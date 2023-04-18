Тренер «Бостона» про 3:1 с «Флоридой»: «Сейчас результат важнее процесса. Интенсивность плей-офф немного удивила, пришлось понервничать»

Тренер «Бостона» высказался о победе над «Флоридой» в первом матче плей-офф НХЛ.

«Брюинс» обыграли «Пантерс» (3:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).

«Сейчас результат важнее процесса. Мы не очень довольны нашей игрой в равных составах. Можем прибавить в этом аспекте, но результат хороший.

Он связан с успешными действиями некоторых наших игроков, особенно вратаря. Интенсивность плей-офф немного удивила, пришлось немного понервничать», – сказал .

«Брюинс» завершили регулярный чемпионат , установив новую планку рекордов по числу побед (65) и набранных очков (135).