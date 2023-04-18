Дебют Костина в плей-офф НХЛ: 5 хитов, 2 потери и удаление за стычку с Лизоттом в матче против «Кингс». Время на льду – 9:17
Форвард «Эдмонтона» Клим Костин дебютировал в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Ойлерс» принял участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ, 0-1).
За 9 минут 17 секунд игрового времени 23-летний россиянин применил 5 силовых приемов (3-й показатель в команде) и допустил 2 потери шайбы.
Также получил малый штраф за стычку с форвардом «королей» Блэйком Лизоттом.
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