Александр Тихонов: «Ситуация в КХЛ – равноправие, конкуренция сумасшедшая! Не надо нам никакой НХЛ»

Александр Тихонов заявил, что ситуация в КХЛ является равноправием в хоккее.

«Никакой НХЛ не надо нам, посмотрите, как у нас болеют! Стадионы заполнены, конкуренция сумасшедшая!

Я бы эту ситуацию в назвал равноправием в хоккее.

Раньше в ЦСКА наберут лучших, и они становились вечными чемпионами Советского Союза, а сегодня « » с за сражается», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.