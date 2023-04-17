Билялетдинов о Ротенберге во главе «России 25»: «Роман Борисович работает с большим желанием, удовольствием, ему интересно. Это большой плюс»

Зинэтула Билялетдинов объяснил поддержку назначение Романа Ротенберга тренером сборной «России 25».

входит в состав тренерского совета Федерации хоккея России, на котором кандидатура Ротенберга была единогласно утверждена.

В мае сборная «России 25» проведет серию матчей против команды Беларуси. В ряде игр также поучаствует сборная Казахстана.

– выбрали тренером сборной «России 25». Вы входите в тренерский совет. Вы голосовали за. Можете прокомментировать это решение?

– Я считаю, что Роману Борисовичу очень интересно работать. Он с удовольствием это делает.

Вроде был сложный сезон, а он продолжает работать. Считаю, что это большой плюс.

Он с большим желанием работает. Поэтому я за это решение, – сказал главный тренер « ».

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов