Бабаев о контракте Грицюка: «Генменеджер «Авангарда» сказал ему: хочешь больших денег – меняй агента»

Теги Авангард Шуми Бабаев Рашид Хабибулин КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк деньги Хоккей

Шуми Бабаев сообщил, что «Авангард» требует от Арсения Грицюка сменить агента.

Представитель 22-летнего форварда рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в переговорах по новому контракту игрока с омским клубом.

«Генменеджер «Авангарда» Хабибулин сказал Грицюку: хочешь больших денег – меняй агента.

Я раньше наошибался, надавал молодым денег, а они все закончили. Поэтому эту ошибку больше не совершаю. Поэтому Грицюк потихоньку поднимается, из года в год. Грицюк готов унести такие деньги.

Он должен чувствовать себя уверенно в этой лиге. Его зарплата повысится во много раз? До этого тоже повышалась», – сказал Бабаев.

В КХЛ Грицюк является ограниченно свободным агентом, права на него принадлежат омичам.

«Авангард» не договорился с Грицюком о новом контракте. Игрок хочет 110 млн рублей за 2 сезона («Чемпионат»)

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13 комментариев

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гилберт
Не шуми Шуми.
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ЧакЧак
ну правильно сказал
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Lahtenpohia
ну так то правильно сказал.
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עדן
А что эта цыганка ожидала?) мы тут сидим развиваем кхл а эта бабка с рынка спекулирует со своим нхл
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Ivan Juniorovich
Не за что там платить
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Александр Невский
Правильно сказал
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GoodZilla
И правильно!
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Антон Фёдоров
В плей-офф себя вообще не показал.
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Misson
Ответ Антон Фёдоров
В плей-офф себя вообще не показал.
Правильно, разогнать всех к чёртовой матери кроме первой пятерки. Но не факт, что это даст результат. А скорее, будет обратный эффект.
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Антон Фёдоров
Ответ Misson
Правильно, разогнать всех к чёртовой матери кроме первой пятерки. Но не факт, что это даст результат. А скорее, будет обратный эффект.
Дело, скорее всего в лимите на легионеров. Что теперь хорошего, когда начинаем переплачивать российским игрокам. Найт и Буше отрабатывают свой контракт, Ткачёв не лучше их играет. Толчинский и Грицюк на их фоне выглядят слабовато.
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Антон Фёдоров
Ответ Misson
А чего они ожидали, сокращая лимит иностранцев с 5 до 3? Естественно, ценник на хороших российских игроков подскочит минимум на 20%. Спрос и предложение.
Очередное идиотское решение ФХР. Поэтому КХЛ явно не сильнее европейских лиг. Все лиги, сто ВХЛ, МХЛ-такое ощущение... тупо, чтобы были.
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