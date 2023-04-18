Председатель тренерского совета ФХР Майоров: «Ротенберг беззаветно любит хоккей, предан ему – замечательное достоинство. Другие кандидатуры не обсуждались»

Теги СКА Сборная России по хоккею Борис Майоров КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров назвал причины назначения Романа Ротенберга тренером «России 25».

– Почему главным тренером сборной России выбрали именно Романа Ротенберга? Были ли другие кандидаты на этот пост?

– Давайте сразу обозначим, что нынешний вариант – промежуточный, принятый с учетом того, что в международных турнирах ИИХФ мы пока не играем.

Мы же сами придумали себе вот такое выездное турне по России, а также столицам Белоруссии и Казахстана.

Ротенберг будет руководить сборной пока только во время этих майских матчей. Сейчас ведь игроки в большинстве команд уже распущены, да и тренеры разъехались, никого не найдешь.

А у Романа Борисовича есть одно замечательное достоинство – он беззаветно любит хоккей, предан ему и готов работать с утра до ночи.

Поэтому другие кандидатуры даже не обсуждались. Лично я считаю, что в данной ситуации это хороший выбор.

Думаю, что у сборной России все будет нормально.

Кто будет руководить национальной командой в следующем сезоне – решится позже, в зависимости от нашего участия в международных матчах, – сказал Борис Майоров, являющийся председателем тренерского совета Федерации хоккея России, на котором утвердили кандидатуру Ротенберга.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимири Йолкиннен
Салон отбеливания очка открыт.
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Персональные данные Номер 67327384
Вы ему скоро весь эпидepмис слижете
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Им всем какие-то уколы поставили что ли?
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Ремизов
Не бережешь ты себя Юрий Венедиктович. Всё о России думаешь (с)
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
J-12
господин Майоров , вы все там продажные дешевки видимо. За Ротенберга мать родную продадите
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Противно, мерзко, тошно. Хана нашему хоккею, если даже такие уважаемые люди прогнулись под эту бездарную систему.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Каракорум
Наблюдаем как некогда великие хоккеисты массово превратились в холуев и очколизов
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio (BLR)
После Апарт Отеля ротенбергам можно все.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barhydarov
Майоров последний раз тренером работал в 89 году тренером спартака! О чем этот дядя может рассказать современным хоккеистам? 34 года прошло!!!!!!человеку 85 лет, сиди дома , рости клубнику! Присосались и живут старыми историями. Аааа нет расскажут схемы молодому перспективному (тренеру)СКА😂😂😂😂.Третьяк, Тузик, Майоров и остальные которым по 70-80 лет сидят у кормушки и хрен их выгонишь!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander91
Вот это вот «любит хоккей»,каждый второй повторяет, и у меня вопрос: а что,всем остальным плевать на хоккей и они просто приходят постоять на лавке?Может стоит оценивать профессиональные навыки?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
Предан хоккею с утра до ночи? Теперь по этим качествам выбирают тренера. Какая логика, такой и результат
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Йёзе марино везде, этот парень негде не пропадёт.
ВСЁ ТАКИ БАБЛО РУЛИТ. И НЕПЛОХО.....
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Ветераны, которых мы заслужили.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Глубже, еще глубже
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Все облизывают Ротенберга со вчерашнего дня . Вам самим не противно?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clever_mind
Маразм крепчает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morozov92
Глубже глубже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разрушающий мифы
Я тоже беззаветно люблю хоккей, предан ему и готов работать с утра до ночи. Дайте мне порулить хотя бы пару месяцев за его зарплату.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Радеев
Любить мало, НАДО УМЕТЬ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья
Если все тренеры разъехались, кто же тогда войдёт в ТШ Ротенберга? Кто будет обучать светлоликого тренерскому искусству?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Береглазов
Ответ Наталья
Если все тренеры разъехались, кто же тогда войдёт в ТШ Ротенберга? Кто будет обучать светлоликого тренерскому искусству?
Ну все кроме тренеров СКА, у него там их на 2 состава, еще и с беларусами поделиться можно)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Березняк
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Вы ему скоро весь эпидepмис слижете
А как рома на горшок ходить будет они же ему очко залижут))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Барвинский
Бабки вы все любите, а не Ротенберг хоккей.....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Носков
Ответ Morozov92
Глубже глубже
До двенадцатиперстной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Тимашев
Ответ Melnikov1968
Им всем какие-то уколы поставили что ли?
Да. Привили баблом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий