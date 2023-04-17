Кузнецов сменил агентов. Его теперь представляют Мин и Остер, которые будут вести переговоры с генменеджером «Вашингтона»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Дон Мин Крэйг Остер Хоккей

Евгений Кузнецов принял решение поменять своих представителей в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» обратился к агентству Newport Sports – теперь дела россиянина ведут Дон Мин и Крэйг Остер.

Ранее хоккеиста представлял агент Максим Моливер.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн ожидает, что Мин и Остер в ближайшем будущем должны поговорить с генеральным менеджером «Кэпиталс» Брайаном Маклелланом относительно дальнейших планов игрока.

Считается, что Евгений Кузнецов может быть обменян в другую команду.

Форвард «Вашингтона» набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 26» (худший показатель в команде). 

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9 комментариев

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Ферзь на р1
Значит подготовка к обмену идёт
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NACfoRekcuF
Ответ Bambus
Когда будет уходить споёт песню Овечкину:главная причина это ты,а вторая все твои голы)
Да-да, злой Овечкин зачмырил свободолюбивого творца Кузю, заставил все время пасовать себе, а сам то косой, по воротам попасть не может. И отобрал у него коннсмайт. И кокаин подбросил.
+7
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FaithDevotion
Дон Михан - дядька серьёзный. Любопытно
+4
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Аморалинни
Дон Мин
Чеченец, что ли?
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pztpzhmx66
Верю В Кузю!!!
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Jeff Lebowski
Судя по фамилиям агентов, хлебное поле деятельности.
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Bambus
Ответ NACfoRekcuF
Да-да, злой Овечкин зачмырил свободолюбивого творца Кузю, заставил все время пасовать себе, а сам то косой, по воротам попасть не может. И отобрал у него коннсмайт. И кокаин подбросил.
Семин в свое время тоже настрадался
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