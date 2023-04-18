Тренер «Бостона» про 3:1 с «Флоридой»: «Сейчас результат важнее процесса. Интенсивность плей-офф немного удивила, пришлось понервничать»
Тренер «Бостона» высказался о победе над «Флоридой» в первом матче плей-офф НХЛ.
«Брюинс» обыграли «Пантерс» (3:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).
«Сейчас результат важнее процесса. Мы не очень довольны нашей игрой в равных составах. Можем прибавить в этом аспекте, но результат хороший.
Он связан с успешными действиями некоторых наших игроков, особенно вратаря. Интенсивность плей-офф немного удивила, пришлось немного понервничать», – сказал Джим Монтгомери.
«Брюинс» завершили регулярный чемпионат НХЛ, установив новую планку рекордов по числу побед (65) и набранных очков (135).
Скорости в игре хорошие были с обеих сторон. В общем, легкой прогулки для «Бостона» не будет, полагаю