинство – он беззаветно любит хоккей, предан ему и готов работать с утра до ночи.
Поэтому другие кандидатуры даже не обсуждались. Лично я считаю, что в данной ситуации это хороший выбор.
Думаю, что у сборной России все будет нормально.
Кто будет руководить национальной командой в следующем сезоне – решится позже, в зависимости от нашего участия в международных матчах, – сказал Борис Майоров, являющийся председателем тренерского совета Федерации хоккея России, на котором утвердили кандидатуру Ротенберга.
💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов
ВСЁ ТАКИ БАБЛО РУЛИТ. И НЕПЛОХО.....