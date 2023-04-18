Бабаев о контракте Грицюка: «Генменеджер «Авангарда» сказал ему: хочешь больших денег – меняй агента»

Шуми Бабаев сообщил, что «Авангард» требует от Арсения Грицюка сменить агента.

Представитель 22-летнего форварда рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в переговорах по новому контракту игрока с омским клубом.

«Генменеджер « » Хабибулин сказал : хочешь больших денег – меняй агента.

Я раньше наошибался, надавал молодым денег, а они все закончили. Поэтому эту ошибку больше не совершаю. Поэтому Грицюк потихоньку поднимается, из года в год. Грицюк готов унести такие деньги.

Он должен чувствовать себя уверенно в этой лиге. Его зарплата повысится во много раз? До этого тоже повышалась», – сказал Бабаев.

В КХЛ Грицюк является ограниченно свободным агентом, права на него принадлежат омичам.

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