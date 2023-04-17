Александр Тихонов: «Ситуация в КХЛ – равноправие, конкуренция сумасшедшая! Не надо нам никакой НХЛ»
Александр Тихонов заявил, что ситуация в КХЛ является равноправием в хоккее.
«Никакой НХЛ не надо нам, посмотрите, как у нас болеют! Стадионы заполнены, конкуренция сумасшедшая!
Я бы эту ситуацию в КХЛ назвал равноправием в хоккее.
Раньше в ЦСКА наберут лучших, и они становились вечными чемпионами Советского Союза, а сегодня «Ак Барс» с ЦСКА за Кубок Гагарина сражается», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Про Динамо Минск vs СКА вообще молчу.
У кого больше денег - у тех равные права