Ротенберг о «России 25»: «Нас ждут очень сложные и эмоционально тяжелые игры! Ребята – настоящие патриоты»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг ожидает очень серьезные матчи против команд Беларуси и Казахстана.

Ранее стало известно, что Ротенберг стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

В мае сборная «России 25» проведет серию матчей против команды Беларуси. В ряде игр также поучаствует сборная Казахстана.

– Почему в сборную России не приглашены хоккеисты «Ак Барса» и ЦСКА?

– Они ведь не могут раздвоиться! Одновременно играть в финале Кубка Гагарина и готовиться с 23 апреля в Новогорске. Позвать-то мы позовем, когда будет ситуация.

Но сами представьте, какими измотанными они будут после финала КХЛ. Нужна минимум неделя на восстановление после плей-офф.

А потом еще неделя подготовительного процесса, чтобы подвести к сборной России. Тут успеть практически невозможно. А ведь нас ждут со сборной очень серьезные, эмоционально тяжелые игры!

Вы знаете, что мы со СКА, включая предсезонные турниры, провели 94 официальных матча? Добавьте к ним девять игр за сборную.

Получится 103 матча за год. А это уже нагрузка уровня НХЛ. Но ребята у нас – настоящие патриоты, и они готовы к такому календарю! – сказал Ротенберг.

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mechel**
Патриоты слово произнёс, но, где про Миллера и Путина?
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fedorbazaykin
НХЛ, патриоты. Всё как всегда у Йозе
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
Щас как бы не повыдергивали чуваков из финальной серии, кому до 25.
🤣🤣🤣
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
жирный кот
этому сабжу нужно серьезно лечить голову, сказать что он не в адеквате - ничего не сказать. даже на секунду стало жалко его близких, но потом вспомнил кто они и жалость как рукой сняло:)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
Ответ fedorbazaykin
НХЛ, патриоты. Всё как всегда у Йозе
это у него системное мышление так проявляется
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nik Yeremich
Йозе Марино, красавчик, эталон тренера! Орааааторр!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Ну при чем здесь патриотизм? Замусолили слово дальше некуда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родион Горбачев
Ответ жирный кот
этому сабжу нужно серьезно лечить голову, сказать что он не в адеквате - ничего не сказать. даже на секунду стало жалко его близких, но потом вспомнил кто они и жалость как рукой сняло:)
Его, так сказать, близкие умаялись искать ему дело, чтобы он как можно меньше имел шанс крупно нагадить) Много перебрали, но вот вроде нашли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
время Ротенбергов и юркисов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Zimin
Только вот в НХЛ нагрузка соревновательная , а тут только для того , что бы паренек один свою мечту реализовал - Тренер Сборной!!!
Кому нужны эти матчи непонятно за что, надеюсь хоть пацанам заплатят , за участие в этом цирке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Я пять дней назад написал , что назначат этого юмориста главным тренером сборной . Это какой-то стыд и позор ! Разочаровали ветераны все до одного по списку . Скоро выйдет на лед , подражая Фетисову , когда тот вышел на десять минут . И недалек тот день , когда все единогласно будут голосовать за него в президенты ФХР с совмещением должности главного тренера . Он же обещал Миллеру КГ . Обещания надо выполнять .
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Vysokov
Интересно, а если бы СКА вышли в финал, кто-нибудь из их состава попал бы в эту "сборную"?)
Базовый клуб сборной всё-таки)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
...Ребята – настоящие патриоты...

А все остальные кто ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
licol1
Когда этот горе-тренер говорит о патриотизме, значит: дело-труба. Впрочем, по другому, у этого персонажа и быть не может.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дитя лимита
у человека шизофрения, он сегодня договорился до того, что Ларионов у него подсмотрел атакующую систему))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Зарубин
Какого х** билеты такие дорогие, от 2500 тысяч?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Создана для около хоккейных баталий с Белоруссией группа "Россия 25 во главе с Ротенбергом! Смешно, если бы не было так грустно...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Профилакторием не обойтись, нужно серьёзное лечение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rubilov
Ну наконец-то у нас топовый тренер! Теперь никто не унесёт от этой Машины ноги! Россия, Россия Россия!!! (голосом Губерниева)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Валенцев
Не ну вы тоже как спросите, он 800 матчей посмотрел у него все как на ладони
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fat Boy
Дарю идею Йозе Марино - его странной сборной надо сыграть со сборной татар. Вот это я понимаю вывеска будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раман Гринджев
Ну играть то надо, и парням это только в плюс будет. Соперники на уровне, надо как угодно продолжать прогрессировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йети
Очень сложные и эмоционально тяжелые игры против Белоруссии?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Ответ Alexey Vysokov
Интересно, а если бы СКА вышли в финал, кто-нибудь из их состава попал бы в эту "сборную"?) Базовый клуб сборной всё-таки)
Сдвинули бы сроки. Делов то)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий