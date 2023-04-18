Председатель тренерского совета ФХР Майоров: «Ротенберг беззаветно любит хоккей, предан ему – замечательное достоинство. Другие кандидатуры не обсуждались»

Борис Майоров назвал причины назначения Романа Ротенберга тренером «России 25».

– Почему главным тренером сборной России выбрали именно ? Были ли другие кандидаты на этот пост?

– Давайте сразу обозначим, что нынешний вариант – промежуточный, принятый с учетом того, что в международных турнирах ИИХФ мы пока не играем.

Мы же сами придумали себе вот такое выездное турне по России, а также столицам Белоруссии и Казахстана.

Ротенберг будет руководить сборной пока только во время этих майских матчей. Сейчас ведь игроки в большинстве команд уже распущены, да и тренеры разъехались, никого не найдешь.

А у Романа Борисовича есть одно замечательное достоинство – он беззаветно любит хоккей, предан ему и готов работать с утра до ночи.

Поэтому другие кандидатуры даже не обсуждались. Лично я считаю, что в данной ситуации это хороший выбор.

Думаю, что у сборной России все будет нормально.

Кто будет руководить национальной командой в следующем сезоне – решится позже, в зависимости от нашего участия в международных матчах, – сказал , являющийся председателем тренерского совета Федерации хоккея России, на котором утвердили кандидатуру Ротенберга.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов