Каменский о США: «Пробовал жить там – не понравилось. У меня есть грин-карта, три раза ее продлевал для комфортных поездок»

Теги Вячеслав Быков Андрей Хомутов НХЛ Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский признался, что ему не понравилось вести размеренный образ жизни в США.

Быков и Хомутов живут размеренной жизнью в Швейцарии. Вы могли так же в любом месте в США. Такая жизнь не для вас?

– Я попробовал так жить в США, мне это не понравилось.

Мне хотелось уйти обратно в хоккей, поэтому я бы не смог так долго жить и получать удовольствие. Быков тоже много где поработал, Андрей тоже тренирует детей в Швейцарии.

– Чему вас научила жизнь в США?

– Научила меня выживать в спортивном плане. Были ужасные травмы, но даже с ними в Америке я научился радоваться и наслаждаться жизни.

Но это могло быть и в России. Я всегда любил Россию, всегда возвращался в нее и отпуска проводил здесь.

– У вас есть гражданство США?

– Нет, но есть грин-карта, три раза ее продлевал для комфортных поездок.

Ни у кого в семье нет гражданства США, кроме дочки, которая там родилась, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

30 комментариев

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Maxim Shumov
Еще один настоящий мужык! Не смотря ни на что, все равно имеет грин-карту и посещает логово врага!
До Быкова, пока, конечно - далеко. Тот вообще живет в Швейцарии и говорит, какие там козлы и пендосы, но таки не уезжает в какой-нибудь чудесный Таганрог.
+71
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Дмитрий Валерьевич
Не люблю ОмериГу!!!!!
Но грин-карту продлеваю и ребёнок там один родился..... Смешно...
+67
-20
+47
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Jeff Lebowski
По правилам при наличии "гринкарты" нужно проводить больше половины года на территории США - иначе есть риск её лишиться. При наличии гражданства никаких ограничений, естественно, нет. Так что у меня есть некоторые сомнения по поводу наличия у Валерия Викторовича именно "гринкарты", а не гражданства США.
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HockeyMan
Ответ Дмитрий Валерьевич
Не люблю ОмериГу!!!!! Но грин-карту продлеваю и ребёнок там один родился..... Смешно...
А где он сказал, что не любит Америку? Да и про продление грин карты, он все доходчиво объяснил.
А дочка, Полина, у него родилась там, когда еще Валерий играл в НХЛ. По-моему это нормальная практика.
+19
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Ебздрогыч
И с президентом там в хоккей не поиграешь, разве это жизнь...
+18
-4
+14
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dosatuy
Ответ Maxim Shumov
Еще один настоящий мужык! Не смотря ни на что, все равно имеет грин-карту и посещает логово врага! До Быкова, пока, конечно - далеко. Тот вообще живет в Швейцарии и говорит, какие там козлы и пендосы, но таки не уезжает в какой-нибудь чудесный Таганрог.
Быков наверное живет в каком-то швейцарском захолустье. А Таганрог это город областного масштаба.
+14
-1
+13
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87mores
Ответ Дмитрий Валерьевич
Не люблю ОмериГу!!!!! Но грин-карту продлеваю и ребёнок там один родился..... Смешно...
Разве он сказал: «не люблю»?
+10
-3
+7
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Jeff Lebowski
Ответ dosatuy
Быков наверное живет в каком-то швейцарском захолустье. А Таганрог это город областного масштаба.
Вселенского масштаба!
+7
-1
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продавец-пипец
Ответ Jeff Lebowski
По правилам при наличии "гринкарты" нужно проводить больше половины года на территории США - иначе есть риск её лишиться. При наличии гражданства никаких ограничений, естественно, нет. Так что у меня есть некоторые сомнения по поводу наличия у Валерия Викторовича именно "гринкарты", а не гражданства США.
Опять в "уши дуют" игрочки из путтенг Тим!!!
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Адильхан Абдусаламов
Ещё один махровый патриот с Грин картой в страну НАТО
+7
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Бомбардир Ковтун
Ответ Jeff Lebowski
По правилам при наличии "гринкарты" нужно проводить больше половины года на территории США - иначе есть риск её лишиться. При наличии гражданства никаких ограничений, естественно, нет. Так что у меня есть некоторые сомнения по поводу наличия у Валерия Викторовича именно "гринкарты", а не гражданства США.
Все верно. Но Местным дурачкам отмазка Каменского сойдет.
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Друг Писателя
Ответ oberkorn
Су ка. Идёт война. По тв говорят про войну со всем западом. Там наши парни погибают. А тут, бывший военнослужащий армии СССР, имеет право на выезд в сша. Сынки медведева и матвинко отмазаны от армии. Что за хурма происходит? Херово все это может закончится, история циклична
Идет делёж бабла, а не война. Наивные и псевдопатриоты готовы умереть за вождя.
+4
-1
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vulturecrow
Ответ Maxim Shumov
Еще один настоящий мужык! Не смотря ни на что, все равно имеет грин-карту и посещает логово врага! До Быкова, пока, конечно - далеко. Тот вообще живет в Швейцарии и говорит, какие там козлы и пендосы, но таки не уезжает в какой-нибудь чудесный Таганрог.
грин-карта - это вид на жительство. если ты не живёшь в стране 6 месяцев в год, то она аннулируется.
либо Каменский живёт в штатах более 50% времени, либо он врёт и у него есть синий американский паспорт.

