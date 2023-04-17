Билялетдинов о Ротенберге во главе «России 25»: «Роман Борисович работает с большим желанием, удовольствием, ему интересно. Это большой плюс»

Теги Ак Барс СКА Сборная России по хоккею Зинэтула Билялетдинов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Зинэтула Билялетдинов объяснил поддержку назначение Романа Ротенберга тренером сборной «России 25».

Зинэтула Билялетдинов входит в состав тренерского совета Федерации хоккея России, на котором кандидатура Ротенберга была единогласно утверждена.

В мае сборная «России 25» проведет серию матчей против команды Беларуси. В ряде игр также поучаствует сборная Казахстана.

Романа Ротенберга выбрали тренером сборной «России 25». Вы входите в тренерский совет. Вы голосовали за. Можете прокомментировать это решение?

– Я считаю, что Роману Борисовичу очень интересно работать. Он с удовольствием это делает.

Вроде был сложный сезон, а он продолжает работать. Считаю, что это большой плюс.

Он с большим желанием работает. Поэтому я за это решение, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов

14 комментариев

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Ринат Галяутдинов
Хитрый татарин!))
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HaLaVa666
Надо официально закрывать хоккей в России
+6
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Юрец55
Шапито
+3
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Рома Карабах
Забавный, конечно, комментарий. Ни слова о профессиональных качествах не сказал
+2
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сервисник
Ответ Ринат Галяутдинов
Хитрый татарин!))
оЩень )
+1
0
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Shamarin
Лучше расскажи, чем три дня занимался, куда желчь стравливал, читая новости про СКА? Смотрю ничему тебя не учит. Снова отдыхать пойдешь.
+1
-1
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Savarona25
Правильно все сказал, искренне, от души - главное, чтобы интересно было этому господину, и для его же высочайшего удовольствия.
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Сергей Сорокин
Глубже-глубже
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БилльХансен
Рон Джереми тоже работал с большим удовольствием, желанием, давайте его поставим тренером сборной России по хоккею.
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Вячеслав Свитюк
Не было бы интересно, не пришлось бы вам про такой его интерес рассказывать..
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wexor
Ротенберги достояние нашей страны!
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Melnikov1968
"Чтоб музыкантом быть, так надобно умение." (с)
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Кеша
Ротенберг завтра скажет , что Билялетдинов у него подсмотрел . Он такой хоккей давно разработал ! Бггг!
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