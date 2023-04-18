Тренер «Бостона» про 3:1 с «Флоридой»: «Сейчас результат важнее процесса. Интенсивность плей-офф немного удивила, пришлось понервничать»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

Тренер «Бостона» высказался о победе над «Флоридой» в первом матче плей-офф НХЛ.

«Брюинс» обыграли «Пантерс» (3:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).

«Сейчас результат важнее процесса. Мы не очень довольны нашей игрой в равных составах. Можем прибавить в этом аспекте, но результат хороший.

Он связан с успешными действиями некоторых наших игроков, особенно вратаря. Интенсивность плей-офф немного удивила, пришлось немного понервничать», – сказал Джим Монтгомери.

«Брюинс» завершили регулярный чемпионат НХЛ, установив новую планку рекордов по числу побед (65) и набранных очков (135).

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6 комментариев

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sheep_catcher
«Флорида» вполне конкурентна была. Временами прижимали.
Скорости в игре хорошие были с обеих сторон. В общем, легкой прогулки для «Бостона» не будет, полагаю
+2
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RBS
Интенсивность удивила? Это плоф, здесь всегда так, за что и любим именно его. Регулярке хорошо, но там можно и в пол-ноги можно играть, а здесь все всегда на все 100 и больше.
+1
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ABarca777
Боб когда сыграет и чем он болел?
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Misson
Ответ sheep_catcher
«Флорида» вполне конкурентна была. Временами прижимали. Скорости в игре хорошие были с обеих сторон. В общем, легкой прогулки для «Бостона» не будет, полагаю
Думаю, больше одной победы Флорида не зацепит.
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Косолапый не Мишка
Ответ ABarca777
Боб когда сыграет и чем он болел?
Он здоров, просто тренер посчитал, что Лайон сильнее
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ABarca777
Ответ Косолапый не Мишка
Он здоров, просто тренер посчитал, что Лайон сильнее
Ну и зря! Без Боба сольют 4-0, имхо!
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