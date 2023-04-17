Александр Тихонов: «Ситуация в КХЛ – равноправие, конкуренция сумасшедшая! Не надо нам никакой НХЛ»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Тихонов НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Александр Тихонов заявил, что ситуация в КХЛ является равноправием в хоккее.

«Никакой НХЛ не надо нам, посмотрите, как у нас болеют! Стадионы заполнены, конкуренция сумасшедшая!

Я бы эту ситуацию в КХЛ назвал равноправием в хоккее.

Раньше в ЦСКА наберут лучших, и они становились вечными чемпионами Советского Союза, а сегодня «Ак Барс» с ЦСКА за Кубок Гагарина сражается», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Согласен, чего стоит только сенсационный финал Запада СКА-ЦСКА. Кто думал, что такое возможно?
+83
0
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
И айфонов не надо и долларов, и Мерседесов этих, и лекарств. Мы все можем сами!
+48
-1
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
Ответ Hitgoe Himgob
И айфонов не надо и долларов, и Мерседесов этих, и лекарств. Мы все можем сами!
И ынтернетов энтих ихних
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
Что вообще тихонов знает об нхл, кроме того, что там овечкин играет в путин тим?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ралдугин
Почему так резко много стало некомпетентных людей?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
Ответ Aleksandr Danilov
Согласен, чего стоит только сенсационный финал Запада СКА-ЦСКА. Кто думал, что такое возможно?
Так кто же знал, что Северсталь такой лютый апсет от ЦСКА словит.
Про Динамо Минск vs СКА вообще молчу.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Коковихин
Вот вроде я должен был прочитать и посмеяться, но как же за..пали эти старпёры со своим маразмом. Прям не могу ну чесно слово одни и теже по кругу, как будто спросить не у кого.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Ответ Артём Ралдугин
Почему так резко много стало некомпетентных людей?
Отрицательная селекция.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Александр Тихонов: «Я сумасшедший, не нужны мне санитары.»
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
А сейчас в ска набирают лучших, а заканчивается все еще в полуфинале
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_msk
Абсолютно равное распределение огромной кучи денег между 2 клубами на западе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Ну тебе не надо, а я с удовольствием слежу за событиями в НХЛ, учитывая что наши хоккеисты играют в командах претедующих на КС. Тихонов весьма узколобый персонаж, скучный и предсказуемый. Даже не в состоянии понять, что чемпионат СССР проводился по круговой системе, а сейчас играют плей-офф.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Все остальные страны нам завидуют!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Y BO
Всё правильно сказал!
У кого больше денег - у тех равные права
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Трифон0в
Овечкин про это не знает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Надеюсь, НХЛ не собирается нападать на КХЛ и нам не придется наносить превентивный удар?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
endrioo
Ещё один "эффективный" функционер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
денис шарипов
он сам интересно хоть один матч нхл смотрел?я думаю что нет,иначе не говорил бы такого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даня Чебыкин
таблетки, пожалуйста!!! принимай таблетки!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
endrioo
Ответ Hitgoe Himgob
И айфонов не надо и долларов, и Мерседесов этих, и лекарств. Мы все можем сами!
А пока можем сами, поездим на патриотичных Мерседесах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Таблетки!!!Дайте этому "зна то ку" хоккея таблетки!!!!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shahmur
Ответ Артём Ралдугин
Почему так резко много стало некомпетентных людей?
слишком сладко сейчас родину любить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gonzo78
Ответ Артём Ралдугин
Почему так резко много стало некомпетентных людей?
дак наверху только худшие люди страны,по другому никак в диктатурах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий