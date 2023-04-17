Каменский о США: «Пробовал жить там – не понравилось. У меня есть грин-карта, три раза ее продлевал для комфортных поездок»
Валерий Каменский признался, что ему не понравилось вести размеренный образ жизни в США.
– Быков и Хомутов живут размеренной жизнью в Швейцарии. Вы могли так же в любом месте в США. Такая жизнь не для вас?
– Я попробовал так жить в США, мне это не понравилось.
Мне хотелось уйти обратно в хоккей, поэтому я бы не смог так долго жить и получать удовольствие. Быков тоже много где поработал, Андрей тоже тренирует детей в Швейцарии.
– Чему вас научила жизнь в США?
– Научила меня выживать в спортивном плане. Были ужасные травмы, но даже с ними в Америке я научился радоваться и наслаждаться жизни.
Но это могло быть и в России. Я всегда любил Россию, всегда возвращался в нее и отпуска проводил здесь.
– У вас есть гражданство США?
– Нет, но есть грин-карта, три раза ее продлевал для комфортных поездок.
Ни у кого в семье нет гражданства США, кроме дочки, которая там родилась, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.
До Быкова, пока, конечно - далеко. Тот вообще живет в Швейцарии и говорит, какие там козлы и пендосы, но таки не уезжает в какой-нибудь чудесный Таганрог.
Но грин-карту продлеваю и ребёнок там один родился..... Смешно...
А дочка, Полина, у него родилась там, когда еще Валерий играл в НХЛ. По-моему это нормальная практика.
либо Каменский живёт в штатах более 50% времени, либо он врёт и у него есть синий американский паспорт.
https://www.stilt.com/blog/2020/07/can-i-stay-more-than-6-months-outside-the-u-s-with-a-green-card/
Can green card holder stay outside the U.S. more than a year?
If you stay outside of the United States for 1 year or more and did not apply for a reentry permit before you left, you may be considered to have abandoned your permanent resident status. If this happens, you may be referred to appear before an immigration judge to decide whether or not you have abandoned your status.