Билялетдинов о Ротенберге во главе «России 25»: «Роман Борисович работает с большим желанием, удовольствием, ему интересно. Это большой плюс»
Зинэтула Билялетдинов объяснил поддержку назначение Романа Ротенберга тренером сборной «России 25».
Зинэтула Билялетдинов входит в состав тренерского совета Федерации хоккея России, на котором кандидатура Ротенберга была единогласно утверждена.
В мае сборная «России 25» проведет серию матчей против команды Беларуси. В ряде игр также поучаствует сборная Казахстана.
– Романа Ротенберга выбрали тренером сборной «России 25». Вы входите в тренерский совет. Вы голосовали за. Можете прокомментировать это решение?
– Я считаю, что Роману Борисовичу очень интересно работать. Он с удовольствием это делает.
Вроде был сложный сезон, а он продолжает работать. Считаю, что это большой плюс.
Он с большим желанием работает. Поэтому я за это решение, – сказал главный тренер «Ак Барса».
Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов
14 комментариев