https://www.stilt.com/blog/2020/07/can-i-stay-more-than-6-months-outside-the-u-s-with-a-green-card/
+3
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alexpashc1982@gmail.com
Ответ dosatuy
Быков наверное живет в каком-то швейцарском захолустье. А Таганрог это город областного масштаба.
Сергей Беляков не даст соврать про красавец Таганрог))
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DevilsFan
А где дочь живёт?
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Mechel**
Проще будет бежать в сша, когда тут начнётся хаос
+3
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Беня_Финитас
три раза не нравилось и три раза ездил , продлевая грин-карту .
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Андрей Синецкий
Кучера вошел в чат )
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Dr. Heisenberg
В Штатах, чтобы состояться, помимо грин-карты нужно хоть что-то из себя представлять (прошлые заслуги никого особ не интересуют), а тут ты просто регулярно напоминаешь, что ты Олимпийский чемпион, кланяешься в ноги власти и признаешься в любви Родине, и у тебя все пучком - денежная должность "не бей лежачего" и элитный статус в спортивном истеблишменте. Все понимают, что все это уровень районного ДК, но другого-то нет.
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alexpashc1982@gmail.com
Ответ Дмитрий Валерьевич
Не люблю ОмериГу!!!!! Но грин-карту продлеваю и ребёнок там один родился..... Смешно...
а что ему надо было там все бросить посреди сезона нхл и везти жену в Россию рожать?
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продавец-пипец
Возвращайся в Химик или ЦСКА!Чего ты в Спартаке делаешь то???Точнее , ничего ты в Спартаке не делаешь!!!Бабло только халявное получаешь!
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Mechel**
Ответ oberkorn
Су ка. Идёт война. По тв говорят про войну со всем западом. Там наши парни погибают. А тут, бывший военнослужащий армии СССР, имеет право на выезд в сша. Сынки медведева и матвинко отмазаны от армии. Что за хурма происходит? Херово все это может закончится, история циклична
Это проблема парней
+1
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Jeff Lebowski
Ответ Бомбардир Ковтун
Все верно. Но Местным дурачкам отмазка Каменского сойдет.
Я знал людей, которые, имея "гринкарту" США, жили постоянно в России, и лишь приезжали в Штаты раз в год, чтобы её засветить, и при въезде говорили, что отсутствовали непродолжительное время. Понятно, что отследить, сколько именно они отсутствовали, было несложно, но этого не делали или делали редко. Но делали. Поскольку я-таки встречал человека, у которого за такие вещи "гринкарту" отобрали. Также было ощущение, что соблюдение этих правил со временем стали ужесточать, и после двухмесячного отсутствия в стране могли начать вежливо интересоваться о причинах.
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HockeyMan
Ответ Ебздрогыч
И с президентом там в хоккей не поиграешь, разве это жизнь...
Да я бы кстати тоже с удовольствием поиграл в хоккей с президентом. И не важно какой страны и какого он цвета)
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dm1959
Похоже, ради "комфортных поездок" эти поездки надо совершать ежегодно:

Can green card holder stay outside the U.S. more than a year?

If you stay outside of the United States for 1 year or more and did not apply for a reentry permit before you left, you may be considered to have abandoned your permanent resident status. If this happens, you may be referred to appear before an immigration judge to decide whether or not you have abandoned your status.
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