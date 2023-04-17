Ротенберг о «России 25»: «Нас ждут очень сложные и эмоционально тяжелые игры! Ребята – настоящие патриоты»
Роман Ротенберг ожидает очень серьезные матчи против команд Беларуси и Казахстана.
Ранее стало известно, что Ротенберг стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.
В мае сборная «России 25» проведет серию матчей против команды Беларуси. В ряде игр также поучаствует сборная Казахстана.
– Почему в сборную России не приглашены хоккеисты «Ак Барса» и ЦСКА?
– Они ведь не могут раздвоиться! Одновременно играть в финале Кубка Гагарина и готовиться с 23 апреля в Новогорске. Позвать-то мы позовем, когда будет ситуация.
Но сами представьте, какими измотанными они будут после финала КХЛ. Нужна минимум неделя на восстановление после плей-офф.
А потом еще неделя подготовительного процесса, чтобы подвести к сборной России. Тут успеть практически невозможно. А ведь нас ждут со сборной очень серьезные, эмоционально тяжелые игры!
Вы знаете, что мы со СКА, включая предсезонные турниры, провели 94 официальных матча? Добавьте к ним девять игр за сборную.
Получится 103 матча за год. А это уже нагрузка уровня НХЛ. Но ребята у нас – настоящие патриоты, и они готовы к такому календарю! – сказал Ротенберг.
Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов
🤣🤣🤣
Кому нужны эти матчи непонятно за что, надеюсь хоть пацанам заплатят , за участие в этом цирке.
Базовый клуб сборной всё-таки)
А все остальные кто ?