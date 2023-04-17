Кузнецов сменил агентов. Его теперь представляют Мин и Остер, которые будут вести переговоры с генменеджером «Вашингтона»

Евгений Кузнецов принял решение поменять своих представителей в НХЛ.

Нападающий « » обратился к агентству Newport Sports – теперь дела россиянина ведут Дон Мин и Крэйг Остер.

Ранее хоккеиста представлял агент Максим Моливер.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн ожидает, что Мин и Остер в ближайшем будущем должны поговорить с генеральным менеджером «Кэпиталс» Брайаном Маклелланом относительно дальнейших планов игрока.

Считается, что может быть обменян в другую команду.

Форвард «Вашингтона» набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «минус 26» (худший показатель в команде).