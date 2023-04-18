Браташ об ожидании закрытого хоккея «Ак Барса» и ЦСКА: «У нас любят ставить штампы. Для них в основе – сыграть самим и не дать сыграть сопернику»

Олег Браташ высказался о первом матче финала между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Казанцы повели в серии 1-0, выиграв со счетом 4:1.

– Команды выдали яркий матч и, судя по реакции прессы и болельщиков и прессы, публика ждала более закрытый хоккей. Как объясните?

– Объясняю тем, что у нас любят ставить штампы как на тренеров, так и на клубы. Часто ошибочно.

Если смотреть с профессиональной точки зрения, то мы получили в финале две сильнейшие команды с лучшей организацией игры в лиге.

Но это не значит, что они ориентированы прежде всего на разрушение и оборону. Просто для них в основе – сыграть самим и не дать сыграть сопернику.

Поэтому таким командам очень непросто забросить шайбу, если у тебя не хватает мастерства или организации в атаке. У ЦСКА и Казани с этим проблем нет – вот и смотрится нескучно.

– Но если обе команды монстры, то как определить сильнейшего?

– Обе команды, действительно, на уровне без слабых мест. Сильны в нейтрализации, так и в созидании.

Да, у них разнятся тактические моменты по средней зоне, по позиционной обороне, есть разница в тактике, но ЦСКА и « » объединяет тот факт, что обе системы работают. Очевидно, что все решат нюансы.

Может так случиться, что одна ошибка за всю игру будет иметь колоссальное значение.

Возьмем гол в меньшинстве Лукоянова: армейцы грубо ошиблись, он забил, и, пожалуйста, «Ак Барсу» стало куда проще. Другой ключевой момент первой игры – гол Галиева в большинстве.

Согласитесь, так попасть с острого угла надо еще суметь. Вот два реализованных момента – и исход по сути решен, – сказал заслуженный тренер России.