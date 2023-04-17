Кузнецов сменил агентов. Его теперь представляют Мин и Остер, которые будут вести переговоры с генменеджером «Вашингтона»
Евгений Кузнецов принял решение поменять своих представителей в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» обратился к агентству Newport Sports – теперь дела россиянина ведут Дон Мин и Крэйг Остер.
Ранее хоккеиста представлял агент Максим Моливер.
Инсайдер Пьер ЛеБрюн ожидает, что Мин и Остер в ближайшем будущем должны поговорить с генеральным менеджером «Кэпиталс» Брайаном Маклелланом относительно дальнейших планов игрока.
Считается, что Евгений Кузнецов может быть обменян в другую команду.
Форвард «Вашингтона» набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 26» (худший показатель в команде).
Чеченец, что ли?